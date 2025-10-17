Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Thị trường meme coin đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, thu hút không chỉ nhà đầu tư cá nhân mà còn xuất hiện trong các hồ sơ ETF – một dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của loại tài sản này đã lan đến dòng vốn tổ chức. Khi tâm lý thị trường trở nên lạc quan trở lại, dòng tiền đang dần quay lại mảng meme coin, mở ra cơ hội mới cho những ai săn tìm meme coin tiềm năng trước chu kỳ tăng trưởng kế tiếp.

Cuộc Chiến Giữa Các Blockchain: Khi Base Và BNB Chain Nổi Lên

Sau gần hai năm Solana thống trị thị trường meme coin, giờ đây cuộc cạnh tranh đang nóng lên với sự tham gia của Base và BNB Chain. Dữ liệu gần đây cho thấy số lượng meme coin mới ra mắt trên hai mạng này tăng đột biến, chứng minh rằng vốn đầu tư và sự quan tâm của cộng đồng đang được phân bổ rộng hơn.

Vốn hóa toàn thị trường meme coin hiện khoảng 55 tỷ USD, được xem là vùng đáy vững chắc trước khi chu kỳ mới bắt đầu. Các chuyên gia dự đoán con số này có thể sớm vượt 100 tỷ USD khi đà tăng trở lại.

BNB Chain đang chiếm ưu thế với khối lượng giao dịch meme coin hàng ngày tăng mạnh, nhờ phí thấp, tốc độ nhanh và hệ sinh thái Binance hỗ trợ. Trong khi đó, Base, mạng Layer-2 của Ethereum được Coinbase hậu thuẫn, đã vượt Solana về số lượng token ra mắt hàng ngày – hơn 54.000 token chỉ trong một ngày.

Dù vậy, Solana vẫn giữ vai trò trung tâm của văn hóa meme, với thanh khoản cao và cộng đồng sôi động. Sự trỗi dậy của Base và BNB Chain lại tạo nên một sân chơi cân bằng hơn – nơi nhà đầu tư có thể tìm thấy những meme coin tiềm năng mới trên nhiều chuỗi khác nhau.

Các Meme Coin Tiềm Năng Nên Mua Hiện Nay

Maxi Doge

Maxi Doge là dự án nổi bật nhất quý này, lấy cảm hứng từ hình tượng chú chó Doge mạnh mẽ và mang đậm tinh thần “degen trading”.

Dự án đã huy động hơn 4,7 triệu USD trong presale, thu hút cộng đồng lớn nhờ phong cách hài hước và viral marketing. Maxi Doge được xem là biểu tượng của thế hệ meme coin mới – kết hợp giữa văn hóa mạng và sự gắn kết cộng đồng.

Truy cập Maxi Doge

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper (HYPER) là sự pha trộn độc đáo giữa công nghệ Layer-2 của Bitcoin và năng lượng lan tỏa của meme.

Dự án đặt mục tiêu tăng tốc độ giao dịch và mở rộng khả năng của Bitcoin, trong khi vẫn giữ phong cách vui nhộn đặc trưng. Với hơn 23,5 triệu USD huy động, cùng sự chú ý từ nhiều influencer lớn, HYPER được đánh giá là meme coin tiềm năng cho chu kỳ tăng sắp tới.

Truy cập Bitcoin Hyper

Snorter

Snorter kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và văn hóa meme thông qua một bot Telegram giao dịch tự động, giúp người dùng phát hiện sớm các meme coin tiềm năng. Bot được xây dựng trên Solana, cung cấp tốc độ cao, phí thấp và khả năng bảo vệ người dùng khỏi rug pull.

Nhờ mô hình kết hợp giữa tiện ích thực tế và yếu tố hài hước, Snorter đã huy động hơn 4,8 triệu USD và đang được xem như biểu tượng “AI meme coin” mới của mùa này.

Truy cập Snorter

Pepenode

Pepenode nổi bật với mô hình Mine-to-Earn, nơi người chơi “đào coin” thông qua hoạt động cộng đồng và nhiệm vụ hàng ngày. Dự án đã gọi vốn hơn 1 triệu USD, thu hút nhà đầu tư nhờ cách kết hợp giữa yếu tố game và meme.

Pepenode đại diện cho hướng đi mới của thị trường – nơi người dùng có thể vừa giải trí vừa kiếm phần thưởng thực tế, đồng thời góp phần mở rộng cộng đồng meme coin đa chuỗi.

Truy cập Pepenode

Kết Luận

Sự trở lại mạnh mẽ của thị trường meme coin cho thấy lĩnh vực này đã trưởng thành hơn, khi các dự án mới kết hợp sáng tạo, công nghệ và tính ứng dụng thực tế. Với dòng tiền đang phân bổ trên nhiều blockchain như Base, BNB Chain và Solana, những meme coin tiềm năng như Maxi Doge, Bitcoin Hyper, Snorter và Pepenode có thể trở thành tâm điểm của làn sóng tăng trưởng mới trong năm 2025.