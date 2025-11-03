Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Strategy hat seine Bitcoin Käufe stark reduziert und liegt auf dem niedrigsten Niveau seit Jahren.

Der Grund dafür sind schwierige Marktbedingungen und weniger Geld, das über Aktien aufgenommen werden kann.

Trotzdem deutet Michael Saylor immer wieder an, bald erneut groß einzukaufen.

Strategy gilt seit Jahren als das Unternehmen, das BTC am stärksten unterstützt und immer wieder große Mengen gekauft hat. Doch plötzlich stoppt der Konzern seinen rasanten Einkaufstakt und wirkt deutlich vorsichtiger. Viele Anleger fragen sich nun: Hat Strategy seine Meinung geändert – oder plant das Unternehmen im Hintergrund bereits den nächsten großen Schritt?

Strategy stoppt seine schnellen Bitcoin-Käufe

Strategy hat seine BTC-Käufe stark verlangsamt. Früher kaufte das Unternehmen manchmal zehntausende BTC in wenigen Tagen. Jetzt sind es nur noch etwa 200 BTC pro Woche. Das ist der niedrigste Wert seit 2020, also seit der Zeit, als Strategy überhaupt erst begann, Bitcoin regelmäßig zu kaufen. Die Veränderung ist deutlich und fällt Experten in der Branche sofort auf. Viele fragen sich, warum die aggressive Strategie plötzlich pausiert.

Trotzdem betont das Unternehmen weiterhin: BTC bleibt der wichtigste Teil der Finanzstrategie. Es handelt sich also nicht um einen Ausstieg oder einen Kurswechsel. Vielmehr geht es darum, die aktuelle Marktsituation genau zu beobachten. Das Ziel bleibt langfristig, Bitcoin als digitalen Wertspeicher zu halten — ähnlich wie andere Firmen früher Gold gehalten haben.

Warum Strategy aktuell vorsichtiger handelt

Der Grund für die Pause liegt nicht daran, dass Strategy nicht mehr an Bitcoin glaubt. Stattdessen sind die Finanzbedingungen schwieriger geworden. Normalerweise hat Strategy neue Aktien ausgegeben, um mit diesem Geld BTC zu kaufen. Doch der Preis der Strategy-Aktie ist deutlich gefallen — etwa 50 % unter dem Höchststand. Auch Bitcoin selbst liegt rund 16 % unter seinem Rekordpreis. Dadurch lohnt es sich aktuell weniger, neue Aktien zu verkaufen.

Zusätzlich ist der Preisaufschlag auf die Strategy-Aktien fast verschwunden. Früher lag er bei über 200 %, jetzt sind es nur noch rund 4 %. Das bedeutet: Strategy kann aktuell viel schlechter Geld über den Aktienmarkt bekommen. Die Folge: Das Unternehmen muss vorsichtiger sein und kann nicht mehr so schnell einkaufen wie zuvor. Es geht also nicht darum, BTC aufzugeben — sondern darum, die richtige Zeit abzuwarten.

Rückblick: Von Rekordkäufen zu einer Pause

In den vergangenen Jahren war Strategy berühmt für seine massiven Bitcoin-Investitionen. Das Unternehmen kaufte einmal 55.500 BTC in einer einzigen Woche — ein Rekord, der weltweit Schlagzeilen machte. Insgesamt besitzt Strategy heute mehr als 640.000 BTC. Das entspricht rund 3,2 % aller verfügbaren Bitcoin. Kein anderes Unternehmen hält so viele.

MICHAEL SAYLOR: "If you want to be successful, adopt a Bitcoin Standard." "Buy Bitcoin, hold Bitcoin, support the Bitcoin protocol, do not sell your Bitcoin." pic.twitter.com/FoBXS3oFkP — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 3, 2025

Dass Strategy nun fast zum alten, langsamen Kaufverhalten zurückkehrt, erinnert an die Anfangszeit der Strategie im Jahr 2020. Für viele Experten zeigt das eine Art „Ruhephase“ nach einer extrem schnellen Aufbaustrategie. Es ist typisch für Strategy, in Wellen zu kaufen — schnelle Phasen, gefolgt von Pausen. Diese Pause bedeutet also nicht automatisch, dass die Strategie vorbei ist.

Saylor deutet trotz Pause neue Käufe an

Michael Saylor, der Gründer und Vorsitzende von Strategy, bleibt weiterhin einer der größten BTC Fans weltweit. Er nutzt regelmäßig soziale Medien, um Nachrichten und Hinweise zu teilen. Kürzlich schrieb er erneut „Orange Dot Day“ — eine Botschaft, die er oft kurz vor neuen Käufen nutzt. Für viele Investoren ist das ein Alarmzeichen: Es könnte bald wieder losgehen.

Saylor wiederholt ständig: Bitcoin ist das beste langfristige Vermögensgut. Er betrachtet BTC als die Zukunft des Geldsystems. Auch wenn gerade nicht gekauft wird, klingt sein Ton unverändert optimistisch. Wer Saylor kennt, weiß: Er handelt häufig dann, wenn andere zögern.

Wie geht es jetzt weiter?

Es sieht so aus, als würde Strategy einfach auf den richtigen Moment warten. Sobald sich die Finanzmärkte wieder beruhigen und der Aktienpreis steigt, könnte das Unternehmen wieder aktiv BTC kaufen. Viele Beobachter rechnen damit, dass Strategy sogar noch größere Käufe vorbereiten könnte — gerade weil die Pause jetzt so auffällig ist.

Für Einsteiger bedeutet das: Strategy bleibt ein wichtiger Spieler im Markt. Das Unternehmen handelt nicht aus Panik, sondern nutzt Finanzzyklen. Der nächste große Schritt könnte Überraschungen bringen — und die Märkte erneut bewegen.

Lies hier eine langfristige Prognose für Bitcoin Hyper!

