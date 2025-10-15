Wall Street Pepe (WEPE) มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ ด้วยการขยายตัวสู่เครือข่าย Solana อย่างเป็นทางการ พร้อมแจกเหรียญ WEPE ที่ผ่านการเชื่อมข้ามเครือข่าย (bridged token) ให้กับผู้ถือครองแล้วเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้
เหรียญมีมสายกบที่เริ่มต้นบน Ethereum (ETH) ได้ใช้เทคโนโลยี Wormhole เพื่อข้ามมาสู่ระบบนิเวศของ Solana ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเหรียญมีมในวงการคริปโต โดย Solana มีจุดเด่นด้านความเร็วในการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมที่ต่ำ และสภาพคล่องที่สูงบนตลาดซื้อขายแบบกระจายศูนย์ (DEX) และแพลตฟอร์มเปิดตัวเหรียญ (launchpad)
การแจกจ่ายเหรียญข้ามเชนเป็นไปอย่างราบรื่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคใหม่ของ WEPE ในรูปแบบเหรียญสองเชนอย่างเต็มตัว ด้วยจำนวนเหรียญที่จำกัดมากขึ้น และการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นสำหรับนักเทรด ทำให้การเปิดตัวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของเหรียญกบเจ้าเล่ห์ตัวนี้
WEPE ยังสามารถติดตามและซื้อขายได้แล้วบน Solana ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง DexTools และ Birdeye
แจกทันที! WEPE โอนเหรียญเข้าสู่กระเป๋า Solana แบบอัตโนมัติ
วันนี้ Wall Street Pepe (WEPE) ได้ดำเนินการแจกเหรียญ WEPE ที่เชื่อมข้ามเครือข่าย (bridged tokens) ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในช่วง early access เป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ถือครองแต่ละรายได้รับมูลค่าเทียบเท่ากับยอดซื้อเดิมที่เคยลงทุนไว้ โดยแปลงเป็นเหรียญ WEPE ตามราคาตลาดในขณะทำธุรกรรม พร้อมกับเบิร์นเหรียญในฝั่ง Ethereum ในจำนวนเท่ากัน
Today is the day frog army. 🐸⚔️
Airdrop incoming, watch your wallets!
Here’s what you need to know:
Everything airdropped on sol.
Solana Address: 2TV8tG8tfDMtChy4e5HGu3QBpH3oqXL8CZKCk2hMRSLv
Official links to Solana bridge and Liquidity pool can be found on the WEPE website… pic.twitter.com/PCQQ1EqCX2
— Wall Street Pepe (@WEPEToken) October 14, 2025
ตัวอย่างเช่น หากในขณะที่ราคา WEPE บน Ethereum อยู่ที่ $0.0005 และมีการซื้อ WEPE บน Solana ที่ราคา $0.001 การทำธุรกรรมดังกล่าวจะเบิร์นเหรียญฝั่ง Ethereum จำนวน 2 เหรียญ เพื่อแลกกับ 1 เหรียญบน Solana โดยกระบวนการนี้รวมแล้วมีการเบิร์นเหรียญไปกว่า 5.2 พันล้านโทเคน ซึ่งทั้งหมดถูกนำมาแจกจ่ายคืนให้ผู้ถือบน Solana โดยตรงโดยไม่ต้องทำการเคลมใด ๆ เพิ่มเติม ระบบสามารถติดตามข้อมูลได้ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ขั้นตอนทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
เพื่อรักษาสมดุลของจำนวนเหรียญ ทีมงาน WEPE ยังได้นำเหรียญสำรองที่ได้จากการซื้อคืนก่อนหน้า มาใช้ชดเชยในกรณีที่จำนวนเหรียญที่เบิร์นกับจำนวนที่ต้องแจกไม่ตรงกัน ขณะเดียวกัน การเบิร์นเหรียญบน Ethereum ยังคงถือเป็นการถาวรและสามารถตรวจสอบได้บนบล็อกเชน
กลยุทธ์นี้ช่วยให้จำนวนเหรียญโดยรวมของ WEPE บนทั้งสองเครือข่ายยังคงมีจำกัด และทำให้ผู้เข้าร่วมช่วงแรกได้รับสัดส่วนที่มากขึ้นในระบบนิเวศที่กระชับกว่าเดิม ถือเป็นการยกระดับโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น พร้อมส่งเสริมความแข็งแกร่งของชุมชน “frog army” ในระยะยาว
WEPE ปลุกพลัง Frog Army ลุยกิจกรรมใหม่สร้างการเติบโต
แม้การขยายตัวสู่เครือข่าย Solana จะเป็นก้าวสำคัญ แต่สำหรับชุมชนผู้ถือครอง Wall Street Pepe (WEPE) หรือที่รู้จักกันในนาม “frog army” สิ่งที่น่าภูมิใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะตั้งแต่วันแรก โครงการนี้ได้ยึดมั่นในพลังของชุมชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้แบรนด์เติบโตจนมาถึงจุดนี้
หนึ่งในผลงานที่สะท้อนจิตวิญญาณของชุมชนได้ชัดเจนที่สุดคือคอลเลกชัน NFT จำนวน 5,000 ชิ้น ที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกในชุมชนทั้งหมด ปัจจุบันผลงานเหล่านี้มียอดซื้อขายบนตลาดรองรวมกว่า 8.29 ETH และยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่เป็นทั้ง “สัญลักษณ์แห่งความเป็นเจ้าของ” และ “เครื่องบ่งบอกความคิดสร้างสรรค์” ของโครงการ
ในขณะเดียวกัน ภายในกลุ่มเทรดส่วนตัว Alpha Chat ของ WEPE ก็มีเสียงตอบรับด้านผลประกอบการที่โดดเด่น สมาชิกจำนวนมากรายงานว่าทำกำไรได้สูงถึง 1,000% จากกลยุทธ์การตลาดที่ทีมงานเสนอ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของการรวมพลังจากชุมชน
ขณะที่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 กำลังเริ่มต้น แผนการต่อไปของ WEPE ก็ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเตรียมเปิดตัว Community Quests 2.0 ซึ่งเป็นภาคต่อของกิจกรรมที่ให้รางวัลผู้ร่วมสนับสนุนผ่านภารกิจง่ายๆ เช่น การติดตามบัญชีโซเชียลของ WEPE โดยมีของรางวัลตั้งแต่เหรียญคริปโต ไปจนถึงสิทธิ์ในการ mint NFT ฟรี
สำหรับแผนในอนาคตอันใกล้ ยังรวมถึงกิจกรรมแบบเกม (gamified community ops), กระดานผู้นำด้านการเทรดประจำเดือน และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ ๆ เพื่อขยายการรับรู้ของแบรนด์ให้ฝังแน่นยิ่งขึ้นในวัฒนธรรมคริปโต
ปลอดภัยไว้ก่อน! เช็กเหรียญ WEPE Airdrop บน Solana ให้ถูกต้อง
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในช่วงการขยายตัวของ Wall Street Pepe (WEPE) มายังเครือข่าย Solana ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เหรียญ WEPE ที่เชื่อมข้ามเชนจะถูกโอนเข้ากระเป๋า Solana ของคุณโดยอัตโนมัติระหว่างการแจก airdrop
หากคุณมีทั้งกระเป๋าเงินบน Solana และ Ethereum อยู่แล้ว การจัดการเหรียญให้ง่ายและเป็นระบบสามารถทำได้ผ่านแอป Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ได้รับความนิยมสูง โดยคุณสามารถติดตามสินทรัพย์ทั้งหมด รวมถึง WEPE ได้จากหน้าจอเดียวอย่างสะดวกสบาย Best Wallet เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งใน Google Play และ Apple App Store
เพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหรียญที่คุณได้รับเป็น โทเคน WEPE บน Solana ที่เป็นทางการ ซึ่งมีหมายเลขสัญญาคือ:
2TV8tG8tfDMtChy4e5HGu3QBpH3oqXL8CZKCk2hMRSLv
สำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จัก Wall Street Pepe สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ทางการ หรือเข้าร่วมชุมชนได้ทาง X (Twitter), Telegram, Instagram และ Discord
สุดท้าย อย่าลืมติดตามราคาและซื้อขาย WEPE บนเครือข่าย Solana ได้ผ่านแพลตฟอร์ม DexTools และ Birdeye