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최근 강세장에서 두둑한 수익을 챙긴 암호화폐 고래들이 묻지마 투자를 멈추고 진짜 쓸모 있는 프로젝트로 지갑을 열고 있다. 그들의 레이더망에 정확히 포착된 곳은 바로 비트코인 레이어2 솔루션인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)다.

시장의 심리가 조심스럽게 돌아서는 와중에도 비트코인 하이퍼는 프리세일을 통해 거침없이 3,200만 달러의 마일스톤을 돌파했다. 머지않아 다가올 레이어 2 메인넷 론칭을 앞두고 비트코인의 다음 진화 단계에 동참하려는 자금력 탄탄한 매수자들의 발길이 끊이지 않는 분위기다.

비트코인 하이퍼가 내세우는 무기는 강력하다. 솔라나 가상 머신(SVM)을 심장으로 삼아 “가장 빠른 비트코인 레이어2 체인”을 표방한다. 트랜잭션 완결성은 거의 즉각적이고 수수료는 바닥 수준이지만, 주기적인 상태 커밋을 통해 비트코인 본진(레이어 1)에 모든 데이터를 정산하므로 보안은 철통같다.

생태계 진입도 매끄럽다. 사용자가 탈중앙화된 캐노니컬 브릿지에 네이티브 BTC를 맡기면 레이어 2 환경에서 똑같은 가치의 랩트 토큰이 튀어나온다. 이를 통해 디파이, 스테이킹, 결제, 각종 디앱을 마음껏 누비다가, 자금을 뺄 때는 신뢰 최소화 검증을 거쳐 안전하게 역순환하면 그만이다.

생태계의 혈관을 도는 $HYPER 토큰은 L2 가스비, 스테이킹 보상, 거버넌스 투표에 쓰인다. 특히 비트코인을 오마주해 총공급량을 210억 개로 꽉 묶어두고, 이를 개발, 트레저리, 마케팅, 보상, 거래소 상장에 전략적으로 쪼갠 토크노믹스가 투자자들의 훌륭한 구미를 당기고 있다.

중동 화약고 터지고 트럼프 경고까지… 혼돈의 매크로 속 피난처 찾기

고래들이 이처럼 하이퍼 같은 비트코인 네이티브 솔루션으로 자금을 옮기는 이유는 현재 시장을 짓누르는 숨 막히는 거시 경제 상황과 무관하지 않다. 사실 지난주 월요일부터 이번 주 화요일까지 짜릿한 랠리를 펼치던 암호화폐 시장은 잠시 브레이크를 밟았다. 비트코인은 7만 달러 레벨을 테스트하러 뒷걸음질 쳤고, 이더리움은 2,100달러 선으로 주저앉았다.

투자자들이 바짝 얼어붙은 가장 큰 원인은 다시 펄펄 끓어오르는 중동의 화약고다. 이스라엘이 이란의 남파르스 해상 가스전을 타격하자, 이란은 카타르의 에너지 인프라를 보복 공격했다. 급기야 도널드 트럼프 대통령이 교전이 계속될 경우 더 큰 타격을 가하겠다고 으름장을 놓으면서 불확실성이 극에 달했다. 이 사태로 3월 6일 이후 유가는 배럴당 100달러 위에서 굳어졌고, 치솟은 에너지 비용을 견디지 못한 민감 지역 채굴자들이 타격을 입으며 지난주 비트코인 해시레이트가 약 8%나 꺾이는 연쇄 작용이 일어났다. 설상가상으로 어제 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정마저 미국 통화 정책에 짙은 안개를 남겼으니, 날고 기는 애널리스트들조차 차트 읽기를 포기할 지경이다.

SEC 호재와 6만 9000달러 매수 기회… 모바일로 쾌속 탑승하는 법

하지만 암울한 소식만 있는 것은 아니다. 이번 주 초 미국 증권거래위원회(SEC)는 상품선물거래위원회(CFTC)와 손잡고 비트코인 등 여러 암호화폐를 ‘상품거래법’에 따른 디지털 상품으로 확정 짓는 가뭄에 단비 같은 지침을 내렸다. 중앙화된 마케팅이 아닌 진짜 네트워크 가치를 지닌 프로젝트들의 회색 지대라는 골칫거리를 시원하게 날려버린 역사적 호재다. 여기에 유명 애널리스트 미카엘 반 데 포페(Michaël van de Poppe)는 X 통해 비트코인이 6만 9,000달러 아래에서 매수 기회를 열어주고 있으며, 이 반등이 “더 높은 곳을 향한 테스트 기회”를 만들 것이라고 짚었다.

All assets, except Oil, continue to sell off. Not a bad case here. The opposite: #Bitcoin is also correcting, and it's correcting less than I would assume. Clear technical rejection at the resistance, and now back to my crucial support area between $ 69K and $70K. I'd prefer… pic.twitter.com/LHLaoqz0Vi — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 19, 2026

시장이 스스로 길을 찾는 동안, 실질적인 수익과 유틸리티를 안겨줄 피난처로 비트코인 하이퍼가 꼽히는 것은 너무나도 자연스러운 셈이다.

$HYPER 토큰의 현재 프리세일 가격은 0.0136772달러다. 프로젝트의 거대한 로드맵(주요 CEX/DEX 상장, 메인넷 데뷔, 전용 DAO, 고급 개발자 도구 등)이 열리기 전 탑승하고 싶다면 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에 접속해 위젯으로 지갑을 연결하면 된다.

ETH, USDT, BNB, SOL, USDC는 물론 일반 은행 카드 결제도 지원한다. 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 받아 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 탭을 눌러 바로 투자할 수도 있다. 어떤 방식을 쓰든 구매 직후 즉시 37%의 동적 연이율(APY) 스테이킹이 시작된다.

실시간 열기는 공식 텔레그램 그룹과 X 계정에서 확인할 수 있다.

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※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.