Gdy Binance odnotował imponujące 100 mld USD obrotu na futuresach altcoinów w zaledwie jeden dzień, kolejny alt season może być blisko.

Bitcoin dominuje w głównym przekazie, ale „smart money” szybko przerzuca się do altcoinów. Wcześni inwestorzy błyskawicznie zajmują pozycje przed rynkowym wybiciem.

W ciągu zaledwie 24 godzin wolumen handlu altcoinami na Binance Futures wzrósł do 100,7 mld USD, najwyżej od 3 lutego 2025 r.

Wzrost pokazuje wyraźny trend: altcoiny odpowiadają teraz za 71% wolumenu na Binance Futures, podczas gdy Bitcoin ma jedynie 25%. Traderzy przenoszą uwagę na alty, licząc na kolejny duży ruch.

Po tym jak 14 lipca 2025 r. Bitcoin osiągnął nowe ATH na poziomie 123 091,61 USD, aktywność altcoinów na rynku gwałtownie wzrosła. Przykładowo, Ethereum urosło o 25% w ostatnich siedmiu dniach, podczas gdy Bitcoin zyskał zaledwie 2%.

CMC Altcoin Season Index wynosi 48, więc wciąż jest czas dla inwestorów, którzy jeszcze nie wskoczyli w trend.

Które altcoiny są najlepiej ustawione, by skorzystać na nadchodzącym alt seasonie?

Oto trzy najlepsze typy, wybrane na podstawie rosnącego zainteresowania inwestorów i solidnych fundamentów. I nie, to nie są Ethereum, XRP ani Bonk.

Bitcoin Hyper ($HYPER) to nadchodzące rozwiązanie warstwy 2 dla Bitcoina, które wykorzystuje Solana Virtual Machine (SVM), aby umożliwić szybkie i niezwykle tanie transakcje.Po pełnym starcie ma obsługiwać wszystko — od dApps po memecoiny — i budować ekosystem użyteczności wokół Bitcoina.

Po walidacji odpowiadające $BTC wraca na adres Bitcoina użytkownika w warstwie 1, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa.

Najlepsze jest to, że Bitcoin Hyper to nie tylko idea. Projekt jest już budowany, a zespół niedawno ogłosił uruchomienie devnetu.

Obsługuje wdrażanie programów przez Solana CLI, wywołania kontraktów, przepływy transakcji przez konsolę webową i zarządzanie stanem kont. Wydajność pozostaje stabilna, opóźnienia niskie, a kontrakty są już przenoszone.

Tokeny $HYPER, które napędzają ekosystem Bitcoin Hyper, są dostępne do zakupu na oficjalnej stronie po stałych cenach — do tej pory zebrano ponad 4 mln USD.

Wcześni uczestnicy mogą zapewnić sobie APY powyżej 200% dzięki dynamicznemu stakingowi już od fazy przedsprzedaży. Stopa jest zaprojektowana tak, by spadać wraz ze wzrostem liczby uczestników puli, co zachęca do wczesnego udziału.

Zdobądź $HYPER na oficjalnej stronie przedsprzedaży.

Obecnie wyceniany na 199 USD, TOKEN6900 zanotował 25% skok tylko w ciągu ostatnich siedmiu dni i z przytupem przewyższył Bitcoina.

Wskaźniki techniczne pokazują, że byki $TOKEN6900 kontrolują sytuację, wysyłając silne sygnały kupna na całej tablicy. Średnie kroczące — jeden z najbardziej oczywistych znaków siły rynku — wskazują 13 z 14 sygnałów jako bycze.

Czy to oznacza, że TOKEN6900 jest gotowy, by odzyskać swoje ATH na poziomie 294,33 USD?

Za wcześnie, by to przesądzać. Ale w obecnym klimacie to wcale nie jest daleki scenariusz. I nie tylko TOKEN6900 skorzysta na rosnącym momentum. Projekty, które wykorzystują jego technologię, również są na uprzywilejowanej pozycji.

Dobrym przykładem jest BONK, który wspiął się o ponad 20% w ujęciu tygodniowym. Choć wciąż w fazie przedsprzedaży, Snorter Token i Bitcoin Hyper także odnotowały w ostatnich dniach duży ruch.

Podczas gdy BONK ma znaczną kapitalizację rynkową na poziomie 3 mld USD, te mniej oczywiste tokeny będą dostępne po stałych, rabatowych cenach, zanim przedsprzedaże się wyprzedadzą.

Snorter Token ($SNORT) to kolejna gorąca altcoinowa sensacja tygodnia. Działa poprzez natywnego bota w Telegramie — najlepiej opisać go jako inteligentny pakiet tradingowy wbudowany w czat.

Co to dokładnie znaczy? Wymiany w ułamku sekundy, copy trading w czasie rzeczywistym i token sniping — wszystko bez wychodzenia z komunikatora.

$SNORT zasila platformę i daje dostęp do zaawansowanych narzędzi oraz znaczących zniżek na opłaty. Dla kontekstu: opłaty spadają z 1,5% do zaledwie 0,85% dla posiadaczy odpowiedniej liczby tokenów, co czyni je tańszymi niż u głównych konkurentów.

Snorter poważnie traktuje bezpieczeństwo, chwaląc się 85% skutecznością w beta-wykrywaniu rug pulli i honeypotów. Skanery blacklist i alerty mint trap zapewniają dodatkowe warstwy ochrony.

Jeśli projekt dowiezie wizję z whitepaperu, może zaoferować większą głębię i dostęp niż większość istniejących platform DeFi.

Ale wczesni inwestorzy szukający potencjalnego zysku nie mają czasu, by czekać. Przedsprzedaż $SNORT szybko się wyprzedaje — zebrano już blisko 2 mln USD, a staking kusi 183%.

Zdobądź $SNORT teraz na oficjalnej stronie przedsprzedaży.

Alt sezony potrafią być ekscytujące — ale tylko dla tych, którzy wchodzą wcześnie. Dla tych, którzy zostają z boku, to często mieszanka żalu i FOMO.

Jaki jest rozsądny sposób gry?

Zacznij poszukiwania wcześnie, ale nie bój się zaufać intuicji. Wszystkie trzy opisane wyżej altcoiny — $HYPER, $SNORT i $TOKEN6900 — są gotowe do rajdu.

