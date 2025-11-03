Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

概要 BitwiseのBSOLとGrayscaleのGSOLは、ローンチからわずか1週間で約2億ドル（約304億円）の資金流入を記録し、暗号資産ETF史上でも最も好調なスタートの一つとなった。

投資家の強い関心は、暗号資産市場の長期的成長への信頼を示しており、最近の値動きの停滞は健全な調整局面と見られている。

現在注目すべきアルトコインは、Bitcoin Hyper（HYPER）、Pepenode（PEPENODE）、Official Trump（TRUMP）である。

Bitwise（ビットワイズ）の「BSOL」とGrayscale（グレースケール）の「GSOL」は、ステーキング対応のSolana（ソラナ）現物ETFとして先週立て続けに上場し、市場を席巻した。

両ETFを合わせると、立ち上げ以来すでに約2億ドル（約304億円）の資金が流入しており、シード資金を含まないこの数字は驚異的だ。

中でも、10月28日に一日早くローンチされたBitwiseのBSOLは、GrayscaleのGSOLを大きく上回り、現在までに約1億9,700万ドル（約299億円）の純流入を記録している。

BSOLは初日に6,950万ドル（約105億円）の資金を集め、イーサリアム以来最大規模の暗号資産ETFローンチとなった。

BloombergのシニアETFアナリストであるエリック・バルチュナス氏によると、

「BSOLは週間ベースで+4億1,700万ドル（約634億円）と、すべての暗号資産ETPの中で群を抜いて首位となり、全ETF中でも16位に入る好発進を記録した」

と述べている。

また同氏は、GSOLがBSOLの1日後にローンチされたため、投資家が先に参入できるBSOLへ資金を集中させたことが影響したと分析している。

それでも、GSOLは手数料が0.35％とBSOL（0.2％）より高いにもかかわらず、累計純流入2.2百万ドル（約3.3億円）を達成している。

これらの結果は、一般投資家に暗号資産へのアクセスを広げる金融商品への需要が非常に高いことを示している。

また、Solana、Bitcoin（ビットコイン）、Ethereum（イーサリアム）など市場全体の横ばい相場も、一時的な調整段階に過ぎないと見られる。

暗号資産市場は今後の上昇トレンドに向けてエネルギーを蓄積している段階であり、再び強気相場へ転換する可能性が高い。

そのため、上昇前にポジションを取るには、時価総額が低く、注目度の低いアルトコインへの早期投資が有効だろう。

以下では、今注目すべきおすすめアルトコイン3銘柄を紹介する。

1. Bitcoin Hyper（HYPER）──ビットコインにSolana級の速度と実用性をもたらすレイヤー2

Bitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインのエコシステムに実世界でのユーティリティをもたらすことを目的としており、同時に大きな利益機会を提供する可能性がある。

同プロジェクトは、Solanaと同等の高速処理と低コスト、Web3対応を実現する新しいレイヤー2ソリューションを構築中だ。

その中心にあるのが「Solana Virtual Machine（SVM）」との統合であり、これにより関連性のない複数トランザクションを同時並行で処理できるようになる。

さらに、開発者はHYPERを用いてスマートコントラクトや分散型アプリケーション（dApps）を構築でき、ビットコイン上でのWeb3・DeFi（分散型金融）利用がついに可能となる。

HYPERを購入することで、ビットコイン上の高速DeFi取引アプリ、DAO（自律分散組織）、レンディング、ステーキング、スワップ、ゲーム関連dAppなどにアクセスできるようになる。

非カストディアル（自己管理型）の正規ブリッジ機能がLayer1とLayer2間のシームレスな相互運用を実現し、ビットコインをロックして同額のLayer2トークンを発行する仕組みを採用している。

現在、Bitcoin Hyperはプレセール中で、トークン価格は0.013205ドル（約2円）。

当サイトのHYPER価格予測によると、今の段階で購入した投資家は2026年末までに約1,400％のリターンを得られる可能性がある。

Bitcoin Web3革命に参加するなら、今がチャンスだ。HYPERを0.013205ドルで購入しよう。

2. Pepenode（PEPENODE）──マイニングを遊びながら楽しめるMine-to-Earn型プロジェクト

Pepenode（PEPENODE）は、これまでにない形のマイニング体験を提供するプロジェクトである。

同プロジェクトの「ゲーミフィケーション（ゲーム化）」されたマイニングエコシステムは仮想空間上で展開されるが、得られる報酬は現実的な価値を持つ。

ユーザーはPEPENODEトークンを購入し、仮想のサーバールームに「ミームノード」を設置して理想的なマイニング環境を構築し、ランキング上位を目指す。

トークン生成イベント（TGE）完了後、シミュレーターが稼働すると、上位プレイヤーにはPEPENODE、PEPE、FARTCOINなどのトークンが無料配布される。

PEPENODEの最大の魅力は、従来の暗号資産マイニングのように高額な設備や専門知識が不要な点だ。

ただし、各ミームノードの性能や特性が異なるため、最適な組み合わせを見つける戦略性が求められる。

現在プレセール中のPEPENODEは、すでに200万ドル（約3億円）以上を調達しており、トークン価格は0.0011272ドル（約0.17円）。

当サイトのPEPENODE価格予測では、100ドル（約15,200円）の投資が2026年末までに642ドル（約9万8,000円）、2030年までに2,300ドル（約35万円）に成長する可能性がある。

今すぐPEPENODEを購入し、次世代マイニングプラットフォームの一員になろう。

3. Official Trump（TRUMP）──トランプ氏のミームコインが再浮上の兆し

Official Trump（TRUMP）は上場直後に急騰し、瞬く間に世界第5位のミームコインに躍り出た。 しかし、トランプ前大統領の貿易摩擦や関税政策による支持低下が影響し、価格は下落傾向にあった。

だが、米中貿易協定の進展や、トランプ氏によるバイナンス創設者CZへの恩赦などの「親クリプト」姿勢が再び注目され、TRUMP価格は直近10日間で40％以上上昇している。

さらに、長期的な下降トレンドラインを上抜けたことで、新たな上昇局面が始まる可能性が高い。

現在の価格からおよそ220％上昇し、約24ドル（約3,650円）に達する余地があると予測されている。

まとめ

Solana現物ETFが記録的な資金流入を見せる中、小型アルトコインにも新たな追い風が吹いている。

注目すべき3つの銘柄は、Bitcoin Hyper（HYPER）、Pepenode（PEPENODE）、Official Trump（TRUMP）だ。

いずれも2025年以降の強気相場において有望視される存在である。

免責事項：暗号資産への投資は自己責任で行うこと。市場は極めて変動的で予測困難である。本記事の内容は投資助言ではない。