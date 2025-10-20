Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン 今後の価格は依然として不安定だが、市場では長期投資家による積極的な買い増しが観測されている。BTCは直近で111,259ドル付近を推移し、24時間で4.2％上昇した。直前の大規模清算後も投資家心理は揺れ動いており、重要レジスタンスである113,000ドルが目先の焦点となっている。

取引所残高は6年ぶり低水準

Glassnodeのオンチェーンデータによると、取引所のBTC残高は6年ぶりの低水準にまで減少した。これは投資家が資産をコールドウォレットへ移動し、即時供給を抑制していることを示す。通常、このような取引所流出は強気サイクルの前兆とされる。直近の下落局面でもパニック売りではなく蓄積行動が目立ち、供給の引き締まりが長期的な上昇圧力につながる可能性が高い。

長期保有者が市場を主導

Santimentのデータでは、ビットコインの30日MVRV比率は-7.56％と低下しており、過去の蓄積期と類似した状況にある。MVRVがマイナス圏に沈む局面は「割安」と見なされることが多く、次の反発に備えた市場調整が進んでいると解釈できる。さらにレバレッジポジションの縮小も進み、清算リスクが低下していることから、市場構造は安定化に向かっている。

テクニカル分析：重要水準

短期チャートではBTCが対称三角持ち合いを形成しており、200EMAが抵抗帯として機能している。サポートは107,000ドル、抵抗は110,850ドル付近が意識される。RSIは59まで回復しており、過熱感なく上昇余地を残している。上抜けが実現すれば113,500ドルや115,960ドルが視野に入る一方、サポートを割り込めば104,550ドルの再テストも想定される。

機関投資家の需要は拡大

米国メディア企業Newsmaxは、最大500万ドル規模のBTCおよび関連資産購入計画を承認した。経営陣は「ビットコインは暗号資産のゴールドスタンダード」と表現し、弱気局面でも継続的な蓄積が進んでいることを強調した。さらにフロリダ州が年金基金の最大10％をデジタル資産に割り当てる「Bitcoin Reserve Bill」を提出するなど、州レベルでの導入機運も高まっている。

Bitcoin Hyperへの注目

ビットコイン 今後の議論と並行して、新たなレイヤー2「Bitcoin Hyper（HYPER）」が注目を集めている。Solana Virtual Machine上に構築されたこのプロジェクトは、ビットコインのセキュリティとソラナの高速処理能力を融合させる試みだ。現在のプレセールでは2,460万ドル以上を調達し、49％のステーキング利回りを提供している。低コストのスマートコントラクトやDeFi、メムコイン開発を可能にし、ビットコインの新たな実用性を開く存在として期待が高まっている。

