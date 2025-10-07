Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

マイケル・セイラーの39億ドルの利益と、日本の暗号資産支持政策が相まって、ビットコイン 今後 の価格予測は$160,000台に向けて動いている。

ビットコインが$125,000を突破した背景には、機関投資家の需要増加と世界的な信頼の回復がある。

セイラー率いるStrategy Inc.は第3四半期で記録的な利益を上げた後、新規購入を一時停止。一方で日本では新政権による成長促進策が投資家心理を押し上げている。

セイラー、39億ドルの利益で一時的に購入停止

Strategy Inc.は2025年第3四半期において、保有するビットコインから約39億ドルの未実現利益を報告した。

この発表とともに、セイラーは新規のビットコイン購入を一時停止すると述べた。

同社は平均取得価格$74,000以下で640,031 BTCを保有し、その総額は約790億ドルを超えている。

X（旧Twitter）上でセイラーは、「10月の利益を含めた総利益は90億ドルを突破した」とコメントしている。

No new orange dots this week — just a $9 billion reminder of why we HODL. pic.twitter.com/P84m14WF3G — Michael Saylor (@saylor) October 5, 2025

一部のトレーダーはこの一時停止を冗談交じりに受け止めたが、他の多くは戦略的な調整と捉えている。

セイラーの慎重な判断は、長期的なビットコインの信頼性をさらに強化する要因となっている。

米政府の混乱下でも続く強気：ウォール街の見通し

10月5日、ビットコインは史上最高値の**$125,559**を記録。

米政府のシャットダウンが続く中での倍増は、投資家の「安全資産」としての需要が拡大している証拠だ。

🔊 Bitcoin hits record highs amid prolonged US government shutdown. Analysts predict the rally may continue. The Reuters World News podcast has the latest: https://t.co/xLToa18AIn pic.twitter.com/RkL13RhZjY — Reuters (@Reuters) October 6, 2025

スタンダードチャータード銀行のデジタル資産部門責任者、ジェフリー・ケンドリック氏によると、ビットコインは短期的に$135,000、年内には$200,000に達する可能性があるという。

現物ビットコインETFへの資金流入が最大200億ドル規模に拡大すると見込まれており、これが主要な上昇ドライバーになると分析されている。

不安定な米経済を背景に、投資家は伝統市場からビットコインへと避難。これが現在の強気モメンタムを維持する要因となっている。

日本の新政権が暗号資産市場に追い風

日本の新首相、高市早苗氏の就任が国内外の市場に大きな好影響を与えている。

日経平均は就任直後に5%上昇し、投資家の期待を象徴する動きを見せた。

Sanae Takaichi’s election as the new leader of the Liberal Democratic Party has changed the dynamics among opposition parties regarding whom the ruling LDP-Komeito bloc will join forces with.https://t.co/aRDa7kWXml — The Japan News (@The_Japan_News) October 6, 2025

高市氏はかねてより暗号資産の税制優遇、技術革新、デジタル資産の導入促進を主張しており、暗号資産寄付の合法化にも賛同したことで知られている。

こうした姿勢が、ビットコイン 今後 の市場成長を支える明確な規制環境につながると見られている。

ビットコインはすでに$125,400を上回って推移しており、日本の親暗号的な政策転換はさらなる買い需要を刺激している。

テクニカル分析：$160,000への上昇トレンドが継続

テクニカル的には、ビットコインは$118,000のレジスタンスを突破後、$125,200付近で堅調に推移している。

上昇チャネルの中で動く現在のパターンは、依然として強気を維持している。

ハーモニックパターンの「ベアリッシュ・バタフライ」は$128,000〜$130,000の範囲で完成が近い。

4時間足では50SMA（$119,012）と100SMA（$115,740）を上回り、RSIは70付近で推移。軽い過熱感はあるものの、明確な買い優勢が続いている。

$124,600以上を維持できれば、次のターゲットは$130,000。

一方、$121,100を下回る場合は短期的な調整が予想されるが、全体構造は**$160,000台への拡張を示唆**している。

Maxi Doge ($MAXI)：ミームの力と“ジム・カルチャー”を融合させた新世代トークン

一方、暗号資産市場ではMaxi Doge ($MAXI) が急速に注目を集めている。

単なるミームコインではなく、トレーダー文化と競争精神を融合させたユニークなプロジェクトだ。

$MAXIを保有することで、

ステーキング報酬

トレーディングコンテスト

コミュニティ主導のイベント

などに参加できる。

スマートコントラクトはSolidProofおよびCoinsultによって監査済みで、安全性にも信頼が置ける。

すでにプレセールで270万ドル以上を調達しており、トークン価格はわずか**$0.0002605**。

価格は今後段階的に上昇する予定で、早期参加者には特に有利なポジションとなっている。

次の値上げ前にMaxi Dogeのプレセールに参加しよう。