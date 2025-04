ビットコイン(Bitcoin)は、2024年3月11日に76,600ドル(約1,160万円)まで下落し、過去最高値から23%安で推移している。しかし、この価格調整は短期・長期保有者の買い姿勢を抑える要因にはなっていないようだ。

本記事では、ビットコインが現在「蓄積フェーズ(accumulation phase)」にあるとされる購入データを分析し、今後の上昇の可能性を探る。また、現在の市場環境において、有望なアルトコインへの投資が賢明な選択肢となる理由についても解説する。

短期保有者(155日未満保有の投資家)は、2025年4月の最初の5日間だけで15,000 BTCを買い増している。一方、長期保有者(155日以上保有)は、2025年2月以降で40万 BTCを追加取得している。この結果、短期保有者の保有量は約370万 BTC、長期保有者は1,350万 BTCに達している。

特に短期保有者の動向が注目されている。通常、短期保有者は弱気相場では売却に走り、回復の兆しが見えない限り再購入には慎重になる傾向がある。しかし、今回のビットコインではそのような傾向は見られず、短期保有者が長期保有者のような動きを見せている。

これは、市場が近いうちに大きく反転する可能性を示唆している。

トランプ前大統領による関税政策が、ビットコイン市場にポジティブな影響を与えた可能性がある。米国株式市場では大幅な下落が見られる中で、ビットコインはそれらと異なる動きを見せている。

S&P500はこの1週間で10%以上下落し、金価格も関税発表後に4.8%値を下げた。一方、ビットコインは一時3%下落したものの、その後反発し、82,500ドル(約1,250万円)まで回復。現在は82,700ドル(約1,252万円)付近で取引されている。これにより、ビットコインが従来の経済指標と異なる相関性を持ち始めている可能性が示唆されている。

また、「金が先導し、ビットコインが追随する」という過去のサイクルも再び注目されている。2019年の強気相場では、金が年央に15%上昇し、その後ビットコインが2020年に344%の上昇を記録した。

今回も同様に、ビットコインが金に代わって市場の主役となる可能性がある。ストラテジー部門のマイケル・セイラー氏は「ビットコインは関税戦争の影響を受けにくい」と述べており、国境で課税されないデジタル資産である点を強調した。

不安定な世界経済の中でも、暗号資産市場は安定を保っており、投資家にとっては好材料である。こうした環境下では、暗号資産にポジションを取るのに適したタイミングと言える。

中でも、低価格で高い成長可能性を秘めたアルトコインやミームコインは、有望な投資対象となっている。以下では、現在注目すべき暗号資産を紹介する。

ビットコインの将来性は疑いようがないが、その恩恵を最大限に受けたいなら、BTC Bull Token(BTCBULL)への投資が注目されている。BTCBULLは、保有者に無料でビットコインを配布する独自の報酬制度を備えており、他にはない仕組みだ。

ただし、この無料配布の対象となるには、専用のBest WalletにBTCBULLを保管する必要がある。また、配布はビットコインが新たな節目(例:15万ドル、20万ドル、25万ドル)を達成するたびに実施される予定だ。

このため、BTCBULL自体の価格も、ビットコインとともに上昇すると見込まれている。2026年には、0.0096ドル(約145円)まで値上がりするとの予測もある。

さらに、プロジェクト運営チームは、トークンの総供給量を段階的に削減する計画を進めており、これは需要と価格を押し上げるための一般的な手法である。

現在プレセール中のBTCBULLは、1トークンあたりわずか0.002445ドル(約0.37円)で購入可能で、格安の投資先としても魅力的だ。すでに440万ドル(約6.7億円)以上の資金を調達している。購入方法の詳細はこちら。

Solaxy(SOLX)は、ただのミームコインではない。2030年までに11,500%以上のリターンが見込まれているが、それはプロジェクトのビジョンによるものだ。

Solanaは、ユーザー増加と取引量の急増により、ネットワークの混雑が深刻化している。Solaxyはこの課題に対応するべく、イーサリアムの流動性を活用し、トランザクションをオフチェーンで処理するLayer 2ソリューションを構築する。

また、複数の取引を一括で処理することで、Solanaネットワークのコスト削減と利便性向上を実現する。

現在、Solaxyは最も注目されているプレセールプロジェクトの一つで、これまでに2,920万ドル(約44.5億円)を調達済み。価格は1トークンあたり0.001684ドル(約0.25円)で、購入の詳細はこちら。

BROCCOLIは、Binance(バイナンス)の元CEO、CZ(チャンポン・ジャオ)氏が愛犬をモチーフにミームコインを発行する構想を語った直後に登場したプロジェクトだ。

約1カ月前にローンチされた本トークンは、すでに500%以上の価格上昇を見せている。

特筆すべきは、市場全体が不安定な中でこのような値上がりを実現している点だ。これは、ミームコインが持つ「話題性」によって投資家心理を大きく動かす力を示している。

現在の取引価格は0.01311ドル(約1.98円)で、直近のレジスタンスである0.014ドルを突破すれば、新たな高値圏へ進む可能性がある。

ビットコインの将来性に対する市場の期待は高く、短期的にも長期的にもポジティブな見方が広がっている。しかし、暗号資産市場は非常に変動が激しいため、冷静な投資判断が重要である。

投資する際は、自身のリスク許容度を見極めたうえで、無理のない範囲で資金を投入することが求められる。

また、最終的な投資判断は自己責任で行うべきであり、本記事は金融アドバイスを提供するものではない。

