Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ミームコイン市場は、ここ数週間の不安定な動きの後、再び反発に向けた準備を進めている可能性がある。直近の調整にもかかわらず、この局面が次の成長段階への基盤を築くとの見方が広がっている。ビットコインや主要アルトコインが着実に回復を見せ、市場全体に自信と流動性が戻りつつあることが背景にある。

この投資家心理の改善はしばしばミームコインに波及し、リスクとリターンの大きい資産を求める動きが強まる。直近で好調を維持してきたMemeCoreが下落に転じた一方で、投資家は新たなプレセールや時価総額の小さい有望銘柄に注目を移している。

MemeCoreの下落と資金の流れ

MemeCoreは直近で週次10％の下落を記録し、安定期を経て初めて明確な調整局面に入った。過去数か月にわたり上昇を続けてきた同トークンは、短期的な下降トレンドに入り、現在は1.94ドル（約290円）付近で推移している。これは買い圧力の低下と、次の大きな動きに備えた一時的な調整の可能性を示している。

チャート上では下値支持線を試す動きが見られ、RSI（相対力指数）は54付近と中立圏にあり、買われすぎでも売られすぎでもない状況を示す。MACDは横ばいで推移しており、出来高次第で上方向・下方向いずれにも振れる可能性がある。

注目されるのは、トークンのバリュエーションを示すPE（株価収益率）である。PEの上昇は割高感や成長鈍化の兆候とみなされやすく、より拡大余地の大きい小型銘柄への資金シフトを促すことがある。

MemeCoreのPEはすでに高水準に達しており、相対的に新興のミームコインの魅力が高まっている。この傾向はDogecoinやShiba Inuといった既存の大型銘柄から、新興プロジェクトに投機資金が移動する市場全体の動きとも一致する。

現在、ミームコイン市場全体の時価総額は500億ドル（約7兆5,000億円）を超えており、直近の変動を踏まえても高水準を維持している。アナリストの多くは、ビットコインが回復を続け、市場全体の強気基調が持続すれば、この数字が次のサイクルで1,000億ドル（約15兆円）に拡大する可能性を指摘している。

この局面では小型銘柄やプレセール銘柄が最も恩恵を受けやすく、過去のサイクルでも投資家の資金が大型から小型へとシフトする中で大幅な上昇を遂げる事例が多かった。

MemeCoreは依然として主要プロジェクトの一つであるが、短期的には調整が続く可能性がある。一方で、2.00ドル付近の抵抗線を突破できれば再度の上昇に転じる余地がある。投資家心理の回復とプレセール熱の高まりを背景に、ミームコイン市場は再び初期段階の投資機会を提供し始めている。

今買うべきミームコイン：注目のプレセール銘柄

Maxi Doge

Maxi Dogeは、単なる話題作りではなく、トレーダーに親しまれる独自のアイデンティティを築いたことで市場で認知度を高めている。マスコットは筋肉質に描かれたDogeで、ミームコインが持つユーモアと大胆さを象徴している。

同プロジェクトの特徴は、ビジュアルだけではない。コミュニティがミームや動画、ユーモラスな投稿を通じて会話を主導し、X（旧Twitter）やTelegram上で常に注目を集め続けている点にある。この創造性の循環が、多数の短命な模倣トークンとの差別化につながっている。

さらに、ClayBroをはじめとする暗号資産分野の有力インフルエンサーが取り上げたことで、ブランド力とプレセールでの強い需要が広く認知されるようになった。公開初週だけで18万ドル（約2,700万円）以上を調達し、需要は拡大を続けている。

ユーモアと市場意識を兼ね備えたMaxi Dogeは、短期的な人気に留まらず、長期的に暗号資産文化の一部として定着する可能性を秘めている。

Pepenode

Pepenodeは、インターネットで長年愛されるカエルのキャラクターを基盤に、ユニークなエコシステムを構築している。特徴は「マイン・トゥ・アーン（mine-to-earn）」と呼ばれる仕組みで、保有者が参加によって報酬を得られる点にある。

ヘルメットをかぶった採掘カエルのマスコットは、ユーモアと粘り強さを表現し、ブロックチェーンとミーム文化を結びつけている。単なる投機対象に留まらず、参加型の仕組みによって一体感を醸成しており、SNSやフォーラムで話題が絶えない。

このキャラクターはアートやステッカーなどさまざまな形で使われ、プロジェクトのブランド力を高めている。市場全体の時価総額が次サイクルで大幅拡大する中、Pepenodeは次の有力候補として注目されている。

The PEPENODE presale is live. 🔥 Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses. Do it all here 👇 https://t.co/d1JAronqiv pic.twitter.com/60uLhEoukP — PEPENODE (@pepenode_io) September 10, 2025

Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyperは、従来のミームコインと異なり、ユーモアと技術的基盤を両立している点が特徴だ。ビットコインを基盤としたレイヤー2（取引処理を高速化する技術）として構築され、拡張性と取引速度を強化する一方で、ミーム的な要素も備えている。

この二面性が投資家の支持を集め、プレセールではすでに2,400万ドル（約36億円）以上を調達した。プロジェクト名は「ハイパービットコイナイゼーション（ビットコインが世界的基軸資産となる未来像）」をもじったもので、信念とパロディを同時に表現している。

単なるスローガンではなく、分散型アプリケーションの基盤として機能する点が他のミームコインと大きく異なる。ユーモアと実用性を兼ね備えたBitcoin Hyperは、次の市場サイクルで有力銘柄に成長する可能性が高い。

Snorter

Snorterは、Telegramコミュニティの拡散力とAIによるユーティリティを融合させたユニークな存在だ。Telegram内で稼働するインテリジェントボットとして、トークン分析やトレンド追跡をサポートし、ユーモアを交えながら実用性を提供する。

カフェインで覚醒したようなコミカルなキャラクターは、プロジェクトのトーンを体現し、SNSやトレーダー間で急速に認知度を高めた。AIによるトークンデータ要約やニュース配信などの機能が追加されるたびにコミュニティの活動が活発化しており、一時的な話題性ではなく実需に支えられている点が特徴である。

プレセール終了が近づく中、Snorterは単なる投機対象にとどまらず、ユーモアと利便性を兼ね備えた持続性あるモデルとして注目されている。

結論

ミームコイン市場は進化を続けており、次世代の有力銘柄を決定づける要素はもはや単なるユーモアや誇張ではない。コミュニティの強固なアイデンティティ、独自の機能性、洗練された物語性などが不可欠となっている。

Maxi Doge、Pepenode、Bitcoin Hyper、Snorterといった銘柄はいずれも異なる強みを持ち、市場の回復局面において注目されている。投資家心理の改善と資金流入が続く今、ミームコイン市場は新たな成長サイクルの入り口に立っている。

免責事項：本記事は投資助言ではない。暗号資産はリスクが高いため、投資にあたっては各自で十分な調査を行うこと。