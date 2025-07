Tržište kriptovaluta moglo bi biti na pragu novog bikovskog tržišta, jer Indeks altcoin sezone (ASI) raste, a u ETF-ove za Bitcoin i Ethereum pristiže sve više novca.

U subotu, 26. srpnja, vrijednost ASI-ja porasla je na 43 u usporedbi s najnižom razinom od 16 na početku godine. Ovaj skok dogodio se u trenutku kada su cijene mnogih altcoina počele rasti, dok je Bitcoin ostao u bočnom trendu – što je često predznak početka altcoin sezone.

Povijesno gledano, altcoini postižu izvanredne rezultate kada Indeks altcoin sezone i Indeks straha i pohlepe rastu istovremeno. Cijene obično preokreću trend kada indeks dosegne ekstremne razine.

Najbolje kriptovalute koje se sada isplati kupiti su one iza kojih stoje jasni katalizatori – poput odobrenja ETF-a ili velikog hypea – te meme tokeni koji mogu privući male (retail) ulagače.

Evo tri altcoina na koje se sada isplati obratiti pozornost – Bitcoin Hyper (HYPER), Token6900 (T6900) i Snorter Token.

Bitcoin Hyper ($HYPER) je rastući altcoin u DeFi sektoru koji je privukao pozornost svojim stablecoinom temeljenim na Ethereumu i revolucionarnim sustavom pozajmljivanja. Kako faze pretprodaje napreduju, sve je jasnije da posjeduje ozbiljnu tehničku i fundamentalnu snagu.

Cijena $HYPER-a već je porasla za 200% u usporedbi s početnom cijenom u pretprodaji i trenutno se nalazi u 5. fazi s cijenom tokena od 0,03 USD. Analitičari tvrde da token formira uzorak bikovske zastave, koji često prethodi proboju cijene. Indikator Supertrend također je postao zelen, signalizirajući daljnji rast.

Projekt također pokreću špekulacije o ETF-u. Iako još nije uvršten na burze, pametni ugovori koje je revidirao CertiK, aktivna zajednica i snažni on-chain signali – poput kupnje od strane velikih igrača (kitova) i padajućih rezervi na mjenjačnicama – ukazuju na potencijalni rast.

Ako dođe do odobrenja ETF-a ili uvrštenja na burzu, $HYPER bi lako mogao premašiti svoju trenutnu razinu – neki analitičari spominju ciljanu cijenu od čak 3,50 USD.

Token6900 je popularna kriptovaluta temeljena na humoru i zajednici, koja nadilazi etiketu meme tokena. Karakteriziraju je rijetkost, samorefleksija i snažna izgradnja brenda.

Na grafikonu se pojavljuju bikovski obrasci preokreta trenda, uključujući obrnuti uzorak glave i ramena te formaciju šalice s ručkom – povijesno predviđaju proboj s visokom vjerojatnošću. T6900 je već probio zonu konsolidacije i krenuo prema prethodnim razinama otpora.

Projekt također uspostavlja sve više partnerstava u domeni kripto kulture – NFT-ovi, promotivni proizvodi (merch), sponzorstva događaja – što dodatno jača njegovu poziciju.

Ako se zamah održi, T6900 bi mogao dosegnuti ili čak premašiti razinu od 1,00 USD – i postati jedan od pobjednika trenutnog ciklusa altcoina.

Snorter Token ($SNORT) je još jedan obećavajući altcoin ove sezone, koji se odlikuje satiričnim stilom i energičnom zajednicom. Projekt, koji se naziva i „najdrskiji token na Solani“, oduševljava male (retail) ulagače humorom i pametnom tokenomikom.

S tehničkog gledišta, $SNORT je formirao klasičnu formaciju šalice s ručkom. Gornja granica nalazi se na 1,34 USD, a donja na 0,32 USD – što predstavlja dubinu od 76%. Trenutno se nalazi u fazi „ručke“ i već je probio 50-dnevni i 100-dnevni pomični prosjek.

Ako dođe do potpunog proboja, ciljana cijena mogla bi doseći 2,50 USD – što predstavlja gotovo trostruko povećanje u odnosu na trenutnu razinu.

Osim toga, projekt potiče sudjelovanje kroz spaljivanje tokena, nagrade za staking i elemente gamifikacije – sve to generira rastući volumen na decentraliziranim mjenjačnicama (DEX).

Kako Indeks altcoin sezone raste, a cijena Bitcoina se stabilizira, pažnja tržišta sve se više usmjerava na altcoine. Bitcoin Hyper ($HYPER), T6900 i Snorter Token ($SNORT) projekti su s jasnim katalizatorima i snažnom podrškom zajednice.

Bilo da tražite inovacije u DeFi-ju ili zamah temeljen na memeovima, ovi altcoini mogu predstavljati izvanrednu priliku za ulaganje na pragu altcoin sezone.

