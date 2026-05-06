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Las memecoins han vuelto a recordar por qué siguen dominando los ciclos, después de que SKYAI protagonizará uno de los movimientos más bruscos de la semana, con una ganancia del 235% que llevó su precio a alrededor de $0,78 y elevó su capitalización de mercado cerca de los $783 millones.

El token incluso marcó un nuevo máximo histórico más temprano hoy y ahora se ubica entre los cinco principales tokens meme por capitalización de mercado (justo detrás de Pepe), lo que muestra con qué rapidez el entusiasmo minorista puede impulsar la acción del precio.

Mientras tanto, la categoría más amplia de memes de perros también se ha sumado al rally, con Dogwifhat avanzando 27% semana a semana y Dogecoin subiendo 10% en el mismo periodo. Bonk también ha registrado un desempeño destacado, con su propia ganancia semanal del 8.5%. Este panorama más amplio indica que los traders están buscando la próxima apuesta de alta convicción que combine una marca divertida con un impulso real.

Esa energía alcista también se está trasladando a proyectos en preventa como Maxi Doge (MAXI), que ya ha recaudado cerca de $4,8 millones al aprovechar directamente el mismo concepto de meme de perro que claramente está funcionando ahora mismo.

La divertida combinación de MAXI de recompensas para la comunidad y utilidad temática degen apunta a un enorme potencial alcista una vez que llegue a los listados en DEX y CEX, y con el mercado cripto mostrando nuevas señales de vida, los primeros participantes ven un camino claro por delante.

El salto de SKYAI pone el foco en la volatilidad del mercado de meme coins

El salto semanal del 235% de SKYAI ha generado mucho ruido, con un volumen de negociación de 24 horas que superó los $284 millones mientras los compradores perseguían la ruptura alcista. El movimiento encaja en el patrón de subidas rápidas que se ha vuelto común en las mejores memecoins, donde el sentimiento cambia con rapidez y el volumen sigue al hype.

Naturalmente, el rally no ha pasado desapercibido para los observadores on-chain, incluido ZachXBT, que señaló a SKYAI como otro ejemplo de lo que considera manipulación de mercado impulsada por insiders en exchanges centralizados. Zach también advirtió que estas configuraciones suelen terminar mal y “no valen la pena”, incluso para los traders minoristas que persiguen ganancias rápidas.

Obviously another market manipulation scheme on CEXs by insiders. There’s multiple of these scam tokens per month (SkyAI, Lab, etc). Not worth it for people to trade them. — ZachXBT (@zachxbt) May 2, 2026

En un comentario posterior, ZachXBT aclaró que su propio enfoque en amenazas de mayor prioridad (incluidas actividades vinculadas a Corea del Norte, robos con allanamiento de morada, campañas de ingeniería social y estafas de pig butchering) significa que no puede realizar investigaciones profundas sobre cada proyecto potencialmente poco confiable.

Aun así, SKYAI está claramente en su radar, por lo que lo más recomendable para traders e inversores atraídos por el repunte repentino del precio es acercarse a esta criptomoneda con cautela.

Si se adopta una visión más general del sector de meme coins, el segmento de tokens de perros todavía ha registrado ganancias sólidas pese al ruido, con varios nombres importantes logrando avances semanales de dos dígitos y de un solo dígito alto, y manteniéndose por ahora.

La capitalización total del mercado de meme coins se ha disparado 33% en un mes, situándose justo por debajo de la marca de $40.000 millones, y está resiliencia sugiere que la categoría conserva un interés minorista genuino más allá del drama de cualquier token individual.

Ese impulso está atrayendo ahora la atención hacia preventas de criptomonedas construidas sobre bases temáticas similares de perros, donde proyectos como Maxi Doge (MAXI) están ofreciendo puntos de entrada estructurados con características adicionales que podrían ayudarles a destacar.

La preventa de Maxi Doge gana tracción mientras crece el interés por los memes de perros

Maxi Doge (MAXI) ha tomado la fórmula clásica del meme de perro y le ha dado un giro distintivo centrado en el estilo de vida del trading degen. La mascota del proyecto, un Shiba Inu musculoso preparado para operaciones con apalancamiento máximo y sin stop-loss a la vista, captura perfectamente la energía de alto riesgo y alta recompensa que prospera en los mercados alcistas.

En lugar de depender únicamente del hype, el equipo ha incorporado utilidades prácticas, entre ellas recompensas diarias por staking (con una tasa APY del 65%), planes para concursos comunitarios que recompensen a quienes logren el mayor ROI, asociaciones con plataformas de futuros y un Maxi Fund dedicado a impulsar la visibilidad y el crecimiento.

One pump to rule them all. pic.twitter.com/RBS7kbLRtW — MaxiDoge (@MaxiDoge_) May 5, 2026

La propia preventa refleja una fuerte demanda y ya ha recaudado más de $4,76 millones, con los tokens MAXI a un precio de $0,00028170 en la etapa actual y otro aumento de precio programado para más adelante esta semana.

La hoja de ruta del proyecto sigue una progresión humorística pero clara a través de fases inspiradas en la cultura degen, con campañas globales de marketing y listados en DEX y CEX todavía por venir.

Este enfoque vincula directamente a Maxi Doge con el actual repunte de los tokens de perros, ofreciendo a los holders una forma de participar en la narrativa mientras se benefician de incentivos integrados que van más allá de la simple especulación sobre el precio.

¿Cómo aprovechar la próxima ola de las memecoins?

Puedes ir ahora mismo al sitio web oficial de la preventa de Maxi Doge para asegurar tu asignación antes del próximo tramo de precio. El proceso solo requiere unos pocos clics: basta con conectar tu wallet a través del widget de inversión e intercambiar ETH, BNB, USDT o USDC por MAXI. También puedes completar la compra al instante con una tarjeta bancaria si lo prefieres.

Al precio actual de $0,00028170, los participantes pueden obtener recompensas por staking con un APY atractivo de alrededor del 65% mediante distribuciones diarias por smart contract.

También puedes mantenerte al día siguiendo a Maxi Doge en X y uniéndote al grupo de Telegram para recibir actualizaciones en tiempo real, detalles de concursos y eventos de la comunidad.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior no constituye asesoramiento financiero. Las criptomonedas son activos volátiles y de alto riesgo. Realice su propia investigación y consulte a un asesor financiero certificado antes de tomar decisiones de inversión. Los datos de precios y preventa son variables.

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