Bitcoin（ビットコイン）は依然として暗号資産市場の「王者」として君臨しているが、その技術的進化は停滞している。時価総額は2.4兆ドル（約360兆円）を超え、世界的な採用も進む一方で、ブロック生成は10分ごとに限られ、取引手数料は高止まりし、DeFi（分散型金融）、dApps（分散型アプリ）、即時決済といった機能をネイティブにサポートできない。

Solanaのような高速処理やEthereumのようなプログラム性が一般化した現在、ビットコインは「光ファイバー時代のダイヤルアップ」のように見える。そこで登場したのが、ビットコインを強化する新しいレイヤー2「Bitcoin Hyper（HYPER）」だ。

同プロジェクトは既に2,170万ドル（約32億円）以上を調達しており、そのうち100万ドル（約15億円）は直近1週間でクジラ（大口投資家）による購入だった。もしHYPERが掲げる計画を実現すれば、ビットコインはEthereumやSolanaに匹敵する存在となり得る。

ビットコインの強さと制約

ビットコインの堅牢性は広く認められているが、その設計には限界がある。Proof-of-Work（プルーフ・オブ・ワーク）方式によりセキュリティは確保されているものの、処理能力は毎秒7件程度のトランザクション（TPS）に制約される。実際には約5.6TPS、平均ブロック生成時間は9分に達している。

比較すると、Solanaは実時間で688TPS、理論値では65,000TPSに対応でき、ブロック生成時間は0.4秒に過ぎない。ビットコインの処理速度はSolanaより99％以上遅く、ブロック時間は1,400倍以上長い。

TaprootアップグレードやLightning Networkなどの改善策も導入されたが、普及は限定的であり、強気相場時には手数料が急騰し一般利用者を排除する事態も起きてきた。結果として、ビットコインは「暗号資産の王」でありながら、DeFiやdAppsの構築、ミームコインの発行すら直接は不可能だ。スケーラビリティの欠如は、ビットコインがWeb3の金融基盤となることを阻む最大の壁となっている。

ストア・オブ・バリューから完全なエコシステムへ

Bitcoin Hyperは、ビットコインの可能性を再定義することを目指している。レイヤー2として設計され、Solana Virtual Machine（SVM）を統合することで、Solana並みの高性能取引処理をビットコインに実装する。競合ではなく、ビットコインを拡張する仕組みだ。

その仕組みは以下の通りである。

ブリッジ：BTCをHyperのスマートコントラクトに送金。ビットコインのブロックを読み取り、入金を検証。

発行：検証後、同額のラップドBTCをBitcoin Hyper上に自動的に発行。中央管理者は不要。

利用：Hyper上では即時決済、ステーキング、dApps展開が可能で、取引はサブセカンドで完了、手数料はほぼゼロ。

決済：取引はゼロ知識証明で検証され、ビットコインのメインチェーンに記録される。

出金：いつでもBTCをレイヤー1に戻すことができ、プロセスは透明で検証可能。

この仕組みにより、従来のラップドトークンやサイドチェーンのように第三者に依存せず、ゼロ知識検証によってビットコインの信頼性とSolanaの速度を両立させる。結果として、BTCによる即時決済、BTCネイティブのDeFi、Solana互換のdAppsが実現する。

つまり、EthereumがDeFi、Solanaが速度を担ってきたように、ビットコインが両方を手にする時代が到来する。これはまるでヴィンテージのフェラーリに最新エンジンを搭載するようなもので、同じ姿でも性能は1000倍に向上する。

クジラが群がるHYPERプレセール

Bitcoin Hyperのプレセールは急速に勢いを増している。調達額はすでに2,170万ドル（約32億円）を突破し、先週だけで100万ドル（約15億円）がクジラによって購入された。中には19万6,600ドル（約2,940万円）、14万5,000ドル（約2,170万円）、5万6,900ドル（約850万円）といった大口取引も確認されている。

現在HYPERの価格は1トークンあたり0.013065ドル（約2円）、ステーキング利回りは年率53％となっている。長期的にネットワークを支える投資家には報酬が提供され、2030年までに1.50ドル（約225円）まで上昇する可能性もある。現在価格で購入した場合、11,380％の上昇余地がある計算だ。

HYPER保有者はガス代支払い、ステーキング、ガバナンス、ローンチパッド利用など、幅広いエコシステムへのアクセスも得られる。

Ethereumの初期投資家が15,000倍の利益を得たように、HYPERはビットコイン版のチャンスを提供する可能性がある。クジラたちはすでにこの動きを察知し、次の値上げ前に買い集めている。

ただし、プレセール価格は段階的に上昇し、APYはステーキング参加者が増えるごとに低下する。次の価格改定は明日に予定されており、時間は限られている。

時間は限られている。次の値上げ前にBitcoin Hyperのプレセールに参加しよう。

