ビットコイン(Bitcoin)の価格は過去24時間で3%上昇し、2025年5月22日22時09分(米東部時間)時点で110,651.28ドル(約1,720万円)となっている。この上昇は、同日の取引でビットコインが過去最高値(ATH)となる110,946.44ドル(約1,725万円)を記録した後の動きだ。現在は若干の調整が入り、前述の水準で取引されている。

過去48時間の4時間足チャートでは、ビットコインは高値と安値の両方を切り上げており、強気な価格チャネルが形成されている。このレンジ内で推移を続ける限り、今後48時間以内に111,281.45ドル(約1,730万円)を突破する可能性がある。

一方で、市場トレンドの変化や利益確定売りが発生すれば、直近のサポートラインである106,615.46ドル(約1,658万円)まで下落する恐れもある。この水準を割り込むと、101,298.39ドル(約1,575万円)まで調整する可能性も短期的には否定できない。

テクニカル分析では、ビットコインが今後24時間でさらに上昇する兆候が見られる。特に注目すべきは、移動平均収束拡散法(MACD)と相対力指数(RSI)の両指標が強気を示している点だ。

MACDラインが過去24時間でシグナルラインを上抜けし、その差が拡大していることで、上昇トレンドの勢いは継続していると見られる。

また、RSIは現在70を上回っており、過熱感を示してはいるものの、仮想通貨が強く上昇している局面では高止まりすることも多い。RSIの傾きが上向きであることから、今回もそのような展開になる可能性がある。

ビットコイン価格が上昇を維持する中で、投資家の関心は新たなプレセール中のミームコイン「BTC Bull Token(BTCBULL)」にも集まっている。登録者数72万人超の人気YouTubeチャンネル「99Bitcoins」によると、BTCBULLはローンチ後に10倍に上昇する可能性があるという。

BTC Bull Tokenは、過去のミームコインとは一線を画す新たなプロジェクトで、ビットコインが1枚あたり100万ドル(約1億5,600万円)に達すると信じる理念に基づいている。ビットコインの価格が上昇するたびに、プロジェクトから複数のBTCエアドロップ(無料配布)とBTCBULLのバーン(焼却)が行われる仕組みだ。

公式サイトによると、ビットコイン価格が5万ドル(約780万円)上昇するごとにエアドロップが行われ、最初は150,000ドル(約2,340万円)から開始される。また、BTC価格が2万5,000ドル(約390万円)上昇するごとにトークンバーンも実施される。こちらは125,000ドル(約1,950万円)から開始される予定だ。

このように、エアドロップとバーンによって供給と需要のバランスが強気に傾き、トークンの価格を押し上げる可能性がある。

さらに、BTCBULLを保有することで、ビットコインを直接購入せずともその価格上昇の恩恵を受けることができる点も、投資家にとって魅力的だ。BTCBULLは高成長が期待されるトークンであり、間接的にビットコインの利益を得られる賢い選択肢といえる。

現在のATHを受けて、次のターゲットである125,000ドルと150,000ドルが現実味を帯びてきており、それぞれでトークンバーンとエアドロップが実施されることになる。

BTC Bull Tokenは、すでにプレセールで610万ドル(約9億5,000万円)以上を調達しており、プロジェクトへの投資家の信頼がうかがえる。99Bitcoinsによる強気な予測、ビットコインのエアドロップの可能性、そしてミームコインとしての魅力が相まって、初期段階にも関わらず投資熱が高まっている。

関心のある投資家は、プロジェクトの公式サイト上にあるウィジェットから簡単に参加できる。価格は0.002525ドル(約0.39円)で、仮想通貨またはクレジットカードで購入可能だ。購入したトークンは、年利67%のステーキングプールに預けることもできる。

なお、プレセールは段階的に価格が上昇していく方式を採用しており、次の価格上昇は約2日後に予定されているため、早めの参加が推奨される。

BTC Bull Tokenの詳細については、公式サイトで確認できる。

