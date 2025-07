米国の連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利決定を前に、Bitcoin Hyper(HYPER)のプレセールにはすでに500万ドル(約7億8,000万円)以上の資金が集まっている。Bitcoin Hyperは、Solana Virtual Machine(SVM)技術を活用して構築された初のBitcoinレイヤー2ソリューションである。

ビットコインは現在、過去最高値の水準から3%未満の位置で推移しており、イーサリアム(Ethereum)も今月の米国現物ETFへの過去最高の資金流入(51億2,000万ドル=約8,000億円超)を背景に、上昇の勢いを維持している。

今後の見通しとしては、トレーダーたちはFRBの金利発表を控え、慎重にポジションを調整している。ビットコイン先物の建玉は850億ドル(約13兆2,000億円)規模に膨らんでおり、短期的な不確実性がある中でも大型投資家(いわゆる「クジラ」)が市場に参入していることがうかがえる。

ファンダメンタルズの観点からも、企業によるビットコインの蓄積を通じてWeb3への信頼感は着実に高まっている。たとえば、東京を拠点とするMetaplanet(メタプラネット)社は最近、780BTCを追加購入し、保有残高は17,132BTCに達した。

米国では、シンシア・ルミス上院議員がFox Businessで「ビットコインを所有することで真の主権個人になれる」と発言し、ビットコインが主流資産であることを改めて強調した。

こうした楽観的な市場環境の中、先を見据えた投資家たちは、HYPERトークンの取引所上場前にBitcoin Hyperへの資金移動を加速させている。

HYPERは現在、1トークンあたり0.012425ドル(約1.9円)で販売されており、数時間以内に価格が引き上げられる見込みである。

企業による仮想通貨資産への資金流入が急増しており、これはもはや一部の実験的な取り組みにとどまらず、経営戦略の中核に位置づけられていることを示している。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、今年に入り世界の企業は仮想通貨購入のために約860億ドル(約13兆3,000億円)を調達しており、これは同時期の米国新規株式公開(IPO)による調達額を上回る。

そのうち半分は6月以降に調達されたものであり、企業の関心が急速に高まっていることを物語っている。旧マイクロストラテジーであるStrategy Inc.は、これまでに607,770BTC以上を保有しており、今年だけで株式および債券によって100億ドル(約1兆5,500億円)以上を調達している。

Marathon Digital Holdingsも最近、ビットコイン保有量を拡大するために8億5,000万ドル(約1,300億円)の資金調達計画を発表した。同社は現在、約50,000BTCを保有しており、公開企業としては2番目の規模となっている。

一方、NASDAQ上場企業であるSharpLink Gaming(シャープリンク・ゲーミング)は、77,210ETHを追加購入し、保有総量は438,017ETH(約16億9,000万ドル=約2,600億円)に達した。同社は現在、世界で2番目に多くETHを保有する企業となっており、アルトコインへの分散投資が活発化している兆候でもある。

イーサリアムに加え、機関投資家やスマートマネーは、小型の新興アルトコインへの投資にも注目している。次の急騰は大型銘柄ではなく、こうした草創期のプロジェクトから生まれるという認識が広まりつつあるからだ。

こうした背景から、実用性を備えた注目のトークンであるBitcoin Hyper(HYPER)に投資資金が集中している。

Bitcoin Hyperは、Solana Virtual Machine(SVM)上に構築された初のBitcoinレイヤー2プロジェクトである。Solanaの高スループット技術を活用することで、Bitcoinに新たな性能を付加することを目指している。

このネットワークでは、ラップドBTC(別ネットワーク上に転送されたBTC)を用いた多目的な取引が可能で、最終的にはビットコイン本来のブロックチェーンに決済内容を戻すことでセキュリティを確保する。

Bitcoin Hyperは、カノニカル・ブリッジ(正統な橋渡し技術)を使用して、Bitcoin基盤層にロックしたBTCをLayer 2でラップドBTCとして発行できるようにする。このラップドBTCは、DeFi(分散型金融)プロトコル、Web3ゲーム、NFTミント販売などに利用可能である。

SVMの統合により、Bitcoin Hyperは1秒あたり数千件のトランザクション処理が可能であり、即時に近い取引確定と低コストを両立する。

元のBitcoinチェーンに戻したい場合は、BTCがアンロックされて基盤層に戻される。このプロセス全体は、ゼロ知識証明および頻繁なステートコミット(状態の確定)を通じて、セキュリティと利便性の両立を実現する。

Lightning Networkなど他のレイヤー2ソリューションとは異なり、Bitcoin HyperはSVMベースであるため、dApps(分散型アプリ)や各種DeFiプロトコル、スマートコントラクトの実行にも対応可能だ。

このレイヤー2エコシステムの中心的役割を担うのが、HYPERトークンである。ガス(取引手数料)およびガバナンストークン(運営方針決定権)として使用される。

暗号資産情報サイト「99Bitcoins」の人気アナリストは、HYPERトークンの明確なロードマップと実用性を高く評価し、「ビットコインの将来に強気な投資家にとって、賢明な分散投資先である」と述べている。

興味のある購入者は、Bitcoin Hyperの公式プレセールページを通じてHYPERトークンを購入できる。現在および今後のプレセール期間中は、年率最大188%の高利回りでステーキングも可能である。

Bitcoin Hyperのプレセールはこちらから確認できる。

※本記事は投資助言ではありません。仮想通貨への投資は必ず自身での調査(DYOR)を行った上で判断してください。

