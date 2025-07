Bitcoin Hyper (HYPER) se ridică în liniște pe piața criptomonedelor și, datorită abordării sale inovatoare de tip Layer-2, reușește să întreacă un gigant precum Ripple (XRP). Deși Ripple (XRP) a atins un nou record de $3.66, numărul noilor investitori a scăzut în ultimele 48 de ore de la 11.058 la 3.930, semnalând o pierdere de impuls.

Pe de altă parte, Bitcoin Hyper (HYPER) atrage un interes tot mai mare — în faza de presale au fost deja strânse peste $5.000.000, fiind vândute 625 de milioane de tokenuri HYPER către mai mult de 13.800 de deținători.

În prezent aflată în etapa a 5-a, moneda HYPER se vinde la prețul de $0.03, ceea ce reprezintă o creștere de 200% față de prețul inițial de $0.01. La prețul oficial de lansare de $0.06, investitorii au posibilitatea unui câștig garantat de 100%. Această creștere rapidă și perspectivele clare de profit au generat entuziasm în rândul celor care caută cea mai promițătoare criptomonedă.

Bitcoin Hyper reprezintă o poartă către o lume DeFi mai rapidă, mai accesibilă și mai funcțională, construită pe rețeaua Bitcoin.

Ripple (XRP) a intrat într-o fază de încetinire după atingerea celui mai recent vârf. Deși altcoin-ul a crescut cu 27% în ultima săptămână, ajungând la $3.50, deja încep să apară semne de slăbiciune.

Numărul noilor investitori scade brusc, ceea ce indică o pierdere de încredere în creșterea susținută a monedei. Chiar și deținătorii pe termen lung (HODLers) au început să vândă — pentru prima dată în ultima lună, graficul poziției nete al HODLer-ilor XRP afișează bare roșii.

Dacă presiunea la vânzare continuă, XRP ar putea scădea sub nivelul de suport de $3.38 și chiar să ajungă până la $3.00. Din acest motiv, piața cripto își îndreaptă atenția către proiecte mai promițătoare — unul dintre acestea fiind Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin Hyper (HYPER) avansează rapid în etapa de presale și se află în prezent în faza a 5-a. Tokenul este oferit la prețul de $0.03, iar 85% din această etapă este deja completă, ceea ce reflectă încrederea puternică a investitorilor în proiect.

Până acum, proiectul a atras peste $5.000.000 în fonduri, au fost vândute 625 de milioane de tokenuri HYPER și există peste 13.800 de deținători. Cererea crește zilnic, iar odată cu trecerea în faza a 6-a, prețul va urca la $0.035 — o creștere de 16,7%. Prețul actual este disponibil doar pentru o perioadă foarte scurtă.

Investitorii care cumpără HYPER acum pot obține un câștig garantat de 100%, raportat la prețul oficial de lansare de $0.06. Conform prognozelor analiștilor, în perioada post-lansare, prețul HYPER ar putea atinge $3.50, ceea ce ar însemna un ROI potențial de 11.566%.

În plus, Bitcoin Hyper (HYPER) recompensează cu tokenuri bonus primii 50 de investitori care dețin cele mai mari cantități, stimulând astfel și mai mult participarea.

Bitcoin Hyper (HYPER) aduce schimbări revoluționare în domeniul DeFi. Fiind una dintre primele platforme Layer‑2 construite pe rețeaua Bitcoin, proiectul oferă servicii financiare sigure și flexibile, cu viteză ridicată și comisioane reduse.

HYPER utilizează tehnologia Solana Virtual Machine (SVM) pentru a crea un mediu performant destinat aplicațiilor DeFi. Această abordare asigură condiții stabile și previzibile de operare, atât pentru investitori, cât și pentru utilizatori.

În același timp, platforma integrează tehnologia Canonical Bridge, care permite transferul sigur al BTC în mediul Layer‑2. Acest mecanism facilitează tranzacții rapide și transparente, fiind ideal pentru active volatile.

În plus, Bitcoin Hyper (HYPER) construiește un ecosistem complet garantat, compatibil cu DeFi, contribuind astfel la reducerea riscurilor și la funcționarea stabilă a rețelei. Datorită acestor inovații tehnologice, HYPER își consolidează poziția de lider în domeniul investițiilor în criptomonede.

Platforma Bitcoin Hyper (HYPER) pune în prim-plan încrederea utilizatorilor și respectă cele mai înalte standarde de securitate. Echipa proiectului a finalizat cu succes auditul smart contractelor realizat de CertiK, obținând un scor impresionant de 95.00 puncte, fără nicio vulnerabilitate identificată.

În plus, Bitcoin Hyper (HYPER), în colaborare cu CertiK, lansează un program Bug Bounty. În cadrul acestui program, este alocat un fond total de recompensă de $50.000 USDT pentru raportarea problemelor de securitate, în funcție de nivelul de gravitate. Această inițiativă contribuie la întărirea securității platformei și stimulează implicarea comunității.

Pentru a crește interesul investitorilor, Bitcoin Hyper lansează și o campanie giveaway în valoare de $100.000 în tokenuri HYPER. Zece câștigători, aleși dintre participanții care investesc minimum $50 în timpul presale-ului, vor primi câte $10.000 în tokenuri HYPER.

Aceste inițiative transformă Bitcoin Hyper (HYPER) nu doar într-un proiect extrem de sigur, ci și într-unul foarte profitabil și atractiv — una dintre cele mai promițătoare criptomonede disponibile în prezent.

Bitcoin Hyper (HYPER) combină inovația cu oportunități reale de câștig, depășind în liniște Ripple (XRP). În timp ce încrederea investitorilor în XRP scade, Bitcoin Hyper atrage tot mai multă atenție prin succesul din faza de presale și ecosistemul său DeFi puternic bazat pe Layer‑2.

Tehnologia sa performantă Layer‑2, sistemul Canonical Bridge și infrastructura de securitate validată de CertiK diferențiază proiectul pe piața criptomonedelor.

În prezent, faza a 5-a a presale-ului este pe cale să se încheie, iar investitorii au ocazia să achiziționeze tokenuri la prețul de $0.03, obținând un câștig garantat de 100% la prețul oficial de lansare de $0.06. Aceasta deschide totodată calea către un potențial randament de mii de procente.

Dacă sunteți în căutarea celei mai promițătoare criptomonede de achiziționat acum, Bitcoin Hyper (HYPER) este alegerea ideală. Alăturați-vă fazei de presale chiar acum și descoperiți oportunitățile acestui proiect inovator.

Pentru mai multe informații:

Website: https://bitcoinhyper.org/

Linktree: https://linktr.ee/bitcoinhyper

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.