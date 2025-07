あるサトシ時代(ビットコイン黎明期)の保有者が、保有していたビットコイン(BTC)8万枚を約90億ドル(約1兆4,100億円)で売却したことが確認された。この動きにより、暗号資産市場では再びトップ銘柄の長期的な行方に関する不安(FUD)が広がっている。

一部の初期保有者にとって、近年加速する機関投資家の参入は、ビットコイン本来の理念と相反するものと映っている。その対立構造が、今回の売却の背景にあるとも指摘されている。ただし、真実としては、誰が保有しようとビットコイン自体は生き続ける。そのセキュリティと中立性に支えられているためだ。

このセキュリティを次のレベルへと進化させようとしているのが、ビットコインハイパー(HYPER)という新プロジェクトである。開始からわずか53日で、すでにプレセールによる資金調達額が540万ドル(約8億4,700万円)を超えている。

投資家たちは、ビットコインのセキュリティを活かしつつ、プログラマブル性、スケーラビリティ、さらにはSolana(ソラナ)並みの高速性を実現する次世代の仮想通貨プロジェクトと捉えている。

つまり、最も安全なブロックチェーンを、最も高速なものへと進化させることを目指しているのだ。ただし、プレセールに参加できる時間は残りわずか。現在のラウンドは10時間以内に終了予定で、HYPERの価格は0.012425ドル(約1.95円)から引き上げられる見通しだ。

アナリストのスコット・メルカー氏は、Galaxy Digital(ギャラクシー・デジタル)が80,000BTCを保有していたサトシ時代のウォレットからの売却を確認したと報告した。これは約90億ドル(約1兆4,100億円)規模の取引で、業界内での議論を巻き起こしている。

メルカー氏(SNS「X」では「The Wolf of All Streets」として知られる)は、機関投資家の影響力が増したことが、初期のビットコイン保有者の売却判断につながった可能性を指摘している。

実際、ビットコインETFには今月だけでも2日間で10億ドル(約1,570億円)以上の資金流入があった。機関投資家の関心が高まっているのは明白だ。

中でも注目されるのが、Strategy(ストラテジー)による最新の動きだ。同社は、年利9%の優先株式発行によって20億ドル(約3,140億円)を調達し、BTCの積立計画を継続している。これは、まるでマネーマーケットのような金融操作とも言える。

こうした事例が、一部の「OG(初期投資家)」の不安材料になっていると、メルカー氏は指摘する。ただし、すべての売却がイデオロギーによるものとは限らないとも述べている。

一方、Multicoin Capital(マルチコイン・キャピタル)のマネージングパートナーであるカイル・サマニ氏は、機関投資家の参入がビットコインの理念に反するとは考えていない。

サマニ氏が強調するのは、ビットコインの強みが「分散性」にあるという点だ。この特性こそが、検閲への耐性を生み出している。ビットコインは企業によって運営されているわけではなく、創設者も匿名のまま活動を停止している。

そのため、保有者が入れ替わっても、プロトコル自体は揺るがない。しかし、1人のユーザーが重要な問いを投げかけた──「もし誰も取引しなくなり、マイニング報酬がなくなったとき、ネットワーク維持のための手数料はどこから来るのか?」

この問いに対し、ビットコインハイパーのようなプロジェクトが必要とされている。静的資産としての限界を超え、ビットコインを「使える資産」へと進化させる試みである。

ビットコインハイパーの登場が注目されているのは、まさにビットコインの将来の持続可能性が問われ始めているからだ。

ビットコインは長らく「蓄積する資産」として扱われてきた。多くの保有者が価格上昇を待ち、結果としてネットワークの実用性は限定的なものとなっている。

先述のユーザーの指摘のとおり、誰もトランザクションを行わなければ手数料は発生せず、次回の半減期やその後にマイナーのインセンティブが失われる懸念がある。

2140年にすべてのビットコインがマイニングされると予測されているが、2028年の半減期やその先を見据えると、構造的な問題が徐々に浮上する可能性がある。ビットコインは使用されることを前提として設計されているにもかかわらず、文化的には「使わないこと」が奨励されているのだ。

また、Strategyのように「BTCに一切触れずに高利回りを得る」金融スキームも、ネットワークの外側で価値がやりとりされる状況を助長している。

こうした課題に対し、ビットコインハイパーはSolana Virtual Machine(SVM)を統合することで、ビットコインのネットワーク上に高速なレイヤー2を構築。DeFi(分散型金融)やゲームなどの分野に対応する新たなアプリケーション層を提供する。

つまり、セキュリティとスピードを兼ね備えた次世代の活用モデルである。同時に、これがベースレイヤーでのトランザクションを促進し、結果的に手数料という形でネットワーク維持に貢献する。

ビットコインハイパーは、シンプルながら革新的な設計に基づいており、その中心にはブリッジ(橋渡し)機能がある。これは、BTCとレイヤー2をつなぐ入り口のような役割を果たす。

ユーザーがBTCをハイパーネットワーク上で使いたい場合、まずBTCをブリッジに送金し、ベースチェーン上で安全にロックされる。

その後、レイヤー2環境において同量のラップドBTC(WBTCのような存在)が発行され、アプリ間での高速移動、取引、DeFiやゲームの利用が可能となる。

重要なのは、元のBTCはビットコインブロックチェーン上にロックされたまま残る点である。すべての入金・出金・ブリッジイベントはビットコインのネットワークに記録され、セキュリティ保証も維持される。

この設計によって、ブリッジの利用が広がることでベースレイヤーにも手数料が発生し、マイナーへの新たなインセンティブが生まれる。コードを変更することなく、持続可能性の強化につながる構造だ。

つまり、ビットコインハイパーはBTCの新しい使い方を提案し、それによって「ゼロ報酬時代」以降もネットワークが機能し続ける道を切り開こうとしている。

ビットコインハイパーは、BTCの長期的な課題に本質的なアプローチで向き合い、その潜在力を引き出そうとするプロジェクトである。

もし、ビットコインが「ただ保有されるだけでは足りない」と考えるなら、今こそ行動のときだ。

HYPERトークンの購入は、ビットコインハイパー公式サイトのプレセールページから可能で、SOL、ETH、USDT、USDC、BNB、またはクレジットカードによる決済に対応している。

ウォレットの管理には「Best Wallet」を使用するとスムーズだ。HYPERは「Upcoming Tokens(近日公開トークン)」に表示されており、進捗状況の把握や請求も簡単に行える。

プロジェクトの最新情報はTelegram(テレグラム)やX(旧Twitter)で随時発信されている。

ビットコインハイパーを通じて、プログラマブルなBTCの未来を一緒に形作ってみてはいかがだろうか。

