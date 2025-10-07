Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコインは最近、史上最高値の125,000ドル（約1,875万円）を突破した。さらに、より深い構造的変化が進行しており、専門家はこれを強気相場の真の兆候とみている。

注目されるのは「実現価格（realized price）」である。これは、既存のビットコインが最後に取引された平均価格を指す。過去9か月間で短期保有者・長期保有者ともに上昇し、41,000ドル（約615万円）から54,000ドル（約810万円）に達した。

ビットコインが伝統的金融機関（TradFi）の焦点となる中、資本は徐々に主要アルトコインへと流入している。特に、Bitcoin Hyper（HYPER）やMaxi Doge（MAXI）は次に急成長する通貨として注目されている。

機関投資家の蓄積がビットコイン供給を再構成──113,000ドルが強気相場継続のカギに

マイナーや初期保有者の古いビットコイン供給はETF発行者や機関投資家の手に移り、所有構造が大きく変化している。

新たに作成される11万ドル（約1,650万円）規模のETFユニットはビットコイン台帳に恒久的に刻まれ、機関投資家の参入がブロックチェーンに組み込まれた形となる。

短期保有者の取得原価は113,000ドル（約1,695万円）、長期保有者では37,000ドル（約555万円）に上昇しており、休眠ウォレットから新規の機関投資家へと保有が移動していることを示している。

この113,000ドルは市場健全性の指標となる。ここを維持すれば投資家の信頼や資金流入が続き、割り込めば過剰レバレッジ取引の清算により急落を招く可能性がある。

ETF流入が続き、取引所の準備金が減少する中、ビットコインの基盤はさらに強化されている。投資家はすでに次に爆発的成長を遂げる通貨を探し始めている。

1. Bitcoin Hyper（HYPER）：高速かつ低コスト取引でビットコインを強化

ビットコインは市場シェア58.1%を誇る信頼性の高い資産だが、取引速度やコスト、拡張性の面でSolanaやEthereumに劣る。

Bitcoin Hyper（HYPER）は、こうした課題を解決するために構築されたビットコインのレイヤー2ソリューションである。Solana Virtual Machine（SVM）を統合し、ビットコインの基盤を現代的に進化させている。

SVMにより、レイヤー1のセキュリティを維持しつつ即時かつ低コストの取引が可能になる。ユーザーは指定アドレスにビットコインを送金すると、Bitcoin Relay Programが検証を行い、HYPERのL2上にラップドBTCを自動発行する。

HYPERはエコシステムの基盤トークンであり、ステーキング、取引、送金、投票といった機能を担う。さらに、ミームコインやDAOの作成、DeFiアプリへのアクセスも可能になり、ビットコイン上に新しい「MemeFi」の世界を広げる。

プレセールではこれまでに2,210万ドル（約33億1,500万円）を調達。直近3日間だけでも27万4,000ドル（約4,110万円）、37万9,000ドル（約5,685万円）、18万ドル（約2,700万円）といった大口購入があった。

現在のトークン価格は0.013075ドル（約1.96円）、ステーキング利回りは年率53%となっている。例えば、500ドル（約7万5,000円）の投資で1年後には約765ドル（約11万4,750円）に成長する見込みだ。

HYPERの公式プレセールサイトからトークンを購入できる。

2. Maxi Doge（MAXI）：1000倍を狙う“筋肉質な”ドージ

Dogecoinの遠縁にあたるMaxi Doge（MAXI）は長らく忘れ去られていたが、独自の進化を遂げて市場に復帰した。

Dogecoinが注目を浴びる一方で、MAXIは鍛錬と努力により“筋肉質なドージ”として再登場した。

トークノミクスによれば、供給の25%が「Maxi Fund」にロックされ、レバレッジ取引による大規模な上昇を狙う。さらに40%はマーケティング予算に充てられ、インフルエンサー起用や広告で認知拡大を図る。

この初期段階は認知度と流動性を最大化し、市場に爆発的な勢いをもたらす設計となっている。

すでにプレセールでは280万ドル（約4億2,000万円）近くを調達。現在の価格は0.000261ドル（約0.039円）、ステーキング利回りは122%と高水準である。次の価格上昇は翌日に予定されている。

MAXIの公式プレセールサイトで購入可能だ。

3. OFFICIAL TRUMP（TRUMP）：退かないミームコイン

OFFICIAL TRUMP（TRUMP）は、アメリカ大統領ドナルド・トランプ氏の“戦う姿勢”に着想を得たSolana発のミームコインである。

時価総額は15億6,000万ドル（約2,340億円）、保有者は63万3,000人を超える。単なるジョークを超えて、政治的エネルギーとコミュニティの結束を象徴する存在となった。

現在の取引価格は7.95ドル（約1,190円）。7.98ドル付近の抵抗線を試しており、8ドルを突破すれば8.20〜8.30ドルに向けた上昇も見込まれる。直近1週間で価格は5%上昇しており、出来高も8%増の2億4,800万ドル（約3,720億円）となった。

下値支持線は7.80ドル付近、勢いが弱まれば7.70ドルまでの調整もあり得るが、市場センチメントは依然として強気だ。

TRUMPはBinance（バイナンス）、OKX、Kucoin（クーコイン）で購入可能。Bitcoin Hyper（HYPER）やMaxi Doge（MAXI）はプレセール公式サイトで手に入る。