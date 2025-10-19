Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

数週間にわたる強気相場への期待の後、暗号資産市場は再び不安の局面に入っている。直近の下落では1日の清算額が約190億ドル（約2兆8,700億円）に達し、多くのポートフォリオが大きな損失を被った。ビットコイン価格は直近の最高値12万6,000ドル（約1,900万円）から10万6,000ドル（約1,610万円）へと下落した。イーサリアムを含む主要アルトコインも今週は苦戦している。

しかし、市場が冷え込むたびに水面下で力をつけるプロジェクトがある。後に相場が再び活気を取り戻すときに注目を集めるのは、しばしばこうした銘柄だ。現在、その代表格として浮上しているのがSnorter（SNORT）とBitcoin Hyper（HYPER）である。両者はプレセール段階にあり、市場全体が下落しているにもかかわらず投資家から強い関心を集めている。

Snorter（SNORT）のプレセールが最終局面に

Snorterのプレセールは残りわずか2日で終了する。取引所上場前に購入できる最後の機会となっている。同トークンはすでに490万ドル（約7億4,000万円）以上を調達しており、資金流入は続いている。価格は0.1081ドル（約16円）で、多くの投資家は上場後に10倍以上の上昇を見込んでいる。

Snorterはどのようなプロジェクトなのか。それはSolana（ソラナ）上でトークンの発見・購入・管理を誰よりも迅速に行えるTelegram（テレグラム）ボットである。ミーム文化のユーモアと暗号資産取引の実用性を融合させたもので、SNORTトークンを基盤にオンチェーンデータを解析し、有望な機会を探し出す仕組みだ。

Snorter Botは取引の速度と安全性を兼ね備えている。MEV耐性による高速スワップ、新規トークンの自動スナイプ注文、利益確定のための指値注文が可能である。さらに、ハニーポット（悪質な罠）やラグプル（資金持ち逃げ）への対策機能も搭載されている。加えてコピートレード機能により、成功しているトレーダーの動きを自動的に反映できる。

このプロジェクトは単なるミームにとどまらず、Solanaユーザーにとって取引を効率化する実用的なツールだ。今後のロードマップにはマルチチェーン対応、取引アルゴリズムの導入、コミュニティ主導のガバナンスなどが含まれており、暗号資産市場で有力な取引ボットとなることを目指している。

プレセール終了前にSnorterを購入する方法

SnorterはSolanaとEthereum（イーサリアム）の両方で購入可能で、Portal Bridgeを介してチェーンを切り替えられる。支払いにはSOL、ETH、USDT、USDC、クレジットカードが利用できる。購入手順は公式サイトでウォレットを接続し、希望購入額を入力して承認するだけだ。プレセール終了が迫っており、タイミングが重要となる。

Bitcoin Hyper（HYPER）が描く新たなビットコイン像

BTCの初期上昇に乗り遅れた投資家の多くは、HYPERを第二のチャンスと見ている。プレセールではすでに2,400万ドル（約360億円）以上を調達しており、現在の価格は0.013135ドル（約2円）と依然として低水準にある。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの長期的な弱点を克服するために設計された。ビットコインは依然として最も安全なブロックチェーンだが、取引速度の遅さ、高い手数料、スマートコントラクト非対応といった課題を抱えている。HYPERは、ビットコインに並行する高速なレイヤー2ソリューションを導入することでこれを解決する。

このプロジェクトはSolana Virtual Machineを統合し、ビットコインユーザーに低コストでスケーラブルなスマートコントラクトを提供する。これにより、DeFi（分散型金融）、NFT、ゲームアプリケーションをビットコインのセキュリティを基盤に構築できる。Canonical BridgeによりBTCは安全に2つのネットワーク間を移動できる。

この仕組みにより、ビットコインは「デジタルゴールド」にとどまらず、革新の基盤として進化する。HYPERは取引を即時処理しつつ手数料を抑え、トークンは決済、ステーキング、ガバナンスに利用される。保有者はトークンをステーキングすることで報酬を得ながらエコシステムに参加できる。

さらにProof-of-Stake（プルーフ・オブ・ステーク）を採用しており、Proof-of-Work型のビットコインに比べて環境負荷が低い点も特徴だ。

Bitcoin Hyperをプレセールで購入する方法

Bitcoin Hyperのプレセール参加は簡単だ。公式サイトにアクセスし、ウォレットを接続して購入額を入力する。支払いにはETH、USDT、BNB、クレジットカードが利用可能だ。購入後すぐにトークンをステーキングし、公開取引が始まる前から報酬を得ることもできる。