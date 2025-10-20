Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は過去24時間で大幅に下落し、再び清算の波に直面している。CoinGlassのデータによると、先物契約ポジションの清算額は11億ドル（約1,650億円）に達し、前日比110％増となった。

その影響は大型銘柄に大きく及び、ビットコインは6.6％下落、主要アルトコインはさらに深刻な下げ幅を記録している。イーサリアムは9％安、BNBは12.5％下落、XRPも9.5％下落した。

一方で、時価総額の小さい暗号資産の中には上昇を続けるものもある。XPIN Networkは過去24時間で57％上昇、BNB Attestation Serviceも57％上昇、Boundlessは60％の急騰を見せた。市場を牽引する銘柄と連動しない通貨には、依然として投資機会が残されていることを示している。

その中でも注目されるのが、新しいミームコインであるPEPENODEだ。同プロジェクトは「バーチャルマイニング」と呼ばれる独自システムを採用し、オンチェーンゲームに参加したユーザーへ報酬を与える仕組みを導入している。すでにプレセールで180万ドル（約2億7,000万円）を調達しており、不安定な市場環境下でも投資家の信頼を集めている。

PEPENODE：世界初の「Mine-to-Earn」ミームコイン

Pepeはコミュニティ主導のミームコインとして、ユーモアやネット文化を中心に発展してきたが、PEPENODEはそれに実用性を加えることで新たな価値を生み出そうとしている。同プロジェクトは「世界初のMine-to-Earn（採掘して稼ぐ）ミームコイン」を掲げている。

一見すると「Mine-to-Earn」は冗長に聞こえるが、従来の暗号資産マイニングは初期投資と運用コストが高く、個人投資家が参入するのは難しい。電力コストを極端に抑えられなければ安定した収益を得にくく、現在のマイニング業界はMara HoldingsやIris Energyといった巨大企業に支配されている。

この状況を踏まえ、PEPENODEは小口投資家でも参加できる代替モデルを提示する。これは2021年に話題となった「Play-to-Earn（遊んで稼ぐ）」に似た仕組みで、ゲームプレイによりトークンが報酬として付与される形だ。ただし、Axie InfinityやSTEPNのように持続性に課題があった先行モデルを超えることを目指している。

ゲームの流れは以下の通りである。

ユーザーは仮想サーバールームを持ち、PEPENODEトークンを使って「Miner Node」を設置する。

トークンを利用してノードを強化したり、異なる種類を組み合わせて採掘能力を高めることが可能。

採掘能力が高いほど得られるPEPENODEトークンも増加する。

ゲーム内にはランキングも設けられ、上位ユーザーはPepeやFartcoinといった他のミームコインを追加報酬として獲得できる。

市場急落の中でクジラ投資家がPEPENODEに注目する理由

暗号資産市場全体の時価総額は過去24時間で7％減少し、先週金曜日のフラッシュクラッシュ以来で最悪の下げ幅を記録した。米中間の貿易摩擦再燃や米政府のシャットダウンなどが不透明感を強め、トレーダーにとって厳しい環境となっている。

大型銘柄が下落する中、クジラ投資家は損失リスクを抑えられる資産へ資金を移している。TradingViewのデータによれば、ステーブルコイン（価格が安定した暗号資産）の市場シェアは過去4日間で約13％増加しており、安全資産へのシフトが鮮明となった。

同時に、PEPENODEのようなプレセール案件にも資金流入が続いている。プレセールは価格が固定され、段階的に上昇する仕組みのため、短期的な市場変動から一定の保護を受けやすい。市場の長期的な強気トレンドが維持される限り、弱気局面における投資対象として魅力を持つ。

著名な暗号資産トレーダーであるAlessandro de Crypto氏もPEPENODEに投資しており、YouTubeの最新動画で「Pepeより優れている」と評価した。

Alessandro氏が特に強調したのは、PEPENODEのデフレ型メカニズムだ。PEPENODEストアで使われたトークンの70％がバーン（焼却）される仕組みを採用しており、希少性を生むことで長期的な価格上昇を支える可能性がある。

ビットコインが24兆ドル規模の時価総額を達成したのは供給制限に基づくトークノミクスによるものであるが、ビットコイン自体にはバーン機能は存在しない。PEPENODEはすべての暗号資産の代替になり得るとは言えないが、他にはない仕組みを持つことで存続力を備えていると考えられる。

