Các “cá voi” Ripple (XRP) đang chuyển sự chú ý sang DTX Exchange (DTX), khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao. DTX đang thu hút sự quan tâm nhờ mô hình lai độc đáo, kết hợp các tính năng của cả sàn giao dịch tập trung và phi tập trung. Đợt bán trước của dự án đã tăng vọt 400%, thu hút hơn 120.000 người dùng. Nhiều người tin rằng DTX có thể trở thành altcoin bùng nổ tiếp theo.

Cá voi XRP chuyển sang token DTX khi bán trước tăng 400%, đặt cược vào cuộc cách mạng sàn giao dịch lai

Hiện tại, Ripple đang giao dịch quanh mức 2,22 USD. Dù đang thu hút sự chú ý, các cá voi XRP vẫn đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách tích lũy token DTX – tương tự như cách các nhà đầu tư sớm đã làm với Binance Coin (BNB). Khi XRP đang có dấu hiệu giảm giá, mọi ánh mắt đang hướng về mốc 2 USD để xác định liệu đây sẽ là vùng hỗ trợ hay kháng cự đối với các nhà giao dịch đang bán khống.

DTX Exchange (DTX) hiện đang trong giai đoạn bán trước và đã huy động được 10 triệu USD, với đà tăng trưởng vẫn tiếp tục. Các nhà đầu tư tham gia sớm ở mức giá 0,02 USD đã thấy lợi nhuận lên tới 500%, khi token hiện đang ở mức 0,12 USD trong vòng bán trước thứ sáu. Nhiều chuyên gia dự đoán token này sẽ tiếp tục tăng, với mức giá niêm yết có thể đạt 0,20 USD – tăng 66% so với giá hiện tại.

Điểm nổi bật của DTX Exchange là mô hình lai, kết hợp những ưu điểm của sàn giao dịch tập trung và phi tập trung. Bằng cách tích hợp các công cụ tài chính truyền thống với sản phẩm Web3, DTX đang mở ra một hướng đi mới trong thị trường giao dịch kỹ thuật số.

Chuỗi khối VulcanX mới ra mắt cho phép giao dịch liền mạch hàng nghìn loại tài sản trong một ví tiền điện tử duy nhất. Với hợp đồng thông minh và sổ lệnh on-chain, DTX đang định hình mình là một yếu tố đột phá tiềm năng trong lĩnh vực DeFi.

DTX Exchange đang thu hút sự so sánh với những ngày đầu của Binance Coin (BNB) – token từng chỉ cung cấp ưu đãi phí giao dịch nhưng sau đó đã vươn lên trở thành một trong 10 đồng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Hiện tại, BNB đang giao dịch quanh mức 673 USD, làm dấy lên kỳ vọng rằng DTX cũng có thể đi theo con đường tương tự.

Với các tính năng như quyền quản trị, phần thưởng staking và lợi ích độc quyền dành cho người nắm giữ token, DTX Exchange đang khẳng định vị thế là altcoin tiếp theo có thể bùng nổ. Nhiều nhà đầu tư tin rằng DTX có thể tăng giá gấp 50 lần sau khi ra mắt – tương tự như BNB từng làm được.

Điều khiến DTX thực sự khác biệt là cách tiếp cận toàn diện về tiện ích và đổi mới. Nền tảng cung cấp quyền quản trị on-chain, staking sinh lời, sổ lệnh on-chain mạnh mẽ và khả năng tiếp cận hàng nghìn loại tài sản – tất cả trong một ví tiền điện tử duy nhất. Bằng cách lấp đầy các khoảng trống trên thị trường, DTX hướng tới việc tái định nghĩa trải nghiệm giao dịch cho cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, xây dựng một hệ sinh thái có thể sánh ngang với tác động lịch sử mà BNB từng tạo ra.

Bên cạnh DTX, một altcoin khác đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư là Solaxy (SOLX) – dự án tiền mã hóa kết hợp công nghệ blockchain với năng lượng bền vững. Là người tiên phong trong lĩnh vực năng lượng Web3, Solaxy cho phép người dùng đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo thông qua tài sản được mã hóa.

Solaxy không chỉ mang đến ứng dụng thực tế ngoài mô hình DeFi truyền thống, mà còn cung cấp cơ chế staking và nhiều lợi ích dài hạn cho những người tham gia sớm. Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng quan tâm đến công nghệ xanh và đầu tư minh bạch, SOLX nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm altcoin có tác động thực tế.

Cũng như DTX đang tái định nghĩa cách giao dịch, Solaxy có tiềm năng tái định hình ngành năng lượng trên blockchain – khiến cả hai dự án trở thành ứng viên sáng giá trong danh sách altcoin có thể tăng trưởng gấp 50 lần.

