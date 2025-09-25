Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Cụm từ altcoin season cancelled đang lan truyền nhanh chóng sau khi Altcoin Season Index rơi xuống dưới ngưỡng bullish, báo hiệu đà tăng có thể đã hụt hơi. Bitcoin giảm 5% trong tuần qua trong khi vàng tăng vọt lên 3.791 USD, đặt ra nghi vấn mới về vị thế “vàng kỹ thuật số”. Ethereum cũng chật vật giữ mốc 4.000 USD, khiến thị trường thêm phần bất ổn.

Trong bối cảnh ETF ghi nhận dòng vốn rút ra và tâm lý thể chế nguội lạnh, nhiều trader bắt đầu tìm kiếm cơ hội an toàn hơn ở những presale có giá mua cố định. Nổi bật nhất là Bitcoin Hyper, một dự án Layer-2 trên Bitcoin, đã huy động được hơn 18 triệu USD, trở thành lựa chọn đáng chú ý khi nhiều nhà đầu tư lo ngại altseason thực sự đã “bị hủy”.

Bitcoin giảm trong khi vàng lập kỷ lục

Bitcoin mất 5% chỉ trong một tuần, trái ngược với đà tăng mạnh của vàng lên mức cao kỷ lục 3.791 USD. Sự phân kỳ này làm suy yếu câu chuyện “Bitcoin là vàng kỹ thuật số”, vốn thu hút nhiều tổ chức lớn trước đây.

Áp lực còn kéo chỉ số thống trị BTC giảm, khiến một số người kỳ vọng altcoin sẽ bứt phá. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ tồn tại ngắn ngủi trước khi suy giảm trở lại, củng cố nỗi lo thị trường thiếu động lực khi Bitcoin mất vai trò dẫn dắt.

Các nhà phân tích cảnh báo, trừ khi BTC giữ vững trên 64.000 USD, biến động sẽ còn cao. Trong khi đó, nhiều trader chọn chuyển vốn sang các altcoin presale để giảm rủi ro biến động giá spot.

Altcoin Index phát tín hiệu yếu

Altcoin Season Index giảm còn 73, thấp hơn ngưỡng 75 vốn định nghĩa altseason. Đầu 2025, chỉ số này từng vượt 75, thắp lên hy vọng một chu kỳ bùng nổ mới. Nhưng cú tụt gần đây lại vẽ nên bức tranh thận trọng hơn.

Lịch sử cho thấy, mức dưới 75 thường đồng nghĩa với việc Bitcoin lấy lại ưu thế, trong khi mức trên 75 xác nhận sức mạnh của altcoin. Nếu chỉ số này duy trì dưới 75 trong nhiều tuần, đà tăng altcoin có thể kết thúc trước khi thực sự bắt đầu.

Một số nhà phân tích tin rằng Ethereum có thể kéo chỉ số lên lại nếu bật mạnh từ 4.000 USD, nhưng niềm tin chung đang phai nhạt. Cụm từ altcoin season cancelled phản ánh tâm lý đó, khi nhiều người phòng thủ bằng cách tìm đến presale thay vì chờ đợi một chu kỳ altcoin toàn diện.

Ethereum đấu tranh ở mốc 4.000 USD

Ethereum hiện quanh 4.000 USD – mức then chốt quyết định xu hướng. Sau khi thoát khỏi mô hình tam giác cân, ETH rơi vào trạng thái quá bán với RSI dưới 40.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm tại 3.880 USD, nếu mất mốc này, mục tiêu giảm có thể về 3.378 USD. Ngược lại, nếu ETH lấy lại 4.400 USD, thị trường có thể hồi phục và kéo altcoin đi lên.

Tuy nhiên, dòng vốn ETF suy yếu và thanh khoản mỏng khiến nhiều trader bi quan. Việc ETH không thể giữ vai trò dẫn dắt sẽ khiến kịch bản “cancelled” càng thêm chắc chắn.

ETF rút vốn và tâm lý thị trường

Theo CoinGlass, Bitcoin ETF ghi nhận 466 triệu USD dòng vốn rút ra, còn Ethereum ETF mất 216 triệu USD. Điều này trái ngược với dòng vốn mạnh hồi đầu tháng, làm dấy lên lo ngại rằng tổ chức tài chính đang rút khỏi thị trường.

Trên X và Telegram, quan điểm chia rẽ rõ rệt: phe bò kỳ vọng ETH giữ 4.000 USD sẽ cứu vãn altcoin, trong khi phe gấu cảnh báo nhiệt huyết đang tan biến. Lịch sử cho thấy altseason cần cả dòng vốn retail lẫn thể chế – nhưng hiện cả hai đều yếu.

Bitcoin Hyper Presale: Cơ hội thay thế altcoin

Trong bối cảnh bất ổn, Bitcoin Hyper nổi lên như một điểm sáng. Đây là Layer-2 xây dựng trên Bitcoin, tập trung vào mở rộng quy mô, giảm phí và hỗ trợ smart contracts.

Presale của Bitcoin Hyper đã huy động hơn 18 triệu USD, với giá token 0,012965 USD. Dự báo cho thấy $HYPER có thể đạt 0,0583 USD trong 2025, 0,1557 USD vào 2026 và thậm chí 0,7785 USD đến năm 2030 nếu tốc độ phát triển duy trì.

Ngoài mức giá vào cố định, dự án còn có roadmap rõ ràng: quỹ hỗ trợ developer, tích hợp DeFi, ứng dụng gaming và staking APY cao. Điều này giúp Bitcoin Hyper trở thành một altcoin tiềm năng thay thế, mang lại cơ hội dài hạn thay vì phụ thuộc vào ETF hay chu kỳ ngắn hạn.

Kết luận

Dù cụm từ altcoin season cancelled lan rộng, cơ hội trong crypto không hề biến mất. Sự điều chỉnh thị trường đã mở đường cho những lựa chọn mới như Bitcoin Hyper, nơi giá vào minh bạch và roadmap định hướng dài hạn.

Với hơn 18 triệu USD huy động, tokenomics rõ ràng và vị thế là Layer-2 của Bitcoin, Bitcoin Hyper mang lại lựa chọn thay thế hấp dẫn cho nhà đầu tư muốn tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng crypto mà không phụ thuộc hoàn toàn vào altseason.

