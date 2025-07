Keď Binance zaznamenal pôsobivý obrat 100 miliárd USD na altcoinových futures len za jediný deň, ďalšia alt sezóna môže byť za dverami.

Bitcoin dominuje v hlavných správach, ale „smart money“ sa rýchlo presúva do altcoinov. Skorí investori bleskovo zaujímajú pozície pred prerazením trhu. Investori vo veľkom stávkujú na altcoiny

Len za 24 hodín vzrástol objem obchodovania s altcoinmi na Binance Futures na 100,7 miliardy USD, čo je najviac od 3. februára 2025.

Tento nárast ukazuje jasný trend: altcoiny teraz tvoria 71 % objemu na Binance Futures, zatiaľ čo Bitcoin má len 25 %. Obchodníci presúvajú svoju pozornosť na alty v nádeji na ďalší veľký pohyb.

Po tom, ako 14. júla 2025 Bitcoin dosiahol nové ATH na úrovni 123 091,61 USD, aktivita altcoinov na trhu prudko vzrástla. Napríklad Ethereum vzrástlo o 25 % za posledných sedem dní, zatiaľ čo Bitcoin získal len 2 %.

CMC Altcoin Season Index je na hodnote 48, takže stále je čas pre investorov, ktorí ešte nenaskočili na tento trend.

Ktoré altcoiny majú najlepšiu pozíciu, aby profitovali z nadchádzajúcej alt sezóny?

Tu sú tri najlepšie tipy, vybrané na základe rastúceho záujmu investorov a solídnych základov. A nie, nie sú to Ethereum, XRP ani Bonk.

Bitcoin Hyper ($HYPER) je pripravované riešenie druhej vrstvy (layer 2) pre Bitcoin, ktoré využíva Solana Virtual Machine (SVM), aby umožnilo rýchle a extrémne lacné transakcie. Po plnom spustení má podporovať všetko – od dApps po memecoiny – a budovať ekosystém úžitkovosti okolo Bitcoinu.

Po validácii sa zodpovedajúce $BTC vráti na Bitcoinovú adresu používateľa na prvej vrstve, čím sa zaisťuje vysoká úroveň bezpečnosti.

Najlepšie na tom je, že Bitcoin Hyper nie je len nápad. Projekt sa už buduje a tím nedávno oznámil spustenie devnetu.

Podporuje nasadzovanie programov cez Solana CLI, volania kontraktov, transakčné toky cez webovú konzolu a správu stavu účtov. Výkonnosť zostáva stabilná, latencia je nízka a kontrakty sa už prenášajú.

Tokeny $HYPER, ktoré poháňajú ekosystém Bitcoin Hyper, sú dostupné na nákup na oficiálnej stránke za pevné ceny – doteraz sa vyzbieralo viac ako 4 milióny USD.

Skorí účastníci si môžu zabezpečiť APY nad 200 % vďaka dynamickému stakingu už od fázy predpredaja. Sadzba je navrhnutá tak, aby klesala s rastúcim počtom účastníkov v poole, čo motivuje k skorej účasti.

Získajte $HYPER na oficiálnej stránke predpredaja.

Momentálne s cenou 199 USD, TOKEN6900 zaznamenal 25 % skok len za posledných sedem dní a s prehľadom prekonal Bitcoin.

Technické ukazovatele ukazujú, že býci $TOKEN6900 majú situáciu pod kontrolou a vysielajú silné nákupné signály naprieč celým spektrom. Kĺzavé priemery – jeden z najzrejmejších znakov sily trhu – indikujú 13 zo 14 signálov ako býčie.

Znamená to, že TOKEN6900 je pripravený získať späť svoje ATH na úrovni 294,33 USD?

Je priskoro to tvrdiť s istotou. Ale v súčasnej klíme to vôbec nie je vzdialený scenár. A nielen TOKEN6900 bude profitovať z rastúceho momentum. Projekty, ktoré využívajú jeho technológiu, sú tiež vo výhodnej pozícii.

Dobrým príkladom je BONK, ktorý stúpol o viac ako 20 % v týždennom horizonte. Hoci sú stále vo fáze predpredaja, Snorter Token a Bitcoin Hyper tiež v posledných dňoch zaznamenali veľký pohyb.

Zatiaľ čo BONK má značnú trhovú kapitalizáciu na úrovni 3 miliárd USD, tieto menej zjavné tokeny budú dostupné za pevné, zľavnené ceny, kým sa predpredaje nevypredajú.

Snorter Token ($SNORT) je ďalšou horúcou altcoinovou senzáciou týždňa. Funguje prostredníctvom natívneho bota v Telegrame – najlepšie sa dá opísať akointeligentný obchodný balík zabudovaný priamo do chatu.

Čo to presne znamená? Zámeny v zlomku sekundy, copy trading v reálnom čase a token sniping – všetko bez toho, aby ste museli opustiť komunikátor.

$SNORT poháňa platformu a poskytuje prístup k pokročilým nástrojom a významným zľavám na poplatky. Pre kontext: poplatky klesajú z 1,5 % na iba 0,85 % pre držiteľov príslušného počtu tokenov, čo ich robí lacnejšími ako u hlavných konkurentov.

Snorter berie bezpečnosť vážne a chváli sa 85 % účinnosťou pri beta-detekcii rug pullov a honeypotov. Skenery blacklistov a upozornenia na mint trap zaisťujú ďalšie vrstvy ochrany.

Ak projekt naplní víziu z whitepaperu, môže ponúknuť väčšiu hĺbku a prístupnosť ako väčšina existujúcich platforiem DeFi.

Ale skorí investori hľadajúci potenciálny zisk nemajú čas čakať. Predpredaj $SNORT sa rýchlo vypredáva – vyzbierali sa už takmer 2 milióny USD a staking láka 183 % APY.

Získajte $SNORT teraz na oficiálnej stránke predpredaja.

Nezmeškajte túto príležitosť na alty

Alt sezóny môžu byť vzrušujúce – ale len pre tých, ktorí vstúpia včas. Pre tých, ktorí zostanú bokom, je to často zmes ľútosti a FOMO.

Aký je rozumný spôsob hry?

Začni hľadať skoro, ale neboj sa dôverovať intuícii. Všetky tri vyššie opísané altcoiny — $HYPER, $SNORT a $TOKEN6900 — sú pripravené na rast.

