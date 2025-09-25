Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Shiba Inu ($SHIB) có thể đã giảm giá gần đây, nhưng chắc chắn chưa bị loại khỏi cuộc chơi. Những “cá voi” trên thị trường đã nhanh chóng tận dụng đợt giảm, gom hơn 62 tỷ token và giúp giá $SHIB bật lên sau vài ngày sụt mạnh.

Hiện đang nằm trong top 20 đồng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa, $SHIB đang gợi ý khả năng trở lại nếu động thái gom hàng này biến thành xu hướng tăng bền vững. Nhà đầu tư đang dõi theo liệu đây có phải là tín hiệu cho một đợt phục hồi mới hay không.

Song song đó, các meme coin khác cũng đang khuấy động. Dù chưa niêm yết trên sàn, nhưng các đợt presale của những dự án mới như Bitcoin Hyper ($HYPER) và Maxi Doge ($MAXI) đã cho thấy tiềm năng bùng nổ sớm, hứa hẹn trở thành những cái tên nổi bật tiếp theo trong không gian meme coin.

Cá Voi Thổi Sinh Khí Mới Vào $SHIB Đang Vật Lộn

Theo dữ liệu từ Nansen, các “cá voi” đã tích cực mua vào $SHIB trong vài ngày qua. Ước tính, họ đã gom hơn 62 tỷ token $SHIB, tương đương khoảng 745.000 USD.

Từng được xem là một trong những meme coin hàng đầu thế giới, $SHIB đã rơi tự do từ cuối tuần, đưa giá xuống dưới mốc $0.000012. Tuy nhiên, nhờ hoạt động gom hàng mạnh mẽ của cá voi, token này đã hồi phục nhẹ, tiến gần mốc $0.0000119 trong phiên giao dịch hôm nay.

Câu hỏi đặt ra là liệu làn sóng mua vào này có đủ để giữ vững giá trị của $SHIB hay không.

Trong khi đó, nhà đầu tư cũng nên để mắt tới ba đồng coin tiềm năng khác, được dự đoán có thể trở thành những “quả bom” tiếp theo trên thị trường crypto.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Mở Khóa Meme Coin Trong Hệ Sinh Thái Bitcoin

Bitcoin vẫn là đồng tiền điện tử có giá trị và phổ biến nhất, nhưng mạng lưới của nó lại chậm và hạn chế. Với chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi giây, Bitcoin tụt xa so với các blockchain như Solana, vốn có thể xử lý hàng nghìn giao dịch chỉ trong một giây. Điều này dẫn đến thời gian xử lý lâu và phí giao dịch cao.

Ngoài ra, hiện tại Bitcoin chủ yếu chỉ đóng vai trò như một kho lưu trữ giá trị. Nó không hỗ trợ staking hay các ứng dụng đa dạng như nhiều blockchain khác.

Bitcoin Hyper ($HYPER) được tạo ra để thay đổi thực trạng này. Dự án đang xây dựng giải pháp Layer 2 sử dụng Solana Virtual Machine, mang lại tốc độ xử lý nhanh như Solana, chi phí thấp, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng cho Bitcoin.

Nhờ nâng cấp này, $BTC sẽ có thể tham gia staking, meme coin, dApps và nhiều ứng dụng khác. Token gốc $HYPER sẽ đóng vai trò trung tâm của hệ sinh thái, cung cấp quyền quản trị, thanh toán phí gas và quyền truy cập vào các tính năng độc quyền.

Hiện tại, $HYPER đang được bán presale với giá chỉ 0,012975 USD. Người nắm giữ cũng có thể stake token để nhận lợi suất staking lên tới 65%/năm. Xem thêm hướng dẫn chi tiết trong bài “Cách Mua Bitcoin Hyper”.

Hãy cùng mở khóa chương tiếp theo của Bitcoin. Tham gia presale Bitcoin Hyper ngay hôm nay.

Maxi Doge ($MAXI) – Người Anh Em “Degen” Của Dogecoin

Dogecoin từ lâu đã là meme coin được giới degen ưa chuộng, và đó cũng là lý do tại sao nó là cái tên duy nhất nằm trong top 10 của CoinMarketCap.

Nhưng ít ai biết rằng Doge có một người anh em họ “nhiệt huyết” hơn – Maxi Doge ($MAXI). Sau thời gian dài bị bỏ quên, Maxi đang bật hết công suất để săn sóng và tối đa hóa lợi nhuận.

Với những lon nước tăng lực, những đêm thức trắng và hàng giờ nhìn chằm chằm vào biểu đồ, Maxi thể hiện tinh thần giao dịch không giới hạn – điều đã thu hút đông đảo fan hâm mộ và giúp đẩy giá trị $MAXI tăng mạnh.

Hiện chỉ có giá $0,000259, $MAXI mang lại cơ hội giao dịch với đòn bẩy 1000x và tinh thần “không ngừng nghỉ”. Đồng thời, nó cũng là coin đáng để HODL. Theo dự đoán giá Maxi Doge của chúng tôi, token này có thể đạt $0,0024 vào cuối năm nay, nhờ 40% nguồn cung được dành riêng cho marketing.

Với ngân sách mạnh mẽ này, Maxi Doge sẽ có thêm sức mạnh để thu hút nhiều degen hơn nữa. Đừng bỏ lỡ — giá sẽ sớm tăng trong vài ngày tới.