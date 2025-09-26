Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は大幅な下落局面にあり、主要銘柄が軒並み急落し、弱気ムードが取引市場を支配している。ビットコインは重要なサポートラインを割り込み、50日移動平均線を下回った。

同様に、イーサリアムやXRPなどの主要トークンも重要な支持帯を突破し、広範な売りが加速している。市場全体ではレバレッジ取引の清算が圧力を強め、短期間で数十億ドル規模のポジションが消滅した。実際、直近24時間での清算額は9億7,115万ドル（約1,470億円）に達している。

さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策変動、根強いインフレ、世界的な地政学的緊張などの外部要因もボラティリティを増幅させており、投資家の警戒感を一段と高めている。

ただし、相対力指数（RSI）などのテクニカル指標は売られすぎ水準を示しており、重要な水準が維持されれば反発の可能性もある。厳しい局面ではあるが、不透明な環境を乗り越えた先には新たな投資機会が開ける可能性も示唆されている。

既存の資産が失地回復を模索する一方で、新たな資金は静かにプレセール段階のトークンに流入している。強い物語性と活発なコミュニティを備えた新規銘柄は、投資家が将来的な上昇余地を求める中で注目を集めている。

本記事では、アナリストのアレッサンドロ・デ・クリプト氏の見解に基づき、現在注目すべき新しい暗号資産を取り上げる。同氏の詳細な解説はYouTubeチャンネルで確認できる。

Pepenode (PEPENODE)

最初に紹介するのはPepenodeである。同プロジェクトは、ミームコイン分野においてゲーミフィケーションと仮想マイニングを融合させた新しい手法を導入している。プレセール段階にもかかわらず、すでに140万ドル（約2億1,000万円）以上を調達しており、目標は150万ドル（約2億2,000万円）だ。

ユーザーはマイニングノードを購入・組み合わせることで、自分専用の仮想サーバールームを構築できる。各ノードには固有の特性があり、戦略的に組み合わせることでマイニング効率が高まり、より多くのミームコインを生成可能となる。

システムは完全に仮想環境で運用されるため、物理的なコンピュータ性能を必要とせず、幅広い層が参加できる点も特徴だ。さらに、上位のマイナーにはPepeやFartcoinといった人気ミームコインでのボーナスや限定エアドロップが付与される。

BitcoinistやNewsBTC、TradingViewといったメディアにも取り上げられており、世界初の「仮想ミームコイン・マイニングエコシステム」として存在感を示している。

Maxi Doge (MAXI)

次に紹介するのはMaxi Dogeである。これは従来型のユーティリティを持つプロジェクトではなく、ハイリスク・ハイリターンを好む「デジェントレーダー」に特化した独自色の強いプレセールだ。

同プロジェクトはキャラクターデザインや物語性を含めた全体的な世界観がオンライン文化に親和的であり、TikTokなどのSNSでバイラル拡散する素地を持つ。これが取引量増加や利用者拡大につながる可能性がある。

ユーティリティ性は主目的ではないが、ステーキング機能も提供しており、最大130％の年利（APY）が期待できる。プレセールではすでに250万ドル（約3億8,000万円）を調達し、1トークンあたり0.000259ドル（約0.039円）で販売されている。

さらに、CoinsultやSolidProofによる監査を完了しており、信頼性や透明性も担保されている。強力なブランド力とコミュニティ重視の姿勢を備えたMaxi Dogeは、市場の中でブレイクする可能性を秘めている。

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyperは、現在のプレセール市場で最も野心的なプロジェクトのひとつであり、ビットコインにスケーラビリティとDeFi（分散型金融）の機能を付与することを目指している。

同プロジェクトは「最速のビットコイン・レイヤー2チェーン」として位置づけられており、Solanaの仮想マシンを活用して高速かつ低コストの取引を実現する。これにより、即時性の高いビットコイン送受信に加え、ステーキングや分散型取引所、dApps（分散型アプリケーション）といった複雑なDeFi機能も可能になる。

システムはゼロ知識証明を活用してセキュリティを確保し、取引を圧縮することで効率性を高めている。プレセールではすでに1,800万ドル（約272億円）以上を調達し、大きな注目を集めている。

ビットコインの「価値保存手段」としての評価と先端的なブロックチェーン技術を融合させることで、Bitcoin Hyperは新しい利用形態を切り開く可能性がある。

Best Wallet (BEST)

Best Walletは、単なる資産保管を超えた多機能型ウォレットとして注目されている。MetaMask（メタマスク）を上回る60以上のブロックチェーンに対応し、非カストディ型の設計によりユーザーが完全に資産を管理できる点が強みだ。

また、サードパーティのブリッジを利用せずにクロスチェーン取引が可能であり、ネイティブトークンBESTを用いることでステーキング報酬をさらに増加させることもできる。

BESTのプレセールはすでに1,600万ドル（約242億円）に到達し、1トークンあたり0.025695ドル（約3.9円）で販売されている。今後発行予定の「Best Card」は購入額の最大8％を還元する特典を備えており、暗号資産業界でも珍しいサービスといえる。

さらに、ローンチパッド機能により提携プロジェクトのホワイトペーパーやトークノミクスに早期アクセス可能である。高水準のセキュリティと幅広い機能を併せ持つBest Walletは、初心者から上級者まで幅広い層に対応するハブとしての役割を担っている。

