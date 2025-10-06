Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ahogy a tőke egyre inkább a hagyományos nagy kapitalizációjú coinokból a magas hozamú narratívák felé áramlik, két lehetséges „XRP-gyilkos” projekt kerül reflektorfénybe 2026-ra. Az egyik a Bitcoin skálázhatósági problémáját célozza meg egy Layer-2 megoldással, míg a másik a mémkultúrát kombinálja egyértelmű tokenomikával és staking funkciókkal. Íme, mit mutatnak a saját dokumentumaik – és miért vonzzák a befektetői figyelmet.

Bitcoin Hyper (HYPER) – Bitcoin Layer-2 okosszerződéses erővel

A Bitcoin Hyper egy Layer-2 megoldást kínál Bitcoinhoz, amely a Solana Virtual Machine (SVM) segítségével gyors, alacsony költségű dApp-okat futtat, miközben a tranzakciók végső elszámolását a Bitcoin L1 biztosítja. A projekt célja, hogy a BTC biztonságát ötvözze a nagy áteresztőképességű programozhatósággal. A HYPER tokent gázdíjak, staking és fejlesztői ösztönzők használatára tervezték.

A HYPER egy ERC-20 token az Ethereumon, fix, 21 000 000 000 darabos kínálattal, adómentes átutalásokkal, nyilvános égetési funkcióval és szabványos OpenZeppelin irányítási funkciókkal. Az egyszerűségre és átláthatóságra épít, a staking és ösztönző mechanizmusok pedig extra hasznosságot adnak a hosszú távú tartóknak.

Maxi Doge (MAXI) – Mémvezérelt token, stakinggel és közösségi funkciókkal

A Maxi Doge fehér könyve a tokent „mém-vezérelt” projektté pozicionálja, amely közösségi versenyeket és stakinget párosít egy egyszerű technikai alappal: ERC-20 az Ethereum Proof-of-Stake hálózatán, auditálva SolidProof és Coinsult által. A fő funkciók közé tartozik az automatikus jutalmazással működő staking és a kizárólag birtokosok számára elérhető kereskedési versenyek.

A tokenomika pontosan meghatározott: a fix 150 240 000 000 MAXI kínálat 40%-a Marketing, 25%-a MAXI Fund, 15%-a Fejlesztés, 15%-a Likviditás és 5%-a Staking számára van elkülönítve. A fehér könyv nyilvános előértékesítést, Uniswap listázást és dinamikus, APY-alapú staking mechanizmust is bemutat, amely a stakingre szánt keretből finanszírozódik. Ez a részletes struktúra stabil alapot ad a mém narratívának.

Konklúzió

Ha 2026-ban a narratíva és az átláthatóság lesz a kulcs, a Bitcoin Hyper egy merész BTC-L2 megoldást kínál egyszerű tokenmechanikával, míg a Maxi Doge a mémkultúrára épít, világos kínálattal és staking funkciókkal. Mindkettő korai szakaszban jár, magas kockázattal, de elég struktúrát mutatnak ahhoz, hogy potenciális „XRP-gyilkosként” szerepeljenek a befektetők figyelőlistáján.