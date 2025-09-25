Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Bitcoin đang chuẩn bị cho một bản nâng cấp lớn. Theo kế hoạch phát hành vào tháng 10 tới, Bitcoin Core v30 sẽ loại bỏ giới hạn 80 byte lâu đời trên OP_RETURN – phần cho phép chèn dữ liệu trực tiếp vào blockchain trong mỗi giao dịch.

Nhưng đó chưa phải là tin duy nhất. Khi giải pháp mở rộng Layer-2 (L2) Bitcoin Hyper chính thức ra mắt vào cuối năm 2025, mạng lưới Bitcoin sẽ được thúc đẩy với tốc độ cao hơn, chi phí thấp hơn và hiệu suất tối ưu hơn.

Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi token gốc của mạng lưới – $HYPER – đã huy động được hơn 18 triệu USD trong giai đoạn presale. Nhiều nhà đầu tư tin rằng đây có thể sẽ là crypto 1000x tiếp theo trên thị trường.

Bitcoin Core v30 Gây Tranh Cãi Về Spam & Phí Giao Dịch Cao

Được phát triển bởi một cộng đồng toàn cầu các lập trình viên, cùng với sự hỗ trợ của thợ đào và các node operator, Bitcoin Core vẫn là phần mềm cốt lõi vận hành mạng lưới Bitcoin.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Nhà phát triển Bitcoin Core – Luke Dashjir – thậm chí còn tuyên bố rằng: “Bitcoin sẽ chết nếu cộng đồng chấp nhận Core 30.” Ông cho rằng việc gỡ bỏ giới hạn OP_RETURN có thể biến blockchain thành bãi chứa spam và nội dung độc hại, bao gồm cả CSAM.

Trái lại, Adam Back – CEO Blockstream – lại bảo vệ bản nâng cấp. Trên X, ông nhấn mạnh rằng kể từ phiên bản đầu tiên (0.1), Bitcoin đã sử dụng mô hình mạng chống kiểm duyệt, và thay đổi lần này là cần thiết để duy trì tính phi tập trung.

Chuyên gia blockchain VTECH cũng lưu ý rằng việc xóa bỏ giới hạn 80 byte sẽ cho phép “thị trường tự do quyết định phí lưu trữ block space dựa trên nhu cầu.” Điều này đồng nghĩa phí giao dịch sẽ tự điều chỉnh khi ngày càng nhiều người lưu trữ dữ liệu on-chain. Dù rủi ro tồn tại, cơ chế này có thể giúp hạn chế spam và nội dung rác.

Không chỉ vậy, các giải pháp mới cũng đang được phát triển nhằm cải thiện tốc độ và giảm chi phí mạng lưới. Một trong số đó chính là Bitcoin Hyper, dự án Layer-2 (L2) sẵn sàng cho DeFi, hứa hẹn mang lại hiệu quả và khả năng mở rộng vượt trội cho Bitcoin.

Hyper L2 Đưa Bitcoin Lên Tầm Cao Mới Với Tốc Độ Ngang Solana

Hiện tại, Bitcoin chỉ xử lý khoảng 7 giao dịch mỗi giây (TPS) – thấp hơn 63,21% so với Ethereum (19,38 TPS). Ngay cả khi đạt mức tối đa, Bitcoin cũng chỉ xử lý được 13,2 TPS, tức thấp hơn 78,83% so với Ethereum.

Vì thiết kế chậm, Bitcoin thường đối mặt với phí giao dịch cao trong giai đoạn nhu cầu tăng đột biến. Ví dụ, vào tháng 11, phí đã vượt 8 USD/giao dịch. Dù hiện tại đã giảm hơn 90% xuống còn 0,62 USD, mức phí này vẫn đắt hơn nhiều so với Solana, nơi phí hiếm khi vượt quá 0,05 USD.

Đây chính là điểm khiến Bitcoin Hyper trở nên khác biệt. Dựa trên Solana Virtual Machine (SVM), dự án được thiết kế để mang lại tốc độ và khả năng mở rộng ngang Solana cho Bitcoin, cho phép xử lý hàng nghìn TPS với chi phí cực thấp.

Không chỉ vậy, Hyper L2 còn tích hợp Canonical Bridge, giúp chuyển $BTC sang hệ sinh thái Hyper nhanh chóng và rẻ hơn.

Và đó mới chỉ là bề nổi. Cầu nối này sẽ mở ra vô số use case mới – từ DeFi, dApp cho tới việc tham gia các launchpad và marketplace nơi những đồng crypto tiếp theo có thể bùng nổ.

$HYPER – Động Lực Cho Sự Tiến Hóa Của Bitcoin Hyper

Token gốc $HYPER chính là nền tảng cho toàn bộ dự án. Trong đó, 30% tổng cung được phân bổ cho quỹ phát triển, đồng nghĩa gần một phần ba số vốn huy động từ presale sẽ trực tiếp dùng để xây dựng Layer-2 (L2).

Ngoài ra, 25% được đưa vào kho bạc của hệ sinh thái, cùng với các phần dành cho phần thưởng cộng đồng và việc niêm yết token vào Q4 2025.

Việc nắm giữ $HYPER mang lại nhiều giá trị gia tăng, bao gồm quyền quản trị và phí gas rẻ hơn trên L2. (Xem thêm trong hướng dẫn Bitcoin Hyper).

Ngay bây giờ, bạn có thể mua $HYPER trong giai đoạn presale với giá chỉ $0,012975 và staking với APY 65%. Tuy nhiên, mức lợi suất này sẽ giảm dần khi nhiều nhà đầu tư tham gia. Theo dự đoán giá Bitcoin Hyper, token có thể tăng tới 24x sau khi niêm yết và được chấp nhận rộng rãi vào cuối năm 2025.

Tham gia presale không chỉ là cơ hội hỗ trợ sự phát triển mạng lưới và tận hưởng lợi ích, mà còn là cánh cửa tham gia vào khoản raise hơn 18 triệu USD – con số vẫn đang tăng mạnh. Thực tế, đã có những “cá voi” mua vào tới 161,3K USD, 100,6K USD và 74,9K USD.

Truy cập ngay Bitcoin Hyper Presale để không bỏ lỡ cơ hội.

Miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải lời khuyên tài chính. Hãy luôn tự nghiên cứu và chỉ đầu tư số vốn bạn sẵn sàng mất, vì thị trường crypto biến động rất mạnh.