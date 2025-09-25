Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場のムードは現在やや停滞している。今週、ビットコインは下落し、市場全体の時価総額は4%以上減少した。ソラナやドージコインといったアルトコインも二桁の下げを記録している。

しかし、9月はむしろ予想以上に健闘している可能性がある。歴史的に仮想通貨市場では9月は弱気相場となる傾向が強いが、今月のビットコインは月初から3%以上の上昇を見せている。

さらに過去のデータによれば、真の上昇は10月から始まる傾向がある。第3四半期の決算発表後のリスク選好の改善や季節性の影響により、10月は仮想通貨市場において最も強気な月のひとつとされてきた。

そのため、機関投資家や先行者はすでに10月の大きな上昇に備えて資金を動かしている。そして注目の中心にあるのが、現在プレセールを実施中のBitcoin Hyper（HYPER）だ。わずか数日前に1,700万ドル（約25億5,000万円）を突破したばかりだが、すでに調達額は1,800万ドルに達している。投資家心理を刺激する「FOMO（取り残される恐怖）」が強まり、資金流入は加速している。では、Bitcoin Hyperとは何か、なぜこれほどの注目を集めているのか。

Bitcoin Hyperは世界初のZKロールアップ型Bitcoin L2

Bitcoin Hyperは、ビットコインの課題である「処理速度の遅さ」と「機能制限」を解決するために開発されているレイヤー2（L2）ブロックチェーンである。ビットコインの処理能力は1秒あたり約7件に限られ、主に高額送金や資産保管として利用されている。

一方、ソラナのような最新ブロックチェーンは数千件の処理を可能にしており、DeFi（分散型金融）、RWA（現実資産）、NFT（非代替性トークン）、ミームコインや少額決済など幅広い用途に対応している。もしビットコインが同様の機能を持てば、既存ユーザーに加えて数百万人規模の新規ユーザーが参入し、ビットコインの強固なセキュリティや中立性を享受しながら最新アプリケーションを利用できることになる。これを実現するのがBitcoin Hyperだ。

仕組みはこうだ。ユーザーがBTCをL2のトラストレスなカノニカルブリッジに送金すると、それはロックされ、同額のラップドBTCがL2上で発行される。

さらに、Bitcoin Hyperはソラナ・バーチャルマシン（SVM）上で動作する。これによりソラナの高速処理やスマートコントラクト機能をそのまま利用でき、ソラナ開発者はラッパーや新しい言語を学ぶ必要なく、自身のアプリを容易に移植できる。これが大規模なエコシステム形成につながる。

ユーザーはBTCを使ってL2上のdApps（分散型アプリケーション）とやり取りし、利回りを得たり資産価格を取引したり、低手数料かつ高速でウォレット間送金を行うことができる。シーケンサーが取引やコントラクトの実行を即座に処理し、その状態はZKロールアップを用いてベース層に定期的に報告される。この仕組みにより、Bitcoin Hyperはビットコインの分散性を維持しつつ、低コストかつ拡張性のあるスマートコントラクト環境を提供する。

週次アップデートが示すHYPERの将来性

投資家がBitcoin Hyperプレセールに殺到している理由のひとつは、他の新規プロジェクトと比べて透明性と信頼性が高いと認識されている点にある。開発チームは公式サイトで週次アップデートを公開し、進捗や研究成果をコミュニティと共有している。

Bitcoin Hyperは世界初のZKロールアップ型Bitcoin L2であり、その研究はしばしばビットコインのスケーラビリティに関する新しいブレークスルーを示している。最新の更新ではシーケンサーモデルや分散性と製品提供のバランスを取るための戦略的タイムラインが説明された。

Bitcoin Hyper’s rollup sequencing: every chain needs ordering. We start pragmatic—one fast sequencer for speed, predictability & smooth dev UX. Over time, it evolves into a decentralized system with multiple participants, reducing censorship risk, boosting fairness & MEV… pic.twitter.com/eFMDI0phaU — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 19, 2025

さらに、CoinsultとSpy Wolfによる外部のスマートコントラクト監査も実施され、コードに問題がないことが確認されている。これによりプロジェクトの信頼性は一段と高まり、業界の著名アナリストからの関心も集まっている。

人気トレーダーのBorch Crypto氏は最近のYouTube動画で、HYPERを「現在最も有望な投資先のひとつ」と評し、「良い機会だ」と述べている。

0.012965ドル（約2円）で確保可能──価格引き上げまで残り1日未満

Bitcoin Hyperプレセールでは段階的に価格が引き上げられる仕組みとなっており、次回の値上げは記事執筆時点から12時間後に予定されている。このため、早期に参加するほど有利な条件で購入できる。

また、早期参加者は最も高いステーキング報酬を得られる点もメリットだ。現在は年率65%（APY）が提供されているが、ロックされるトークンが増えるにつれ報酬率は低下していく。

ビットコインネットワークに実際的な価値を付与するユースケース、革新的で積極的な開発チーム、そして早期参加の明確なインセンティブ──これらが揃うことで、HYPERは現在最も成長の速いICOのひとつとなっている。勢いが続けば、取引所上場時にもプレセール参加者に大きな利益をもたらす可能性が高い。

