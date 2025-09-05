Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ある謎のXRPクジラが単一の取引で数百万単位を移動させ、市場に大きな関心を呼んでいる。これは、大口投資家が次の上昇局面に備えて水面下でXRPを積み増している明確な兆候とみられ、強気の価格予測を後押ししている。

この動きを最初に捉えたのは、X（旧Twitter）で1万8,000人以上のフォロワーを持つ著名トレーダーXaif Crypto氏だった。同氏の報告をきっかけに暗号資産コミュニティで話題が広がった。その後、ブロックチェーン分析により、このウォレットが暗号資産取引所Kraken（クラーケン）に関連していることが判明した。冷却保管用のウォレット（コールドウォレット）から取引用ウォレット（ホットウォレット）への移動であるとされ、専門家はこれは取引所内で特定のトークン需要が高まっている兆候と指摘する。

取引の規模は注目を集め、7億600万ドル（約1,063億円）相当のXRPがコールドストレージから移動された。

🚨 MASSIVE MOVE 🚨 🔥 257,105,694 $XRP (~$706.5M) just transferred on-chain! 👀 Whale games or institutional play? pic.twitter.com/TPUYvFnoA0 — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) September 2, 2025

XRP価格予測：3ドルを下回るも強気の見通しは維持

直近の弱気トレンドにより、XRPは心理的節目となる3ドル（約450円）を下回った。恐怖・強欲指数（Fear and Greed Index）は、市場心理が慎重姿勢に傾いていることを示している。

アナリストは今月に米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに踏み切ると予測しているが、イーサリアム（Ethereum、ETH）やBNBコイン（BNB）といった主要アルトコインが史上最高値を更新したことで、売り圧力が増した。

一方、XRPの日足チャートでは下降ウェッジ型（強気パターン）からのブレイクアウトが確認されており、大幅な上昇に先行する典型的な動きとされる。現在は3.5ドル（約525円）の重要なレジスタンス直下で価格が推移しており、この水準を突破すれば5ドル（約750円）への急騰が視野に入り、強気の予測を裏付ける。

クジラによる取引活動は拡大しており、最近の大規模移動は供給ショックを引き起こす可能性を示唆する。同時にアルトコイン市場は活況を呈しており、新規ミームコインのプレセール、特にMaxi Doge（MAXI）への注目が高まっている。

このEthereumベースのトークンは既に大口投資家の関心を集めており、上場後は既存のミームコインを上回る可能性もある。

Maxi Doge（MAXI）、資金調達が180万ドル突破──アルトコイン市場の勢いに乗る

Maxi Doge（MAXI）は、暗号資産市場に特有の熱狂やFOMO（取り残される恐怖）を追い風に急成長するよう設計されたミームコインである。従来のShiba Inuとは異なり、「上昇のみ」のエネルギーをまとった新しい形態として市場に登場した。

Maxiの世界には下落を示すローソク足は存在せず、市場の流れに従い全力で上昇を追う姿勢を見せる。プレセール資金の最大25％は「Maxi Fund」を通じて有望なトークンに投資され、1,000倍のレバレッジを活用しサイクルごとの収益を最大化する仕組みだ。

MAXIの購入方法は簡単である。公式ウェブサイトにアクセスし、ウォレットを接続するだけだ。ウォレットを持っていない場合はBest Walletが推奨されている。暗号資産でのスワップはもちろん、銀行カードを利用して数秒で取引を完了できる。

