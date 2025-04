ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความผันผวนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และ XRP ก็ไม่ต่างกัน แม้ว่ากิจกรรมในกระเป๋าเงินดิจิทัล (wallet activity) จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดนมีรายงานว่าตลาดโดยรวมกำลังเผชิญกับแนวโน้มขาลง (bearish trend) โดยมีความไม่แน่นอนที่เกิดจากภาษีของ Trump และความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน XRP ทำราคาร่วงลงมาอยู่ที่ 2.06 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลง 11.9% ในรอบสัปดาห์ และ 18.2% ในรอบเดือน แม้จะมีการลดลงนี้ นักวิเคราะห์ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอนาคตของ XRP บางคนคาดการณ์ว่าจะลดลงอีก ในขณะที่บางคนคาดว่าจะมีการฟื้นตัวครั้งใหญ่

รายงานจาก CoinMetrics เผยว่า ในขณะนี้กิจกรรมในกระเป๋าเงินดิจิทัล (wallet activity) ของ XRP กำลังลดลงถึง 10.77% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในบรรดา Altcoins หลัก รองจาก Ethereum เท่านั้น ในขณะที่ Bitcoin มีการลดลงเพียงเล็กน้อยที่ 1.16% ทำให้การลดลงของ XRP นั้นน่ากังวลมากยิ่งขึ้น

ในทางตรงกันข้าม Chainlink (LINK) กลับมีกิจกรรมในกระเป๋าเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น 5.45% และ Cardano (ADA) แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.41% การลดลงของ Wallet Activity อาจบ่งชี้ว่าผู้คนกำลังเคลื่อนย้าย XRP ของตนไปยังที่อื่นหรืออาจไม่ได้ซื้อขาย XRP บ่อยเท่าที่เคย

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากิจกรรมในกระเป๋าเงินดิจิทัลจะลดลง แต่จำนวนธุรกรรมของ XRP กลับเพิ่มขึ้น 25.5% แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีผู้ใช้งาน XRP น้อยลง แต่ผู้ที่ใช้งานอยู่กลับทำธุรกรรมมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม จำนวนธุรกรรมของ Bitcoin ลดลง 7% แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของกิจกรรม ปริมาณการซื้อขาย Futures ของ XRP พุ่งสูงขึ้นถึง 130% แสดงให้เห็นว่านักเทรดยังคงเดิมพันอย่างมากกับการเคลื่อนไหวของราคา

ทั้งนี้จากจำนวน Open Interest (จำนวนสัญญา Futures ที่ยังคงค้างชำระทั้งหมด) ที่ลดลง 1.42% สิ่งนี้อาจหมายความว่าแม้จะมีผู้ซื้อขายมากขึ้น แต่พวกเขาก็กำลังปิดสถานะของตนเองอย่างรวดเร็ว อาจเนื่องมาจากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมกำลังดิ้นรนเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และ XRP ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ของ XRP ลดลงกว่า 13% แสดงให้เห็นว่านักลงทุนอาจกำลังถอนตัวออกหรือลดการถือครองของตนเอง แม้ว่ากิจกรรมการทำธุรกรรมและ Futures ของ XRP จะยังคงแข็งแกร่ง แต่กิจกรรมในกระเป๋าเงินดิจิทัลและมูลค่าตามราคาตลาดที่ลดลง บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจสั่นคลอน

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ CasiTrades คาดการณ์ว่าการเดินทางในเดือนเมษายนของ XRP จะไม่ราบรื่น โดยคาดว่าจะมีการลดลงของราคาก่อนที่จะมีการฟื้นตัวครั้งใหญ่ ซึ่งจะผลักดันให้ XRP ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล แต่ในทางกลับกันนักวิเคราะห์อย่าง Ali Martinez ได้มองเห็นการดีดตัว โดยอ้างถึงตัวบ่งชี้ TD Sequential ที่เป็นขาขึ้น ในขณะที่ Javon Marks คาดการณ์ว่าจะมีการพุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจไปที่ 99 ดอลลาร์ หาก XRP เลียนแบบการฟื้นตัวในปี 2017 การวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในศักยภาพระยะยาวของ XRP

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า XRP จะเผชิญกับความท้าทายในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ปัจจัยหลายอย่างบ่งชี้ว่า XRP อาจพร้อมสำหรับการฟื้นตัวครั้งใหญ่ การเพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกรรมและปริมาณการซื้อขาย Futures แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ยังคงมีอยู่ใน XRP ในขณะที่การแก้ไขปัญหาคดี Ripple vs. SEC และการเปิดตัว XRP ETFs ที่อาจเกิดขึ้น อาจเป็นตัวเร่งให้ ราคา XRP พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวังและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เพิ่มความปลอดภัยด้วย Best Wallet!

Best Wallet ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน ด้วยความโดดเด่นเรื่องการใช้งานที่ง่ายดายและระบบความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ ผู้ใช้สามารถจัดการ XRP และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ตัวอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างเป็นมิตรทำให้เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนมือใหม่และผู้ที่คุ้นเคยกับวงการ crypto อยู่แล้ว ทำให้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอีกต่อไป

นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยยังเป็นจุดแข็งสำคัญ ด้วยฟีเจอร์อย่างการควบคุม Private Key โดยตรง รวมถึง MultiFactor Authentication (MFA) ที่ช่วยเสริมความมั่นใจว่าสินทรัพย์ของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Best Wallet ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อเริ่มต้นประสบการณ์การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ง่ายและปลอดภัย และสำหรับผู้ที่ใช้งานบนเดสก์ท็อป เตรียมพบกับ Best Card เวอร์ชันเดสก์ท็อปที่กำลังจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.