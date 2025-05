Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Het is zover, de Bitcoin (BTC) koers heeft vandaag een nieuwe all-time high neergezet van $111.861. Als klap op de vuurpijl is het ook nog eens Bitcoin Pizza Day, dus de timing van deze mijlpaal kon niet beter. Is dit het startschot voor de nieuwe crypto bull run?

Op dit moment handelt BTC op een waarde van $110.486 en de cryptoleider lijkt zich klaar te stomen voor de volgende opwaartse beweging.

Bitcoin koers bereikt mijlpaal op Bitcoin Pizza Day

Dat er uitgerekend vandaag een nieuw BTC record werd neergezet, is best bijzonder. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat BTC voor het eerst in een real-world transactie gebruikt werd. Het was Laszlo Hanyecz die op 22 mei 2010 twee pizza’s bij Papa John’s bestelde voor maar liefst 10.000 BTC. Destijds was dat nog $41 waard. Met de huidige koers van $110k, is die transactie nu echter zo’n $1,1 miljard waard.

15 years ago, Laszlo Hanyecz bought 2 pizzas for 10,000 $BTC. 15 years later (Today), $BTC created an ATH at $111,861. Today, those pizza pies are worth over $1.1B. Happy #Bitcoin Pizza Day, everyone! 🍕 pic.twitter.com/41XtS3k6aD — Money Guru Digital (@Moneygurudigi) May 22, 2025

Deze transactie is een historisch moment voor Bitcoin, want het markeert het begin van de acceptatie van crypto als betaalmiddel. Pizza Day vertelt niet alleen het verhaal van de gigantische groei van Bitcoin zelf, maar is ook een ode aan de mensen die in de beginjaren de waarde van de veelbelovende crypto al begrepen.

Bitcoin koersverwachting – Nieuwe crypto bull run nabij?

Bitcoin bereikte de voormalige all-time high van $109k in januari van dit jaar. Daarna ging het bergafwaarts en Bitcoin daalde begin april zelfs nog naar de $74k. De steun was daar echter sterk en Bitcoin klimt sindsdien trapsgewijs omhoog.

Technische indicatoren wijzen erop dat Bitcoin deze klim mogelijk gaat kunnen voortzetten. Zo duidt de RSI (Relative Strength Index) van 62 bijvoorbeeld op een gezonde stijging. Op dit moment wordt de crypto niet overbought (dat gebeurt bij een RSI van 70). Gezien de stijging in de afgelopen uren erg sterk was, is het niet slecht om even af te remmen voordat de boel weer kan knallen.

De voormalige all-time high fungeert daarbij nu als support niveau. Als de koers daar weer in de buurt komt, dan zal BTC weer omhoog kaatsen naar de nieuwe “trede”. De verwachting is dat deze net onder de psychologische grens van $120k zit. De verwachting is namelijk dat daar weerstand gaat ontstaan.

De Directional Movement Index (DMI) beaamt de verwachting dat de koers opwaarts gaat. De +DI (blauw) beweegt momenteel boven de -DI en aan de hand van de ADX van 33 is af te lezen dat deze trend sterkt is. Een waarde boven de 25 duidt namelijk op een sterke trend.

Het huidige optimisme kan de komende dagen een rally gaan veroorzaken die de koersstijging steiler en hoger gaat maken. Als de $120k daarbij doorbroken wordt, zal dat nieuw vertrouwen inblazen. Dan zal de Bitcoin koers wel eens naar de $140k kunnen gaan boosten.

Mocht de voormalige all-time high van $109k doorbroken worden, dan gaat de boel wat afremmen. Zolang het vervolgens boven de $101k blijft, is er echter niks te vrezen.

