暗号資産市場で最も知名度が高い3銘柄、Bitcoin(ビットコイン)、XRP、Ethereum(イーサリアム)は、初期の投資家を大きな利益へと導き、現在も市場の上位に位置している。しかし、時価総額が大きくなりすぎたこれらの銘柄が、今後再び1,000倍の上昇を達成することは現実的ではない。

今後も成長が見込まれるとはいえ、1,000倍以上のリターンを狙うには、小型で将来性のある銘柄に注目する必要がある。アルトコインシーズンの到来が近づくなか、投資家の関心はこうした高成長ポテンシャルを秘めたトークンへと移っている。

次のサイクルで驚異的なリターンを生む可能性を秘める、4つの「1000x仮想通貨」を紹介する。

Bitcoin Hyper(HYPER)は「次のBitcoin」を目指しているわけではない。むしろ、レイヤー2ネットワーク上で動作する、より俊敏な“いとこ”のような存在だ。Bitcoin本体が依然として注目を集める中(特に過去最高値を更新した後)、投資家はより小規模で手頃な代替案を探している。その解答のひとつがHYPERである。

Bitcoin Hyperは、Bitcoinと直接競合するのではなく、トランザクションの高速化、コスト削減、そしてミームコインや決済、DeFi(分散型金融)プロトコルへの対応などを、レイヤー2の仕組みで補完する。Ethereumのレイヤー2(例:Arbitrum)のBitcoin版と考えるとわかりやすい。

すでにプレセールでは470万ドル(約6億9,000万円)以上を調達し、HYPERトークンは1枚あたり0.0124ドル(約1.8円)と手頃な価格に設定されている。アルトコインへの関心が高まる中、実用性とBitcoin親和性を両立するこのような小型プロジェクトは、今後大きな需要を獲得する可能性がある。

さらに、著名インフルエンサーのJRCRYPTEXも言及しており、HYPERは1,000倍の成長余地を持つ数少ない有望株だ

Bitcoin Hyperプレセールを見る

Axelar(AXL)は派手さこそないが、次の暗号資産トレンドの基盤となる「クロスチェーン相互運用性」に特化している。簡単にいえば、異なるブロックチェーン同士をスムーズにつなぐ役割を担う。

例えば、Ethereumから流動性を引き出し、Avalancheの高速性を活用したアプリを構築することも、Axelarを介せば可能になる。一般的なブリッジがトークン転送に特化するのに対し、Axelarはクロスチェーンのスマートコントラクトもサポートしており、複数ネットワークの強みを同時に活かせる点が大きな特長だ。

この仕組みはすでに大きな注目を集めており、30以上のチェーンと接続し、数十億ドル規模の資産を移動させている。さらにCoinbase Ventures(コインベース・ベンチャーズ)やBinance(バイナンス)といった有力投資家からの支援も受けている。暗号資産の未来がクロスチェーン化に向かうなら、Axelarは次の強気相場で大きなインフラ銘柄となる可能性がある。

KernelDAO(KERNEL)は、暗号資産の価値を最大化する「リステーキング」に特化したプロジェクトだ。単一のブロックチェーンにトークンをロックするのではなく、複数のネットワークで同時にステーキングする仕組みを提供する。銀行で複数の口座に利息を分散して受け取るようなイメージだ。

同プロジェクトのエコシステムは3つの主要サービスで構成される。BNBチェーン向けのセキュリティ共有サービス「Kernel」、Ethereumで人気の流動性リステーキング「Kelp」、そして自動化された利回り最適化ボールト「Gain」である。これらはすべて、ガバナンスやステーキング、スラッシュ保護に使用されるKERNELトークンで支えられている。

KernelDAOはすでに17億ドル(約2,500億円)以上の総ロック資産を集め、EthereumやArbitrum、BNBなど50以上のプロトコルと統合済みだ。より効率的な利回り戦略を求める投資家が増える中、次のサイクルで注目される可能性は高い。

Snorter(SNORT)はユニークな名前だが、Solana(ソラナ)のミームコイン市場という重要な分野を狙っている。主力製品である「Snorter Bot」は、Telegram(テレグラム)上で新規ミームコインを数秒でスナイプ(即時購入)できる高速トレーディングボットだ。

さらに、同ボットは自動売買、スケジュール注文、リアルタイムのポートフォリオ追跡、成功ウォレットのコピートレードといった機能も備えており、Telegramアプリ内で完結する。

ミームコインは立ち上げから急騰までが非常に早く、通常は素早く動けるトレーダーや大口投資家が利益を得やすい。Snorterはこうした状況を変え、一般ユーザーにもチャンスを広げるツールとなる。さらにSNORTトークンを保有すると、年率175%のステーキング報酬も得られる。

プレセールではすでに230万ドル(約3億4,000万円)を突破し、Solana市場の再活性化とタイミングを合わせた展開となっている。Solanaミームコイン市場が再び盛り上がれば、SNORTは中心的な存在となり、1,000倍の成長も夢ではない

Snorterプレセールを見る

