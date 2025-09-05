จากข้อมูลล่าสุดของ BitcoinTreasuries พบว่าปริมาณ Bitcoin (BTC) ที่บริษัทมหาชนทั่วโลกถือครองรวมกันได้ทะลุ 1 ล้าน BTC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการการเงินโลก
การยอมรับ Bitcoin ขององค์กรยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
แม้การนำ Bitcoin มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่กระแสนี้กลับพุ่งแรงยิ่งขึ้นหลังชัยชนะของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 2024 ส่งผลให้หลายบริษัทเริ่มเปิดเผยแผนการถือครอง BTC ไว้ในคลังสินทรัพย์ถาวรอย่างจริงจัง
บริษัทที่นำโดยไมเคิล เซย์เลอร์ อย่าง Strategy (เดิม MicroStrategy) ยังคงครองตำแหน่งผู้นำด้วยการถือครองกว่า 636,000 BTC ในงบดุล ขณะที่บริษัทอื่น ๆ เช่น Metaplanet, Semler Scientific และ MARA Holdings ต่างก็เร่งเพิ่มการถือครอง BTC อย่างต่อเนื่องตลอดสิบเดือนที่ผ่านมา โดย Pete Rizzo ประธานของ BitcoinTreasuries ชี้ว่า แม้ตัวเลขการถือครองรวมจะแตะ 1 ล้าน BTC แล้ว แต่การยอมรับในระดับสถาบันยังถือว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
เขาอธิบายว่าหลายบริษัทเพิ่งเริ่มต้นสะสม BTC ในระยะยาว และยังมีเงินทุนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่ Bradley Duke หัวหน้าฝ่ายยุโรปของ Bitwise เปิดเผยว่ามูลค่า BTC ที่ถูกล็อกไว้ในคลังสินทรัพย์องค์กรมีมากกว่า 111,000 ล้านดอลลาร์แล้ว และเชื่อว่าความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ BTC จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในปัจจุบันมีบริษัทมากกว่า 100 แห่งที่ถือครอง BTC บนงบดุลของตน และหากมองจากแนวโน้มล่าสุด การยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในโลกองค์กรอาจไม่ได้หยุดอยู่ที่ BTC เท่านั้น เพราะหลายบริษัทเริ่มหันมาพิจารณา Ethereum (ETH) เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เช่นเดียวกับกระแสความสนใจใน เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ตัวอื่น ๆ ที่กำลังเป็นที่จับตาของนักลงทุน
บริษัทจะหันไปสู่ Ethereum หรือไม่?
แม้ BTC จะมีมูลค่าตลาดรวมสูงกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum มีมูลค่าตลาดราว 518 พันล้านดอลลาร์ แต่ช่องว่างนี้กำลังค่อย ๆ ถูกลดลงอย่างต่อเนื่อง Ethereum ไม่เพียงแต่มีบทบาทในธุรกรรม Stablecoin แต่ยังทำงานบนกลไก Proof-of-Stake (PoS) ที่ช่วยลดปริมาณการหมุนเวียนของเหรียญในระบบ ทำให้ ETH ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงต่อ BTC
Jan van Eck ซีอีโอของ VanEck ยังเรียก ETH ว่า “Wall Street Token” และเชื่อว่าการมีบทบาทสำคัญในการประมวลผลธุรกรรมทางการเงินจะทำให้ ETH แข็งแกร่งมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ข้อมูลจากตลาด ETF ยังสะท้อนการไหลเข้าของเงินลงทุน โดยในเดือนสิงหาคม 2025 กองทุน ETH ETF มียอดเงินไหลเข้าสูงถึงเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่ามีการหมุนเวียนเงินทุนจาก BTC มายัง ETH อย่างชัดเจน
เมื่อมองในภาพรวม แนวโน้มดังกล่าวอาจทำให้ ETH ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ไม่เพียงแต่มีโอกาสเติบโตด้านราคา แต่ยังมีการใช้งานจริงรองรับจากระบบการเงินโลก ซึ่งอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตของตลาดคริปโต
