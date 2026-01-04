Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン 今後を占う上で重要な局面が、2026年の取引開始とともに現れている。 ビットコイン（BTC）は現在、8万9700ドル前後で推移しており、12月の大きな値動きを経て明確なレンジ相場に入った。

買い手は8万8000〜8万8500ドルのゾーンを安定して防衛している一方、上値は9万0500ドル付近で抑えられている。 この動きは弱さではなく、次の方向性を定めるための圧縮局面と捉えられている。

#Bitcoin is starting 2026 at a crossroads.#BTC holds near $89.7K as buyers defend $88K support, volatility compresses, and RSI stabilizes. A break above $90.5K could unlock the next leg higher — or delay the move. 📊🚀 pic.twitter.com/i4JltTfeYW — Arslan Ali (@forex_arslan) January 3, 2026

ビットコインが膠着状態を維持する理由

直近の値動きは、需給が均衡した状態にあることを示している。

12月の高ボラティリティ局面以降、短期的な利益確定は一巡し、長期保有者はポジションを維持する姿勢を強めている。 ローソク足を見ると、実体は小さく、ヒゲも短い。

これは買い手・売り手のいずれも積極的に仕掛けていないことを意味し、パニック的な売り圧力が存在しないことを裏付ける。

テクニカル分析が示す現在地

2時間足チャートでは、ビットコイン 今後の基調は依然として強気に保たれている。

12月中旬から続く上昇トレンドラインに沿って高値切り上げが続いており、下値の堅さが確認されている。 50日および100日指数移動平均線（EMA）は8万8500〜8万9000ドル付近で収束し、短期的なサポート帯を形成している。

相対力指数（RSI）は60前後で安定しており、過熱感のない形でモメンタムが回復しつつある。 現時点では、弱気ダイバージェンスやEMAのデッドクロスは確認されておらず、下方向へのリスクは限定的と分析されている。

市場データが示す背景

チャート以外のデータも、現在の構造を裏付けている。

暗号資産全体の時価総額は約3兆ドル水準まで回復し、24時間取引高は約1160億ドルとなっている。 これは、市場参加が維持されている一方で、過剰な投機熱が高まっていない状態を示す。 恐怖と欲望指数も慎重姿勢を示しており、過度な楽観が見られない点は、上昇余地を残す環境といえる。

今後数週間のビットコイン 今後のシナリオ

今後の焦点は、9万0500〜9万0900ドルゾーンを明確に上抜けられるかどうかにある。

この水準を終値ベースで突破すれば、9万3500ドルへの上昇が視野に入り、勢い次第では9万6000〜9万7000ドルへの展開も想定される。 一方で、8万8000ドル台を維持できなければ、8万5800ドル付近のサポート再テストが意識される。

ただし、現段階では調整よりも次の動きに向けた準備局面との見方が優勢だ。

ビットコイン 今後と関連市場の動き

ビットコイン 今後の方向性が定まるまでの間、一部の投資家は関連市場にも注目している。

特に、ビットコインを基盤とした新たな技術やスケーラビリティを重視するプロジェクトが、代替的な選択肢として浮上している。

