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Jeudi 11 juin 2026 – Le marché crypto retient son souffle, mais les acheteurs reprennent la main. Après une correction brutale qui a poussé le RSI en territoire de survente extrême au début du mois, le Bitcoin (BTC) démontre une belle résilience en défendant activement le pivot clé des 62 000 $. Pour de nombreux observateurs, cette purge saine ouvre la voie à un puissant rebond technique d’ici la fin du mois, avec en ligne de mire la moyenne mobile à 200 jours située juste au-dessus des 78 000 $.

Pendant ce temps, l’écosystème de seconde couche de Bitcoin connaît une effervescence sans précédent. La prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) vient de franchir le cap impressionnant des 32,8 millions de dollars. Un signal fort qui prouve que l’appétit pour les infrastructures utilitaires sur Bitcoin reste intact, faisant fi des fluctuations de court terme.

Cette divergence entre la volatilité immédiate des cours et l’afflux continu de capitaux dans l’infrastructure démontre que les investisseurs se positionnent stratégiquement pour le prochain cycle de croissance.

Le BTC prêt pour un retour en force vers les 78 000 $ ?

En observant le graphique journalier du Bitcoin, on constate une série de sommets descendants depuis le pic de la mi-mai. Cette pression baissière s’est accentuée début juin avec des volumes de vente massifs, enfonçant brièvement le cours sous les 60 000 $ vendredi dernier. Mais la réaction des acheteurs ne s’est pas fait attendre : le BTC s’est rapidement réinstallé au-dessus des 62 000 $. Ce pic de volume s’apparente à une capitulation classique des positions à effet de levier, nettoyant le marché pour la suite.

Actuellement, la moyenne mobile à 200 jours se dresse autour des 78 000 $. Historiquement, cette zone agit comme un puissant aimant lors des phases de retournement haussier. Une clôture confirmée au-dessus de la résistance immédiate pourrait catalyser ce mouvement en quelques semaines seulement.

L’analyste populaire SuperBro souligne d’ailleurs une divergence haussière prometteuse sur le RSI hebdomadaire. Même si un dernier balayage des liquidités reste possible dans la zone des 58 000 $ à 60 000 $, l’objectif des 78 000 $ demeure le scénario privilégié pour le début du prochain trimestre.

$BTC daily and weekly Bears are hoping a daily bear pennant plays out and takes us into the mid 40's, but the confluence of HTF support and bullish RSI divergence on the weekly chart is almost certain to steamroll it. An ideal scenario would be a terrifying sweep of the lows… pic.twitter.com/Kh9LhwilAW — Super฿ro (@SuperBitcoinBro) June 11, 2026

Cette période de consolidation profite directement aux projets satellites construits sur l’infrastructure Bitcoin, qui surperforment souvent dès que l’actif principal se stabilise. C’est précisément le cas de Bitcoin Hyper et de sa solution de seconde couche (Layer 2), qui capte l’attention des investisseurs particuliers comme des baleines.

L’essor des Layer 2 : Pourquoi Bitcoin Hyper (HYPER) affole les compteurs avec 32,8M$ levés

Bitcoin Hyper (HYPER) ambitionne de déployer le Layer 2 le plus rapide et le plus scalable du réseau Bitcoin. Grâce à une machine virtuelle à haut débit et une architecture combinant rollups optimistes et zero-knowledge (ZK), Bitcoin Hyper permet d’exécuter des transactions quasi instantanées et à frais minimes. Le projet intègre également un pont décentralisé (trustless) permettant de transférer des BTC de manière sécurisée pour débloquer les opportunités de la DeFi et des dApps.

Le regroupement des transactions (batching) assure que la sécurité finale repose toujours sur la blockchain principale de Bitcoin, offrant le compromis parfait entre scalabilité et robustesse.

With $HYPER… You know it's always going to be a work of art. ⚡️🔥 https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/4bW6EIq0pm — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) June 10, 2026

La prévente de HYPER avance à pas de géant. Avec 32,8 millions de dollars déjà récoltés, le projet cible désormais l’étape des 33,2 millions. Le jeton HYPER est proposé au prix unitaire de 0,0136814 $. Pour attirer les investisseurs à long terme, le protocole propose un programme de staking immédiat offrant un rendement annuel (APY) de 36 % dès la phase de prévente, bien avant le Listing et le Token Generation Event (TGE). L’essentiel de la tokenomics est orienté vers le développement continu du réseau, garantissant la viabilité à long terme du projet.

Guide pratique : Comment se positionner sur la prévente HYPER dès aujourd’hui

Pour rejoindre l’aventure avant la prochaine hausse de prix programmée, la procédure est très simple :

Rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper.

Connectez votre portefeuille Web3 (Metamask, Trust Wallet, etc.).

Échangez vos ETH, BNB, SOL ou stablecoins contre des jetons HYPER au prix actuel de 0,0136814 $. L’achat par carte bancaire est également disponible pour plus de simplicité.

La plateforme propose une option d’achat et de staking en un clic pour commencer à accumuler vos 36 % d’APY immédiatement.

Pour les utilisateurs sur smartphone, l’application Best Wallet (disponible sur l’App Store d’Apple et Google Play) propose une intégration directe de la prévente HYPER via son onglet « Upcoming Tokens ».

Pour rester informé des dernières actualités et des développements techniques, vous pouvez suivre le compte officiel de Bitcoin Hyper sur X et rejoindre leur communauté Telegram.

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