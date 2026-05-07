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Los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio han vuelto a sacudir los mercados energéticos y a extenderse a los activos de riesgo. Aunque parece estar en discusión un nuevo acuerdo de paz, las nuevas tensiones entre EE. UU. e Irán impulsadas por las publicaciones del presidente Trump en redes sociales han elevado los precios del petróleo, con los operadores atentos a posibles interrupciones en el estrecho de Ormuz y dejando al mercado cripto en compás de espera.

Mientras Bitcoin cotiza en torno a los $81.000 tras un sólido avance de siete días, la mayoría de los activos siguen mostrando movimientos mínimos en las últimas 24 horas.

Aunque el camino por delante sigue sin estar claro, la preventa de LiquidChain (LIQUID) ha seguido destacándose, y además va camino de alcanzar el hito de $750.000 en las próximas semanas.

El enfoque del proyecto en unificar la liquidez entre las principales cadenas le da un claro potencial a largo plazo en cualquier entorno de mercado, y ese impulso ofrece un contraste oportuno frente a la reciente pausa temporal.

El precio del petróleo sube ante los riesgos en torno al estrecho de Ormuz

A primeras horas de esta mañana, los futuros del crudo Brent ya habían subido un 0.67% hasta los $101.95 por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzó un 0.65% hasta los $95.70. Los movimientos se producen después de la declaración del presidente Trump de que Irán afronta bombardeos “a un nivel mucho más alto” si rechaza el nuevo acuerdo de paz de su administración. También señaló que el bloqueo naval de EE. UU. sobre los puertos iraníes se levantaría una vez firmado un acuerdo, reabriendo el estrecho de Ormuz a todo el tráfico.

La incertidumbre prolongada en torno a esta vía marítima, que canaliza una gran parte de los flujos globales de petróleo, ha despertado dudas sobre la inflación, el crecimiento económico y las futuras decisiones de la Reserva Federal.

En medio de la volatilidad, el analista cripto CW publicó en X que Bitcoin parece haber superado una fase importante de retesteo tras una reciente ruptura de patrón, lo que sugiere que el movimiento correctivo previo podría estar llegando a su fin en favor de una renovada fortaleza.

$BTC has begun a full-scale rise after completing a retest following a convergence breakout. This is consistent with previous patterns. The downtrend has ended, and a new uptrend is ongoing. pic.twitter.com/sRHtR5o5cW — CW (@CW8900) May 7, 2026

Esa resiliencia pone de relieve por qué tanto los desarrolladores como los inversores están dirigiendo su atención hacia proyectos con un verdadero potencial de infraestructura, incluida la preventa de LiquidChain.

La preventa de LiquidChain gana impulso con su visión cross-chain

LiquidChain (LIQUID) está creando una blockchain de Capa 3 que combina la profunda base de capital de Bitcoin, el consolidado ecosistema DeFi de Ethereum y la velocidad de transacción de Solana en una única capa de ejecución unificada.

Su máquina virtual de alto rendimiento y sus pruebas cross-chain con minimización de confianza permiten que los activos de las tres redes operen juntos sin wrapping, ofreciendo pools de liquidez más profundos y una ejecución más rápida tanto para traders como para desarrolladores.

El token LIQUID respalda el desarrollo de negocio, las recompensas para la comunidad, el marketing, las cotizaciones en exchanges y las mejoras continuas del protocolo. La tokenómica asigna un 35% al desarrollo, un 32.5% a LiquidLabs para iniciativas de crecimiento, un 15% al AquaVault del proyecto para activaciones, un 10% a recompensas y un 7.5% a cotizaciones. Esta estructura mantiene el foco en una expansión sostenible en lugar de un hype a corto plazo.

Aunque los riesgos geopolíticos han introducido vacilación a corto plazo en los mercados, la preventa de LiquidChain ha mantenido entradas constantes, y los inversores parecen atraídos por la solución práctica del proyecto para la liquidez fragmentada y por su posicionamiento de cara a una adopción multicadena más amplia.

Cómo participar en la preventa de LiquidChain y hacer staking para obtener recompensas

Primero, visita el sitio web oficial de LiquidChain para empezar a comprar tokens LIQUID directamente durante la etapa actual. El proceso toma unos minutos: conecta Best Wallet u otra wallet compatible, elige tu importe y confirma. Puedes comprar y hacer staking en una sola transacción para obtener recompensas inmediatas.

Los participantes pueden pagar con ETH, BNB, SOL, USDT, USDC o simplemente usar una tarjeta bancaria. Al precio actual de preventa de LIQUID ($0,01457), los compradores también obtienen acceso al staking con un atractivo APY del 1,513% que se mantiene elevado durante esta fase.

Para conocer las últimas actualizaciones y noticias de la comunidad, sigue a LiquidChain en X y únete a su canal de Telegram.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.

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