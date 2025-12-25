Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ミームコイン市場は近く強気相場へ転じる可能性が高まり、機関投資家や大口投資家が先回りでトークンを積み増している。

オンチェーン分析では、複数のクジラウォレットがミームコインを現物購入する一方、新規のロングポジションも同時に構築している動きが確認された。

さらに、経験豊富な投資家の間では、時価総額の小さい新興ミームコインを仕込む動きも広がっている。

今回の強気サイクルでは、新しいミームコインへの早期投資が一夜で資産を膨らませ、100倍から1000倍のリターンを生んだ例も珍しくなかった。

二〇二六年一月初旬に始まると見込まれる次の強気相場でも、この流れが途切れる理由は見当たらない。

こうした背景を踏まえ、クジラやスマートマネーが注目する有望なミームコイン四銘柄を紹介する。

二〇二六年に10倍を狙う注目ミームコイン

Pepe（PEPE）

Pepeは現在も「買うべきミームコイン」として強い支持を集めている。高レバレッジ取引で知られる著名トレーダーのジェームズ・ウィン氏は、PEPEで10倍のロングポジションを構築し、高い確信を示した。

同氏は過去に約一億ドル（約一五〇億円）の含み益を得たものの、不適切な取引で失った経緯がある。しかし現在は市場の流れを正確に捉えており、Pepeのロングは魅力的なリターンを生む可能性が高いとみられている。

テクニカル面では、日足で強気のダイバージェンスが形成され、三日足では重要なサポート水準を試している。専門家の間では、二〇二六年にPepeの時価総額が一〇〇億ドル（約一兆五〇〇〇億円）に達するとの見方も出ている。

Fartcoin（FARTCOIN）

Fartcoinは現在、Solana（ソラナ）エコシステムへの高ベータ投資として注目されるミームコインの一つだ。

史上最高値から約九〇％下落しているものの、オンチェーンデータではスマートマネーが静かに参入している。

Lookonchainによると、新設ウォレットがBinance（バイナンス）から一〇〇万ドル（約一億五〇〇〇万円）を引き出し、三二〇万枚超のFARTCOINを購入した。

またStalkchainのデータでは、過去二四時間でスマートマネーの購入量が最も多いトークンとしてFartcoinが浮上している。

大幅な下落局面とクジラの買い集め、活発な取引が重なり、現水準では過小評価されている可能性が高い。

Solanaが再び上昇トレンドに戻れば、Fartcoinは資金回帰の恩恵を大きく受けるとみられる。

Bitcoin Hyper（HYPER）

Bitcoin Hyperは、ミーム性と実用性が交差する位置づけにあり、有力なミームコインの一角を占めている。外見はインターネット文化に寄せつつ、実際にはビットコイン基盤のレイヤー2として高速性と拡張性を提供する構想を掲げる。

同プロジェクトは、最も安全性が高いとされるビットコインに、プログラム性とスケーラビリティを持ち込む点が評価されている。ビットコイン原理主義、ミーム文化、BTC関連イノベーションへの需要を同時に取り込む戦略が特徴だ。

物語性と実用性を兼ね備えた点が個人投資家の関心を集め、SNS上でも急速に存在感を高めている。現在進行中のプレセールでは約三〇〇〇万ドル（約四五〇億円）を調達し、初期参加者は10倍規模のリターンを期待している。

Pepenode（PEPENODE）

Pepenodeは、低時価総額ミームコインの中でも存在感を急速に高めている。Pepe系ミーム文化を踏襲しつつ、保有者が実際に参加できる仕組みを提供している点が特徴だ。

同プロジェクトはmine-to-earn（マイン・トゥ・アーン：採掘行動を通じて報酬を得る仕組み）を採用し、高価な機材なしで報酬獲得を可能にした。

プレセールではすでに二五〇万ドル（約三億七〇〇〇万円）以上を調達し、終了まで約一五日と迫る中でクジラ需要が加速している。

初期参加者には五〇〇％超のステーキング報酬が用意されており、市場上場前に参加する動機が強い。

投機的資産への資金回帰が進む局面で、Pepenodeは「次の100倍銘柄」としてインフルエンサーからも支持を集めている。

