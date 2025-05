ビットコインが過去24時間で記録を塗り替え、史上最高値となる111,000ドル(約1,730万円)を突破した。

4月初旬には75,000ドル(約1,170万円)付近に停滞していたことを考えると、これは約2か月で50%もの急騰となる。

そして、この上昇トレンドは他の主要仮想通貨にも波及している。イーサリアム、ドージコイン、ソラナなども大きく値を上げている。

本記事では、イーサリアムがなぜ今回のアルトコイン高騰の中心にあるのかを解説する。また、次のアルトコインシーズンに備え、今買うべき注目銘柄も紹介する。

ビットコインは一時、トランプ氏の再選報道を受けて109,000ドル(約1,690万円)を突破した。

しかしその後、関税の影響などもあり、市場は急激な下落へ。4月初旬には75,000ドル台まで下落した。

ところが5月に入り、仮想通貨市場は急回復。このラリーの中心にいるのは、ビットコインではなくイーサリアムだ。

イーサリアムは直近の値上がり率でビットコインを上回っている。

分散型取引所(DEX)におけるイーサリアムのアクティブユーザーは64,000人に達し、これは過去3か月で最高水準だ。

DEXでの取引量は約150億ドル(約2兆3,400億円)にのぼり、市場参加者の増加を示唆している。

また、イーサリアム財団は「トリリオンダラー・セキュリティ構想」を発表。これは、数十億人規模のユーザーが1,000ドル(約15万円)以上の資産を安全にオンチェーンで管理できるインフラを構築する計画だ。

この構想では、機関投資家や政府が1兆ドル(約156兆円)までの資産を1つのスマートコントラクトで管理できる可能性もある。

現在、同構想においてはイーサリアムのセキュリティ構造に対する脆弱性の分析が行われており、包括的なレポート作成が進められている。

このような取り組みは、イーサリアムブロックチェーン全体の透明性と信頼性向上に寄与すると見られている。

価格上昇とDEX参加者の増加──これは強気相場の典型的な兆候だ。仮想通貨市場の歴史的な上昇局面が始まっている可能性がある。

その波に乗るため、今投資すべき注目のアルトコインを以下に紹介する。

MIND of Pepe(MIND)は、AIによって最適な仮想通貨を見つけ出し、誰でも利益を上げられる環境を整えることを目指している。

このプロジェクトのAIエージェントは完全自律型で、進化し続ける。X(旧Twitter)上の仮想通貨コミュニティと対話し、オンライン上の意見や偏見、トレンドを学習。

その後、ソーシャル動向、市場心理、オンチェーンデータを統合し、次に爆発的に上昇する仮想通貨を特定する。

さらに、MIND保有者は、新たにローンチされるトークンにいち早くアクセスできるという特典もある。

なお、プレセールはすでに1,000万ドル(約15.6億円)を突破しており、終了まで残り7日。

現在、MINDは1トークンあたり0.0037515ドル(約0.58円)で購入可能だ。今のうちに購入して、今後5年間で800%成長する可能性に備えよう。

BTC Bull Token(BTCBULL)は、ビットコインをモチーフにしたミームコインとして、他と一線を画す存在だ。

単なる「ビットコイン好き」ではなく、本気でBTCの道を追いかける設計となっている。

このプロジェクトの魅力は、ビットコイン価格の上昇に連動してBTCBULLの価値も上がることに加え、保有者に無料のBTCエアドロップが配布される点にある。

たとえば、BTCが15万ドル(約2,340万円)や20万ドル(約3,120万円)といった節目を超えるたびに、Best Walletに保管されているBTCBULLトークンに対し、リアルなBTCが配布される。

また、価格が5万ドル上昇するごとにBTCBULLの一部トークンがバーン(焼却)される仕組みもある。

結果的に流通量が減り、希少性が高まることで、需要と価格が同時に上昇する可能性がある。

現在、プレセール中で、6.2百万ドル(約9.7億円)以上を調達済み。トークン価格は1枚あたり0.002525ドル(約0.4円)。

またもやトランプ関連のミームコインが誕生した。

Trump Dinner(DINNER)は、トランプ氏が運営する仮想通貨TRUMPの公式サイトに掲載された、特別なディナーイベントにちなんで登場したトークンだ。

同サイトでは、上位220人のTRUMP保有者が、バージニア州のトランプ所有ゴルフクラブで開催される晩餐会に招待されると発表。

さらに、上位25人にはVIPツアーとトランプ氏との個別懇親会が用意されるという。

これを受けて誕生したDINNERは、公開から数日で急騰。過去24時間だけで1,000%、累計で15,000%もの上昇を記録している。

これはかつてのTRUMPトークンの再来とも言える勢いだ。

ETH、BTC、SOL、DOGEといった主要銘柄の価格上昇は、市場の活気を物語っている。

この波に乗るなら、MIND of Pepe(MIND)やBTC Bull Token(BTCBULL)といった注目アルトコインへの投資を検討すると良いだろう。

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.