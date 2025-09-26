Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコイン 今後 の価格予測は再び弱気圧力に直面しており、投資家は米国の重要な経済指標の発表を前に慎重な姿勢を維持しています。

木曜日、ビットコイン価格は一時的な反発の後に急落しました。価格は3.80%下落し、週間安値の108,623ドルに達しました。現在は109,382ドル付近で取引されており、売り圧力からわずかに回復しています。

この急落は流動性の低下と過度なレバレッジ取引によって引き起こされ、BTCは重要な11万ドルのサポートを割り込みました。

市場センチメントはやや弱気のままですが、トレーダーは「Bitcoin Hyper」のような低リスクなアルトコイン機会に注目しています。同プロジェクトはビットコイン初のレイヤー2として注目を集めており、すでに1,800万ドル以上を調達しています。

利下げの方向性を左右する経済指標

市場の焦点は完全に米国経済指標に移っています。木曜日には新規失業保険申請件数が発表され、先週は申請者数が減少したことが明らかになりました。

さらに、Q2のGDPは年率3.8%の成長を示し、前期のマイナス0.6%から大きく反発しました。

パウエル議長は「リスクフリーな政策決定は存在しない」と警告しており、金曜日に発表されるPCE価格指数を含むインフレデータがFRBの次の動きを左右すると見られています。

金曜日に控える220億ドル規模のオプション満期

もう一つの注目イベントは、金曜日に迫る220億ドル規模のビットコインオプション満期です。Deribitが170.7億ドルと最大の建玉を持ち、OKXとCMEもそれぞれ19億ドル規模を抱えています。

オープンインタレストの分析によると、BTCが107,000～110,000ドルで終了すればプットが20億ドル優勢、110,000～112,000ドルではコールとプットが均衡します。強気シナリオでは112,000～115,000ドルで終了すればコール側が6億ドル優位となります。

このため、ビットコイン 今後 の短期的なボラティリティは極めて高くなると予想されます。

ビットコイン 今後 の注目水準

アナリストは、週末にかけてボラティリティの増加を見込んでいます。注目すべき価格水準は以下の通りです：

サポート レジスタンス S1: 107,230 R1: 111,000 S2: 105,000 R2: 114,000 S3: 102,000 R3: 116,000

Bitcoin Hyper：高速・低コスト・拡張性

ビットコインは長らく価値保存手段として認識されてきましたが、DeFi領域では速度やコストの問題が課題でした。Bitcoin Hyperは、これを解決するために誕生したビットコイン初のレイヤー2プロジェクトです。

SVM（Solana Virtual Machine）を統合し、ZK-rollupsで取引を保護しながらメインチェーンに送信する仕組みを採用。これにより、ビットコインの堅牢性を維持しつつソラナ級のスピードとスケーラビリティを実現しています。

Bitcoin Hyper がQ4注目を集める理由

プレセールで18,286,467ドルを調達

DeFiやメメコイン取引に最適な高速レイヤー2を提供

64%のステーキング報酬

CoinsultとSpywolfにより監査済み

プレセール価格 $0.012975

このような要素により、Bitcoin Hyperは2025年最注目の仮想通貨プレセールと位置付けられています。