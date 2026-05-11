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Las tensiones geopolíticas se intensificaron durante el fin de semana después de que el presidente Donald Trump rechazó la contrapropuesta de Irán en el conflicto en curso en Oriente Medio. La declaración, que se produjo en medio de disputas sobre el programa nuclear de Irán y el control del estrecho de Ormuz, impulsó los precios del petróleo casi un 5% y desencadenó una nueva volatilidad en los mercados globales, incluido el cripto.

Bitcoin respondió con fuertes oscilaciones, movimientos que ponen de relieve cómo los eventos macroeconómicos todavía pueden impulsar fluctuaciones de corto plazo en el principal activo digital, incluso mientras sus fundamentos se fortalecen.

Pero pese a todo el ruido, los compradores han seguido inyectando fondos en la preventa de Bitcoin Hyper (HYPER) (con $32,6 millones recaudados en total), ya que la próxima solución de Capa 2 para BTC del proyecto sigue despertando un fuerte interés entre los inversores que ven potencial a largo plazo en escalar el propio Bitcoin.

Trump rechaza la contraoferta iraní en un conflicto en escalada en Oriente Medio

La tajante valoración del presidente Trump ha prolongado la incertidumbre en Oriente Medio, después de que Irán respondiera a una propuesta previa de EE. UU. insistiendo en que no cedería en cuestiones clave, incluida la soberanía sobre el estrecho de Ormuz y sus ambiciones nucleares, mientras los funcionarios dejaban abierta la posibilidad de una nueva escalada.

El enfrentamiento ya ha llevado al crudo West Texas Intermediate por encima de los $100 por barril y al Brent hacia los $105, recordando a los mercados lo rápido que pueden moverse los precios de la energía ante titulares geopolíticos.

Los traders de Bitcoin están observando de cerca el panorama técnico. El analista Daan Crypto señaló en X que la reciente acción del precio de BTC en “escalera” había barrido varios niveles de liquidación, dejando la zona de los $79.000 como una posible área de compra en caídas, mientras que la franja baja de los $80.000, respaldada por la media móvil diaria de 200 días y la EMA, también será una zona crucial a vigilar.

$BTC Quite a few liquidation levels left behind due to th stair step kind of price action the past few weeks. Especially $79K is a big cluster to keep an eye one. Could be a good level for an early week dip into bounce for example. Above, the low $80Ks area remains important on… pic.twitter.com/guMuE0Nqc3 — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) May 10, 2026

En general, esta volatilidad ha sido otro recordatorio de la sensibilidad de Bitcoin a los shocks externos, incluso mientras su efecto de red y su historia de adopción siguen creciendo.

Aun así, los inversores con visión de futuro siguen mostrando preferencia por criptomonedas con futuro, que abordan las propias limitaciones de Bitcoin, y ese cambio de enfoque ha contribuido a impulsar el momentum continuado de soluciones como Bitcoin Hyper, que está posicionada directamente sobre la blockchain de Bitcoin.

Bitcoin Hyper atrae a compradores que buscan soluciones de escalado para Bitcoin

Bitcoin Hyper (HYPER) está construyendo la primera red de Capa 2 verdaderamente nativa para Bitcoin. Combina la Solana Virtual Machine con pruebas de conocimiento cero y un puente canónico para ofrecer transacciones rápidas y de bajo costo, al tiempo que hereda la seguridad de Bitcoin.

Los usuarios pueden puentear BTC hacia la L2 para una actividad DeFi fluida, staking, pagos y aplicaciones descentralizadas, todo ello liquidado periódicamente de vuelta en la cadena principal de Bitcoin.

La preventa ya ha recaudado más de $32,6 millones, con el token HYPER disponible por $0,0136799 en la etapa actual, frente a su precio anterior de $0,0115. Esa demanda refleja un reconocimiento creciente de que Bitcoin necesita capas de escalado prácticas para respaldar un uso real más amplio, especialmente cuando los eventos externos generan oscilaciones de precio que dejan al descubierto las limitaciones de la capa base.

¿Cómo ingresar a la preventa de HYPER?

En primer lugar, simplemente dirígete al sitio web oficial de Bitcoin Hyper para comenzar con la preventa. Es posible adquirir tokens HYPER utilizando ETH, USDT, USDC, BNB, SOL o pagos con tarjeta bancaria. Nuestra guía de cómo comprar Bitcoin Hyper explica el proceso paso a paso.

Los participantes pueden hacer staking de sus tokens de inmediato y obtener un 36% APY mientras la preventa siga en marcha.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.

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