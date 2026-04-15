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BTC ha vuelto a demostrar su capacidad de resistencia, al superar los $76.000 en algunos exchanges ayer por la noche y marcar un máximo de dos meses, incluso mientras los desarrolladores de BTC lidian con la amenaza a largo plazo de la computación cuántica.

El repunte refleja una renovada confianza en los fundamentos de Bitcoin, y también coincide con un aumento de las conversaciones sobre cómo proteger la seguridad de la red frente a futuros avances que podrían dejar expuestas direcciones antiguas.

Esta tensión ha puesto en el foco la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER), ya que su cadena BTC Layer 2, cuyo lanzamiento está próximo, abordará la fricción cotidiana en la cadena sin obligar a los usuarios a renunciar a las fortalezas centrales de Bitcoin.

También se espera que la nueva L2 aporte la velocidad y la programabilidad de las que Bitcoin carece actualmente, al tiempo que mantiene todo anclado a la seguridad de la cadena principal.

El impulso de una de las preventas de criptomonedas más populares, incluida una recaudación que ya supera los $32,4 millones, ha seguido creciendo incluso en medio de la constante turbulencia del mercado.

Esto señala una fuerte convicción de que las mejoras con utilidad real impulsarán la próxima oleada de adopción masiva de Bitcoin.

Los desarrolladores de Bitcoin impulsan medidas resistentes a la computación cuántica

Los desarrolladores de Bitcoin han actualizado la Bitcoin Improvement Proposal 361 (titulada “Post Quantum Migration and Legacy Signature Sunset”), que busca abordar los riesgos de los ordenadores cuánticos que eventualmente podrían romper las firmas ECDSA.

El plan detalla una implementación por fases. Tres años después de su activación, se bloquearán los nuevos envíos a direcciones heredadas vulnerables, mientras que seguiría siendo posible gastar fondos; y cinco años más tarde, las antiguas firmas ECDSA y Schnorr pasarían a ser inválidas, congelando de hecho las criptomonedas en esas wallets. Una fase posterior de investigación explorará las pruebas de conocimiento cero como una posible vía de rescate.

Aproximadamente 6.7 millones de BTC se mantienen en direcciones expuestas a ataques cuánticos una vez que las claves públicas aparecen en cadena, según estimaciones basadas en estudios recientes.

La propuesta ha desatado un intenso debate en la comunidad Web3, con críticos que califican la migración forzada de autoritaria y contraria al principio de Bitcoin de “tus claves, tus monedas”. Los defensores responden que protege a la red frente a la inacción que podría destruir valor y confianza.

La discusión entró en una nueva etapa a principios de este mes cuando Avihu Levy, CPO de StarkWare, publicó en X sobre un nuevo documento que tituló “Quantum-Safe Bitcoin Transactions Without Softforks”.

El nuevo concepto de Levy implica un enfoque off-chain que utiliza acertijos hash-to-signature impulsados por GPU para ciertos UTXO, dando a los holders preocupados una solución provisional práctica desde hoy.

Otros miembros de la comunidad han destacado los límites de este enfoque, especialmente en lo relativo a claves ya expuestas y a la escala cotidiana, pero el rápido ritmo de generación de ideas subraya la creatividad que claramente sigue impulsando a Bitcoin.

Aunque estas conversaciones sobre L1 se centran en preservar la seguridad, también ponen de relieve las limitaciones históricas de escalabilidad de BTC, que la nueva Layer 2 de Bitcoin Hyper podría resolver casi de inmediato.

La preventa de Bitcoin Hyper gana tracción: BTC de alto rendimiento

Bitcoin Hyper (HYPER) está desplegando lo que podría ser la Layer 2 más rápida de Bitcoin: una construida sobre Solana Virtual Machine y capaz de ofrecer finalidad de transacción casi instantánea y comisiones mínimas en staking, DeFi, juegos Web3, operaciones on-chain y otras dApps.

Los usuarios podrán depositar su BTC en un puente canónico sin custodia, tras lo cual el sistema verifica pruebas en la L2, acuña BTC envuelto equivalente en la propia Bitcoin Hyper y permite a los holders operar, prestar o hacer staking sin esperar las lentas confirmaciones de la cadena principal.

Los lotes de actividad se anclaran periódicamente de vuelta a Bitcoin mediante compromisos de estado, preservando la seguridad de prueba de trabajo de la L1 mientras se descarga la mayor parte del procesamiento.

If you aren't right on the edge. You'll never find greatness. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/dkuzCAp8uP — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 13, 2026

Entre bastidores, el token nativo HYPER de la L2 impulsará de forma continua las comisiones de gas, las recompensas de staking, la gobernanza y los incentivos del ecosistema. Su oferta total se sitúa en 21.000 millones, con asignaciones destinadas a desarrollo, tesorería, marketing, listados y recompensas para la comunidad.

Las recompensas de staking (36% APY) ya están activas para los compradores de la preventa que elijan la opción de compra y staking, ofreciendo rendimientos atractivos mientras el proyecto avanza hacia la mainnet.

Los inversores más rápidos y las ballenas ya han llevado la recaudación total de HYPER por encima de los $32.4 millones, mientras que cada token puede comprarse por $0,0136786. El próximo aumento de fase tendrá lugar mañana, en línea con el calendario de la preventa.

El enfoque de Layer 2 de Bitcoin Hyper complementa directamente los debates sobre computación cuántica y escalabilidad que se desarrollan en la capa base de Bitcoin, ya que ofrece a los holders formas más rápidas y baratas de usar su BTC hoy y mañana sin esperar cambios de consenso en la L1.

Con la mainnet prevista para más adelante este año, el proyecto parece la capa de ejecución ideal que Bitcoin siempre ha necesitado.

¿Cómo entrar temprano a la preventa de HYPER?

Primero, visita el sitio web oficial de Bitcoin Hyper con el enlace que te hemos proporcionado más arriba. Tendrás la opción de conectar tu wallet cripto favorita y comprar tokens HYPER usando ETH, BNB, USDT, SOL, USDC o una tarjeta bancaria para mayor comodidad.

La app móvil de Best Wallet (que puedes descargar a través de Google Play o la Apple App Store) hace que la experiencia sea fluida, y puedes invertir en HYPER desde la pestaña “Upcoming Tokens” de la app.

Como se señaló anteriormente, el precio de preventa de HYPER sigue fijado en $0,0136786, pero también continuará subiendo por fases, por lo que los primeros participantes aseguran mejores condiciones.

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Nuestra guía sobre cómo comprar Bitcoin Hyper describe el proceso paso a paso.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es sólo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y conllevan un riesgo significativo.