Trh s kryptomenami môže stáť na prahu ďalšieho býčieho trhu, pretože Index altcoinovej sezóny (ASI) rastie a do ETF fondov na Bitcoin a Ethereum prúdi čoraz viac peňazí.

V sobotu, 26. júla, hodnota ASI stúpla na 43 v porovnaní s najnižšou úrovňou 16 na začiatku roka. Tento skok nastal v momente, keď ceny mnohých altcoinov začali rásť, zatiaľ čo Bitcoin zostával v bočnom trende – čo je často predzvesťou začiatku altcoinovej sezóny.

Historicky altcoiny dosahujú výnimočné výsledky, keď Index altcoinovej sezóny a Index strachu a chamtivosti rastú súčasne. Ceny zvyčajne obracajú trend, keď index dosiahne extrémne úrovne.

Najlepšie kryptomeny, ktoré sa oplatí kúpiť teraz, sú tie, za ktorými stoja jasné katalyzátory – ako napríklad schválenie ETF alebo veľký hype – a meme tokeny,ktoré dokážu prilákať retailových investorov.

Tu sú tri altcoiny, ktorým sa teraz oplatí venovať pozornosť – Bitcoin Hyper (HYPER), Token6900 (T6900) a Snorter Token.

Bitcoin Hyper ($HYPER) je vzostupujúci altcoin v oblasti DeFi, ktorý na seba upútal pozornosť vďaka stablecoinu založenému na Ethereu a revolučnému systému pôžičiek. Ako postupujú fázy predpredaja, je čoraz jasnejšie, že v ňom drieme vážna technická a fundamentálna sila.

Cena $HYPER už stúpla o 200 % v porovnaní s počiatočnou cenou v predpredaji a momentálne sa nachádza v 5. fáze s cenou tokenu 0,03 USD. Analytici tvrdia, že token tvorí formáciu býčej vlajky, ktorá často predchádza cenovým prielomom. Ukazovateľ Supertrend tiež zmenil farbu na zelenú – signalizujúc ďalší rast.

Projekt poháňajú aj špekulácie o ETF. Hoci ešte nie je kótovaný na burze, smart kontrakty auditované spoločnosťou CertiK, aktívna komunita a silné on-chain signály – ako sú nákupy veľkými hráčmi (veľrybami) a klesajúce rezervy na burzách – naznačujú potenciálny rast.

Ak dôjde k schváleniu ETF alebo zavedeniu na burzu, $HYPER môže ľahko prekročiť svoju súčasnú úroveň – niektorí analytici spomínajú dokonca cieľovú cenu 3,50 USD.

Token6900 je populárna kryptomena založená na humore a komunite, ktorá presahuje nálepku meme tokenu. Charakterizuje ju vzácnosť, sebareflexia a silné budovanie značky.

Na grafe sa objavujú býčie formácie obratu trendu, vrátane obrátenej formácie hlavy a ramien a formácie šálky s uchom – historicky predpovedajú prielom s vysokou pravdepodobnosťou. T6900 už prerazil zónu konsolidácie a pohol sa smerom k predchádzajúcim rezistenciám.

Projekt tiež nadväzuje čoraz viac partnerstiev v oblasti kryptomenovej kultúry – NFT, reklamné predmety (merch), sponzoring podujatí – čo ďalej posilňuje jeho pozíciu.

Ak si dynamika udrží tempo, T6900 môže dosiahnuť alebo dokonca prekročiť úroveň 1,00 USD – a stať sa jedným z víťazov súčasného cyklu altcoinov.

Snorter Token ($SNORT) je ďalší sľubný altcoin v tejto sezóne, ktorý sa vyznačuje satirickým štýlom a energickou komunitou. Projekt, označovaný aj ako „najdrzejší token na Solane“, nadchýna retailových investorov humorom a inteligentnou tokenomikou.

Z technického hľadiska $SNORT vytvoril klasickú formáciu šálky s uchom. Horná hranica sa nachádza na úrovni 1,34 USD a dolná na 0,32 USD – čo znamená hĺbku 76 %. Momentálne sa nachádza vo fáze „ucha“ a už prekročil 50- a 100-dňové kĺzavé priemery.

Ak nastane úplný prielom, cieľová cena môže dosiahnuť až 2,50 USD – čo znamená takmer 3-násobný nárast oproti súčasnej úrovni.

Projekt navyše motivuje k účasti prostredníctvom spaľovania tokenov, odmien za staking a gamifikačných funkcií – všetko to generuje rastúci objem na decentralizovaných burzách (DEX).

S tým, ako Index altcoinovej sezóny rastie a cena Bitcoinu sa stabilizuje, pozornosť trhu sa čoraz viac sústreďuje na altcoiny. Bitcoin Hyper ($HYPER), T6900 a Snorter Token ($SNORT) sú projekty, ktoré majú jasné katalyzátory a silnú podporu komunity.

Nezáleží na tom, či hľadáte inovácie v DeFi alebo dynamiku založenú na meme, tieto altcoiny môžu predstavovať výnimočnú investičnú príležitosť na prahu altcoinovej sezóny.

