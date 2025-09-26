Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Vodilna Web3 denarnica brez skrbništva Best Wallet (BEST) je v predprodaji zbrala že več kot 16 milijonov dolarjev. V tem času, ko velike kripto denarnice raziskujejo možnosti za uvedbo lastnih kovancev.

MetaMask, Coinbase’s Base network in Rainbow so že potrdili načrte ali se pripravljajo na uvedbo lastnih tokenov.

Vendar je Best Wallet že prevzel vodstvo. Njegov lastni žeton, BEST, je v središču ekosistema – zmanjšuje provizije, odklepa donose agregatorja stakinga in služi kot vstopna točka za prihajajoče funkcije, ki bodo kmalu izdane.

Ali bi lahko hiter uspeh Best Wallet navdihnil druge, da sledijo njegovemu zgledu? Naj bo to naključje ali navdih, vzpon Best Wallet se zdi usklajen z drugimi denarnicami, ki se nenadoma usmerjajo v lastne tokene.

Eno je gotovo: Best Wallet je že certificiran s WalletConnect, znakom kredibilnosti, ki zagotavlja najvišje standarde za uporabniško izkušnjo, varnost, interoperabilnost in implementacijo funkcij.

Na področju denarnic se pojavljajo načrti za uvedbo tokenov

Področje denarnic se spreminja, saj se glavni akterji pripravljajo na tokenizacijo svojih ekosistemov. MetaMask, najbolj razširjena denarnica brez skrbništva v Web3, že dolgo namiguje na uvedbo lastnega tokena, njegova matična družba Consensys pa je končno potrdila te načrte.

Token naj bi omogočil upravljanje, spodbude in rast ekosistema, vendar leta špekulacij poudarjajo, kako previden je bil MetaMask pri usklajevanju modela s svojo ogromno bazo uporabnikov.

Ponudnik denarnice Ethereum (ETH) Rainbow je prav tako potrdil, da bo v četrtem četrtletju lansiral token RNBW, ki bo neposredno povezan z njegovim dolgoletnim programom točk.

Poleg uvedbe tokena Rainbow prenavlja svojo aplikacijo z bolj natančnimi grafikoni, cenami v realnem času in celo načrti za trgovanje z večnimi terminskimi pogodbami v denarnici prek Hyperliquid.

Coinbase je prek svojega omrežja Base Layer-2 prav tako začel raziskovati možnosti za uvedbo lastnega tokena. Vodstveni delavci, kot je ustvarjalec Base Jesse Pollak, so dejali, da bi to pospešilo decentralizacijo, podprlo razvijalce in omrežju dalo lastno identiteto, ki bi presegala ETH.

Vendar pa časovni okvir in tokenomika še nista dokončno določena, saj ostaja glavna skrb regulativna jasnost.

Medtem pa je trg hitro pokazal podporo žepnim žetonom, pri čemer že krožijo špekulacije o potencialnem tickerju MetaMask – mnogi pričakujejo, da bo to MASK.

Medtem ko se špekulacije o MetaMask, Rainbow in Base stopnjujejo, je Best Wallet že postavil merilo in kot že omenjeno, so zgodnji uporabniki s prodajo njegovega lastnega žetona BEST že zavezali 16 milijonov dolarjev.

Uporabnost tokena BEST

BEST poganja celoten ekosistem Best Wallet, njegova uporabnost pa sega od transakcijskih provizij, upravljanja, stakinga do ekskluzivnih ugodnosti.

Imetje tokena BEST prinaša še večje koristi. Transakcijske provizije so nižje ne le za operacije v denarnici, ampak tudi v integrirani decentralizirani borzi (DEX) Best Wallet, kar pomeni, da uporabniki prihranijo več pri vsaki trgovini in vsakem prenosu.

Uporabnost se bo s prihajajočimi storitvami še dodatno razširila. BEST Card, debetna kartica, ki povezuje aplikacijo denarnice z realnimi izdatki, bo uporabnikom omogočila vsakodnevne nakupe neposredno v kriptovaluti.

V tretji fazi načrta Best Wallet načrtuje tudi uvedbo trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, kar bo BEST-u dalo še večjo vlogo pri odklepanju naprednih funkcij.

Na strani DeFi BEST omogoča višje donose prek agregatorja stakinga, ki bo kmalu na voljo in ki zbira najbolj donosne sklade v prostoru in jih povečuje za imetnike tokenov.

Poleg tega Best Wallet že upravlja svoj lasten protokol stakinga za BEST, ki trenutno ponuja dinamično APY v višini 83 %.

Nazadnje se pričakuje, da bo BEST imel upravne pristojnosti, ki bodo imetnikom omogočile vpliv na prihodnost denarnice in neposreden vpliv na njen razvoj.

Onkraj vizije super aplikacije: prednosti Best Wallet

Izvršni direktor Coinbase Brian Armstrong je nedavno za Fox Business povedal, da želi borza preseči vlogo zgolj trgovalnega mesta in se razviti v »super aplikacijo«, ki bo z naborom finančnih storitev nadomestila tradicionalne banke.

Kriptovalutna borza s sedežem v ZDA že ponuja debetno kartico in ima ambicije, da bo pod eno licenco trgovala s kriptovalutnimi vrednostnimi papirji, blagom in tradicionalnimi delnicami. Predvideva tudi poenostavitev pravil o hrambi, omogočanje tokenizacije delnic in uvedbo izjem za zagon projektov. Vendar je večina teh zaenkrat še v fazi načrtovanja.

Best Wallet pa se že premika hitreje. Njegovih 250.000 aktivnih uporabnikov uživa v funkcionalnostih v živo, kot je njegova lastna decentralizirana borza, kmalu pa bodo na voljo še dodatne.

Kot je bilo že navedeno, načrt vključuje trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, analizo tržnih informacij, upravljanje portfelja, zaščito MEV in avtomatizirana naročila, kot so nakupi in prodaje DCA. Ekipa daje prednost široki podpori verig – več kot 60 omrežij – skupaj z naprednimi sistemi za preprečevanje goljufij, da zagotovi varnost uporabnikov.

Toda tisto, kar Best Wallet resnično loči od borze, kot je Coinbase, je njegov model brez KYC.

Uporabniki nadzorujejo svoje ključe, kar odpravlja centralizirane točke tveganja. S tehnologijo MPC-CMP podjetja Fireblocks, ki zasebne ključe razdeli na šifrirane delce med ločenimi subjekti, Best Wallet odpravlja vse točke odpovedi.

Takšna raven varnosti je ključnega pomena v okolju, kjer centralizirane borze ostajajo pogoste tarče – kot je pokazal mega-hack Bybit v začetku tega leta.

