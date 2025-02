La fin de ce mois de janvier 2025 ainsi que le début de février auront été synonymes de très forte chute sur le marché des cryptomonnaies.

En effet, le 20 janvier dernier, le marché atteignait 3,73 trilliards de dollars de capitalisation, au total, avant de chuter pour passer à 2,99 trilliards de dollars en l’espace de quelques jours. Une chute brutale et inattendue, qui aura eu raison de bon nombre de traders.

En quelques heures, plus de deux milliards de dollars ont effectivement été effacés du marché, soit plus que lors de la période de COVID-19 ou de la crise suscitée par la fermeture de FTX et la chute de son fondateur, Sam Bankman-Fried.

Le prix de Bitcoin passe sous les 100 000 dollars

Cette forte chute du marché a forcément eu un impact sur le prix des principaux cryptoactifs, Bitcoin notamment, dont la valeur est passée de quasiment 106.000 dollars par BTC a à peine 93.000 dollars l’unité en quelques heures jours.

Une chute de plus de 13.000 dollars ne passant pas inaperçue, c’est tout le marché qui a plongé. La plupart des altcoins ont facilement perdu entre 20 et 30% de leur valeur totale avant de vite rebondir, quand bien même, elles se trouvent désormais assez loin de leur plus haut des six derniers mois.

La chute de Bitcoin, une opportunité en or ?

La chute de Bitcoin et plus globalement du marché des cryptomonnaies représente une opportunité en or d’investir dans des actifs présentés comme performants ou potentiellement performants, à des prix plus bas (on parle aussi de “Buy the dip”). Encore faut-il savoir vers quel projet se tourner.

Pepe Unchained ($PEPU) un token qui résiste au crash du marché

Lancé courant décembre, Pepe Unchained ($PEPU) a connu un mois de janvier compliqué, marqué par une forte chute de sa valeur, après avoir atteint son ATH (all time high) à $0,0674 par token.

S’échangeant autour de $0,01 par jeton durant plusieurs semaines, cet actif a connu un fort regain d’intérêt au point de voir sa valeur peu à peu augmenter pour reflirter avec les $0.02 par jeton, voire plus encore.

La baisse assez brutale du marché des cryptomonnaies ne semble pas avoir ralenti la marche en avant du $PEPU.

Si le jeton est passé de $0.023 par token à $0.015 en quelques heures, il est tout aussi vite remonté à sa valeur initiale et s’échange depuis, entre $0.02 et $0.023, preuve que ses fondamentaux sont particulièrement solides.

Le $PEPU peut-il faire x100 ?

S’il est bien difficile pour nous de prédire la valeur future du $PEPU, nul doute que ses performances actuelles, face à un marché qui a vu certaines cryptomonnaies chuter de 20, voire 30% si ce n’est plus encore, ont de quoi surprendre.

Ces chiffres sont à mettre en exergue avec la valeur ATH déjà atteinte par le $PEPU, qui était de quasiment $0,07 centimes par jeton. Si le x100 semble, à l’heure actuelle, difficile à imaginer vu les circonstances du marché, nul doute qu’à l’avenir, Pepe Unchained pourrait nous surprendre davantage.

Il faudra toutefois que de nombreux développements soient annoncés. Et justement, l’arrivée du “Pepe’s Pump Pad”, la plateforme dédiée au développement de meme coins, va bientôt voir le jour, laissant ainsi espérer l’arrivée massive de nouveaux capitaux, cet écosystème étant des plus florissants.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.