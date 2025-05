XRPクジラ、Solaxy(SOLX)へシフト──プレセール調達額は3,800万ドル(約59億円)を突破

Ripple(リップル)の仮想通貨であるXRPは現在1XRPあたり2.35ドル(約360円)で取引されており、やや下落基調にある。そのような中、大口保有者(いわゆる「クジラ」)たちは投資先を分散し、Solaxy(SOLX)トークンの買い増しを進めている。これは、かつてBinance Coin(BNB)が黎明期に注目を集めた状況と類似している。

Solaxyのプレセールはすでに3,800万ドル(約59億円)以上を調達しており、トークン価格は0.00173ドル(約0.26円)に設定されている。個人投資家だけでなく、機関投資家からの関心も高まっている。

Solaxyは、ロールアップ技術とサイドチェーン処理を融合させたレイヤー2(ブロックチェーンの処理能力を補完する仕組み)として差別化を図っている。Solana(ソラナ)のスケーラビリティ課題に対応しつつ、Ethereum(イーサリアム)との相互運用性も備えることで、ネットワーク混雑の解消やトランザクションの高速化・効率化を実現する設計となっている。

Solaxyへの投資により、トークン保有者はステーキング(預け入れによる報酬)による利益を得ることができる。年利換算で最大111%のリターンが見込まれており、これは他のプロジェクトと比較しても高水準である。また、SOLX保有者にはガバナンス権が付与され、Solaxyエコシステム内での意思決定に参加することが可能となっている。

アナリストたちは、Solaxyの市場での成長に大きな期待を寄せており、一部では「ローンチ後に100倍の価値上昇が見込まれる」との予測も出ている。その革新的な技術構造、コミュニティからの支持、そしてSolanaエコシステム内での戦略的な立ち位置が、Solaxyをアルトコイン市場における有力候補として押し上げている。

XRPクジラを含む多くの投資家がSolaxyに注目する背景には、同プロジェクトのDeFi領域におけるスケーラビリティとガバナンスへの独自のアプローチがある。プレセールの終了が迫るなか、Solaxyは今後の仮想通貨市場において注目すべきアルトコインとして浮上している。

