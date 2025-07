Cu Binance înregistrând un volum uriaș de 100 miliarde de dolari în contracte futures pe altcoinuri într-o singură zi, un nou sezon al altcoinurilor pare tot mai aproape.

Bitcoin domină încă narațiunea generală, însă investitorii cu experiență se reorientează rapid către altcoinuri. Cei care investesc devreme își securizează deja pozițiile înainte de un posibil val de creștere al pieței.

În doar 24 de ore, volumul de tranzacționare pe altcoinuri pe Binance Futures a atins 100,7 miliarde USD, cel mai mare nivel din 3 februarie 2025.

Această explozie indică o tendință clară: altcoinurile reprezintă acum 71% din volumul de pe Binance Futures, în timp ce Bitcoin a scăzut la doar 25%. Tranzacționarii își mută atenția spre altcoinuri pentru următoarea mișcare importantă a pieței.

După ce Bitcoin a atins un nou maxim istoric de 123.091,61 USD pe 14 iulie 2025, activitatea pe altcoinuri a explodat în întreaga piață. De exemplu, Ethereum a crescut cu 25% în ultimele șapte zile, în timp ce Bitcoin a avut o creștere modestă de doar 2%.

Indicele CMC Altcoin Season este la nivelul 48, deci investitorii care nu au intrat încă pe trend mai au timp.

Care sunt altcoinurile cu cel mai mare potențial în sezonul care urmează?

Iată trei alegeri de top, bazate pe interesul crescut al investitorilor și fundamente solide. Nu, nu este vorba despre Ethereum, XRP sau Bonk.

Bitcoin Hyper ($HYPER) este o soluție Layer-2 emergentă pentru Bitcoin, care folosește Solana Virtual Machine (SVM) pentru a permite tranzacții ultra-rapide și aproape gratuite.

Când va fi lansată versiunea completă, va putea susține totul, de la dApps la meme coins, construind un ecosistem utilitar în jurul Bitcoin.

După validare, $BTC-ul asociat este returnat în adresa utilizatorului pe Layer 1, menținând un nivel ridicat de securitate.

Ceea ce este impresionant e că Bitcoin Hyper nu este doar o idee. Proiectul este deja în dezvoltare, iar echipa a lansat recent versiunea devnet.

Suportă implementarea de programe prin Solana CLI, apeluri de contracte, tranzacții prin interfața web și gestionarea stării conturilor. Performanța este stabilă, cu latență redusă, iar contractele încep deja să fie portate.

Tokenurile $HYPER, care alimentează ecosistemul, pot fi achiziționate acum de pe site-ul oficial, la prețuri fixe. Până acum s-au strâns peste 4 milioane USD (aprox. 18,5 milioane RON).

Cei care investesc devreme pot obține randamente anuale (APY) de peste 200% prin staking dinamic, chiar din faza de presale. Randamentul scade pe măsură ce mai mulți utilizatori intră în pool, încurajând participarea timpurie.

Poți cumpăra $HYPER direct de pe pagina oficială a presale-ului.

Snorter Token ($SNORT) este altcoinul vedetă al acestei săptămâni. Folosește un bot integrat în Telegram, practic o platformă de tranzacționare inteligentă direct în chat.

Ce înseamnă asta? Tranzacții instantanee, copy-trading în timp real și cumpărare rapidă de tokenuri — toate fără a părăsi aplicația de mesagerie.

Tokenul $SNORT oferă acces la instrumente avansate și discounturi semnificative la comisioane. De exemplu, comisioanele scad de la 1,5% la doar 0,85% pentru cei care dețin suficiente tokenuri, devenind astfel mai competitiv decât multe alternative de pe piață.

Snorter acordă o atenție deosebită securității, cu o rată de succes de 85% în detectarea tentativelor de fraudă (rugpull) și capcane de tip honeypot. Scannere de blacklist și alerte de tip “mint trap” oferă un plus de protecție.

Dacă proiectul va livra tot ce promite în whitepaper, ar putea deveni o alternativă viabilă la platformele DeFi tradiționale.

Dar investitorii timpurii nu își pot permite să aștepte. Presale-ul $SNORT este aproape epuizat, cu aproape 2 milioane USD strânși (circa 9,3 milioane RON), iar APY-ul pentru staking este de 183%.

Cumpără $SNORT acum de pe pagina oficială de presale.

Tranzacționându-se acum la 199 USD (aprox. 930 RON), Solana (SOL) a crescut cu 25% în ultimele șapte zile și l-a depășit clar pe Bitcoin.

Indicatorii tehnici arată că taurii SOL sunt la conducere, toate semnalele de cumpărare fiind puternic pozitive. 13 din 14 medii mobile dau semnal de creștere.

Va reuși Solana să atingă din nou ATH-ul de 294,33 USD?

E prea devreme pentru a spune, dar în contextul actual, nu ar fi o surpriză. Și nu doar Solana ar profita de acest impuls, ci și platformele construite pe tehnologia sa.

Un exemplu bun este BONK, care a crescut cu peste 20% în ultima săptămână. Deși încă în presale, atât Snorter Token cât și Bitcoin Hyper au înregistrat un trafic uriaș recent.

BONK are o capitalizare mare, de 3 miliarde USD, dar tokenurile mai puțin cunoscute precum $HYPER și $SNORT sunt disponibile la prețuri fixe, reduse, până se încheie presale-ul.

Sezoanele altcoin pot fi extrem de profitabile, dar doar pentru cei care intră devreme. Cei care stau pe margine ajung de obicei să regrete și să simtă FOMO.

Care e strategia inteligentă?

Începe devreme și ai încredere în instinctele tale. Toate cele trei altcoinuri – $HYPER, $SNORT și $SOL – au potențial real de creștere.

Totuși, reține: piața cripto nu urcă în linie dreaptă. Asigură-te că ți-ai făcut temele înainte de a investi.

