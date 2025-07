Когато Binance отчете впечатляващите 100 млрд. щатски долара оборот на фючърси с алткойни само за един ден, следващият алткойн сезон може да е много близо.

Биткойн доминира в основните новини, но „умните пари“ бързо се пренасочват към алткойните. Ранните инвеститори бързо заемат позиции преди пазарния пробив.

Само за 24 часа обемът на търговия с алткойни на Binance Futures нарасна до 100,7 млрд. щатски долара, най-високото ниво от 3 февруари 2025 г.

Ръстът показва ясна тенденция: алткойните сега представляват 71% от обема на Binance Futures, докато Биткойн има само 25%. Трейдърите пренасочват вниманието си към алткойните, надявайки се на следващото голямо движение.

След като на 14 юли 2025 г. Биткойн достигна нов ATH от 123 091,61 щатски долара, активността на алткойните на пазара рязко се увеличи. Например, Етериум нарасна с 25% през последните седем дни, докато Биткойн спечели само 2%.

CMC Altcoin Season Index е 48, така че все още има време за инвеститори, които все още не са се включили в тенденцията.

Кои алткойни са в най-добра позиция да се възползват от предстоящия алткойн сезон?

Ето трите най-добри предложения, избрани въз основа на нарастващия интерес на инвеститорите и солидните основи. И не, това не са Етериум, XRP или Bonk.

Bitcoin Hyper ($HYPER) е предстоящо решение от втори слой (Layer 2) за Биткойн, което използва Solana Virtual Machine (SVM), за да позволи бързи и изключително евтини транзакции. След пълното стартиране се очаква да поддържа всичко — от dApps до мемкойни — и да изгради екосистема от полезност около Биткойн.

След валидация, съответстващите $BTC се връщат на адреса на потребителя в първия слой на Биткойн, осигурявайки високо ниво на сигурност.

Най-хубавото е, че Bitcoin Hyper не е просто идея. Проектът вече се разработва, а екипът наскоро обяви стартирането на devnet.

Той поддържа внедряване на програми чрез Solana CLI, извиквания на договори, потоци от транзакции през уеб конзола и управление на състоянието на акаунтите. Производителността остава стабилна, латентността е ниска, а договорите вече се прехвърлят.

Токените $HYPER, които захранват екосистемата на Bitcoin Hyper, са достъпни за закупуване на официалния уебсайт на фиксирани цени — досега са събрани над 4 млн. щатски долара.

Ранните участници могат да си осигурят APY над 200% благодарение на динамичния стейкинг още от фазата на предварителната продажба. Процентът е проектиран да намалява с нарастването на броя на участниците в пула, което насърчава ранното участие.

Вземете $HYPER от официалния уебсайт за предварителна продажба.

В момента с цена от 199 щатски долара, TOKEN6900 отбеляза скок от 25% само през последните седем дни и с лекота надмина Биткойн.

Техническите индикатори показват, че биковете на $TOKEN6900 контролират ситуацията, изпращайки силни сигнали за покупка навсякъде. Пълзящите средни — един от най-очевидните знаци за сила на пазара — показват 13 от 14 сигнала като бичи.

Означава ли това, че TOKEN6900 е готов да си върне своя ATH от 294,33 щатски долара?

Твърде рано е да се каже със сигурност. Но в настоящия климат това изобщо не е далечен сценарий. И не само TOKEN6900 ще се възползва от нарастващия импулс. Проектите, които използват неговата технология, също са в привилегирована позиция.

Добър пример е BONK, който се изкачи с над 20% на седмична база. Въпреки че все още са във фаза на предварителна продажба, Snorter Token и Bitcoin Hyper също отбелязаха голямо движение през последните дни.

Докато BONK има значителна пазарна капитализация от 3 млрд. щатски долара, тези по-малко очевидни токени ще бъдат достъпни на фиксирани, намалени цени, преди предварителните продажби да се изчерпят.

Snorter Token ($SNORT) е друга гореща алткойн сензация на седмицата. Той работи чрез нативен бот в Telegram — най-добре може да се опише като интелигентен търговски пакет, вграден в чата.

Какво точно означава това? Размени за части от секундата, копи трейдинг в реално време и снайпинг на токени — всичко това без да напускате месинджъра.

$SNORT захранва платформата и дава достъп до напреднали инструменти и значителни отстъпки от таксите. За контекст: таксите падат от 1,5% до само 0,85% за притежателите на съответния брой токени, което ги прави по-евтини от основните конкуренти.

Snorter се отнася сериозно към сигурността, като се хвали с 85% ефективност при откриването на rug pull-ове и honeypot-ове в бета версия. Скенерите за черни списъци и предупрежденията за mint trap осигуряват допълнителни слоеве на защита.

Ако проектът реализира визията от своята бяла книга (whitepaper), той може да предложи по-голяма дълбочина и достъп от повечето съществуващи DeFi платформи.

Но ранните инвеститори, търсещи потенциална печалба, нямат време за чакане. Предварителната продажба на $SNORT бързо се изчерпва — събрани са вече близо 2 млн. щатски долара, а стейкингът изкушава със 183% APY.

Вземете $SNORT сега от официалния уебсайт за предварителна продажба.

Алткойн сезоните могат да бъдат вълнуващи — но само за тези, които влизат рано. За тези, които остават встрани, често остава смесица от съжаление и FOMO.

Какъв е разумният начин за игра?

Започнете проучването си рано, но не се страхувайте да се доверите на интуицията си. И трите описани по-горе алткойна $HYPER, $SNORT и $TOKEN6900 са готови за рали.

