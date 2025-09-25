Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場は9月に苦しい局面を迎え、時価総額は4兆ドル（約600兆円）を割り込み、ビットコインは111,000ドル（約1,670万円）まで下落した。多くの経験豊富なトレーダーは、この弱気相場を季節的な動きと捉えているが、月末に向けた見通しは依然として不透明である。

一方で、市場には「Uptober（アップトーバー）」と呼ばれる10月への期待感が根強い。過去の10月はビットコインや主要アルトコインに強気の勢いをもたらす傾向があり、第4四半期に入ると相場が急騰するケースも多い。この期待感から、投資家はブレイクアウト銘柄を積極的に探し始めており、とりわけプレセール案件が注目を集めている。

こうした相場の変動の中で、次の100倍暗号資産候補として浮上しているのが「Bitcoin Hyper」である。ビットコインの新たなレイヤー2（既存のブロックチェーン上で拡張機能を提供する仕組み）として注目され、プレセール資金調達額はすでに1,800万ドルに迫っている。

2025年9月、17億ドル（約2,550億円）の清算で暗号資産市場が急落

2025年9月の暗号資産市場は、年内最大の清算イベントにより大きく下落した。わずか24時間で17億ドルのレバレッジ取引が清算され、そのうち16億ドルがロングポジションだった。

特に1時間で10億ドル近くが消失し、40万人以上のトレーダーに影響が及んだ。過去最大規模の清算はOKXにおける1,274万ドル相当のBTC-USDTスワップだった。

ビットコインは一時111,000ドルまで下落し、イーサリアムも約4,000ドルまで下がった。XRP、ソラナ（Solana, SOL）、カルダノ（Cardano, ADA）、ドージコイン（Dogecoin, DOGE）など主要アルトコインも6〜10%以上下落した。

この急落は複数の要因が重なった「完璧な嵐」と言える。高レバレッジ取引と流動性不足が市場を急変動にさらし、さらに「トリプルウィッチング」と呼ばれるオプション満期が重なった。1,750億ドル超のBTCオプションと550億ドル超のETHオプションが期限を迎えたことで、投資家心理は一気に悪化した。

また、景気後退懸念、世界経済の低調なデータ、米国債利回りの上昇、米連邦準備制度理事会（FRB）の慎重な利下げ姿勢もリスク回避の動きを強めた。

歴史的に9月は相場が不安定になりやすく、「レッドセプテンバー」と呼ばれる弱気傾向とも一致した。

ただし、厳しい市況の中でも一部のプレセール銘柄は好調で、特にBitcoin Hyperは投資家の強い関心を集め、100倍暗号資産候補としての地位を固めている。

市場低迷下でもBitcoin Hyperプレセールが1,800万ドルを調達

注目されているプレセール案件のひとつが「Bitcoin Hyper（HYPER）」だ。同プロジェクトはすでに1,800万ドルの資金を集め、トークンを割安で提供している。

HYPER is Superpowered⚡️ 18M Raised! 🔥 pic.twitter.com/CoYu4BsF4g — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 24, 2025

プレセールでは1日あたり20万〜30万ドルの出資が続いており、市場全体が低迷する中でも投資家の関心が強いことがうかがえる。参加方法も簡単で、SOL、ETH、USDT、BNB、クレジットカードに対応しており、最低投資額は設定されていない。

また、購入者は即座にHYPERトークンをステーキング（預け入れによる利回り獲得）でき、推定年利65%が得られる仕組みだ。

Bitcoin Hyperはビットコインのレイヤー2ネットワークを構築し、ロールアップ技術とスマートコントラクトで拡張性を提供する。ビットコインは安全性と知名度が高い一方で、分散型アプリ（dApps）やプログラマブル金融の機能を欠いている。この課題を解決するため、Solana Virtual Machine（ソラナ仮想マシン, SVM）を活用し、スケーラブルなスマートコントラクトと最新のブロックチェーン機能を導入している。

17億ドルの清算が市場を揺るがした直後でも、Bitcoin Hyperは安定して資金を集め続けた。アナリストのアレッサンドロ・デ・クリプト氏は「次の100倍暗号資産であり、トップのプレセール案件」と評価している。

メディアも好意的に取り上げており、ICOBenchはレイヤー2技術を高く評価し、Coinsniperでは「トレンド銘柄」として紹介された。さらに、コミュニティ投票でもXRPやSolanaを上回り「押し目買い候補」としてトップに選ばれている。

こうした実績と急速に増加するプレセール資金は、Bitcoin Hyperへの投資関心が着実に高まっていることを示している。

Bitcoin Hyper を確認する