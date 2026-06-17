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Mardi 15 juin 2026 – Le marché des altcoins retrouve des couleurs, et c’est Hyperliquid (HYPE) qui mène la danse. Avec une progression impressionnante de 17 % sur sept jours et un bond spectaculaire de 70 % sur le dernier mois, le jeton natif de la plateforme de dérivés on-chain capte toute l’attention des investisseurs. S’échangeant actuellement autour de 73 $ pour une capitalisation boursière qui dépasse désormais les 18 milliards de dollars, HYPE prouve que les fondamentaux solides et l’utilité réelle séduisent de plus en plus.

Mais alors que cette locomotive institutionnelle consolide ses positions, les investisseurs avisés cherchent déjà à se positionner sur la prochaine grande narration technologique : l’unification de la liquidité. C’est ici qu’intervient LiquidChain (LIQUID), une architecture Layer 3 de pointe conçue pour briser les silos entre les blockchains majeures. Sa prévente cartonne, affichant déjà plus de 842 000 $ récoltés à l’approche du cap de l’un des lancements les plus suivis de la saison.

HYPE explose de 70 % : Les secrets de la dynamique d’Hyperliquid

La hausse récente d’Hyperliquid ne doit rien au hasard. L’activité récente autour des ETF HYPE a permis d’attirer plus de 160 millions de dollars ces dernières semaines, confirmant l’intérêt des acteurs de la finance traditionnelle pour les protocoles DeFi générateurs de revenus réels. Avec un intérêt ouvert avoisinant les 10 milliards de dollars, la plateforme s’impose comme un géant des contrats perpétuels décentralisés.

Ce succès est soutenu par un modèle économique vertueux : une partie des frais de transaction générés par l’exchange on-chain alimente directement un fonds de soutien. Ce dernier procède à des rachats réguliers de jetons HYPE sur le marché, créant une pression acheteuse constante corrélée à l’activité de la plateforme. Pour les analystes, cette transparence et cette exécution purement on-chain rassurent les portefeuilles institutionnels à la recherche de rendements vérifiables.

$HYPE ETFs pulled in $163M in one month. Why? The Wall Street is buying an onchain exchange. For them, $HYPE is a business: An onchain derivatives exchange with real volume / revenue + a transparent buyback mechanism. • $240B+ in 30D volume

• $8.6B in OI

• $1B+ in… pic.twitter.com/znoazv4eGf — Tom ⛩ (@Tom_Degen68) June 16, 2026

LiquidChain (LIQUID) : La L3 qui s’attaque à la fragmentation de la DeFi

Face à la multiplication des réseaux, la fragmentation de la liquidité est devenue le principal défi à l’adoption de la DeFi. C’est précisément ce problème critique que LiquidChain (LIQUID) ambitionne de résoudre. En tant que Layer 3 d’exécution unifiée, LiquidChain connecte de manière transparente la liquidité historique de Bitcoin, la profondeur de l’écosystème Ethereum et la vitesse d’exécution de Solana. Grâce à des pools de liquidité partagés et une machine virtuelle ultra-performante, les utilisateurs peuvent échanger leurs actifs sans passer par des ponts complexes (wrapping), éliminant ainsi les frictions et les risques de sécurité habituels.

Le jeton LIQUID est le carburant de cet écosystème en plein essor. Actuellement proposé à l’étape 75 de sa prévente au prix attractif de 0,0147 $, le projet a déjà séduit de nombreux investisseurs, cumulant 842 700 $ de fonds levés. De plus, le protocole propose un programme de staking particulièrement généreux avec un APY de 1 322 %, offrant une opportunité idéale pour maximiser ses rendements dès le départ.

The secrets of The Order are within. Are you ready to find out what they are? 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/cKT8nEK5R2 — LiquidChain (@getliquidchain) June 11, 2026

Comment se positionner sur la prévente de LiquidChain ?

Participer à la prévente est simple et accessible à tous les profils d’investisseurs. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la prévente de LiquidChain, d’y connecter un portefeuille Web3 compatible et de choisir son mode de paiement. Les contributions sont acceptées en BTC, ETH, SOL, BNB, stablecoins ou directement par carte bancaire. Dès l’achat, les investisseurs peuvent choisir de staker leurs jetons pour commencer à générer des récompenses au taux de 1 322 % d’APY.

Pour une expérience encore plus fluide sur mobile, le jeton LIQUID est intégré à l’application crypto Best Wallet, disponible au téléchargement sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

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