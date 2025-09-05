Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Die großen Wirtschaftsdaten stehen am heutigen Freitag im Mittelpunkt. Am Nachmittag werden die Non-Farm Payrolls in den USA veröffentlicht, und wie so oft könnte das neue Impulse in die Kurse bringen. Die letzten Tage zeigten vor allem eins: Stillstand. Bitcoin notiert bei rund 111.300 US-Dollar, ohne entscheidende Marken zu durchbrechen. Weder nach oben noch nach unten kam es zu einem klaren Signal.

Ein Widerstand liegt weiterhin bei 112.300 US-Dollar. Erst wenn diese Zone geknackt wird, könnte die Chance auf eine Bewegung in Richtung Norden wachsen. Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 110.300 US-Dollar entscheidend. Ein Bruch könnte die Reise in Richtung 109.200 US-Dollar einleiten. Darunter wäre das breite Band zwischen 104.000 und 106.000 US-Dollar ein möglicher Anlaufpunkt. Sollte auch dieses Niveau nicht halten, wären weitere Rückschläge denkbar.

EVERYONE’S CALLING THE TOP….BUT THIS SETUP SCREAMS $200K BITCOIN 🚀🚨 A lot of traders are turning cautious right now. And what's the reason? ➬ Bitcoin failing twice at $124K

➬ Bearish divergence on RSI

➬ Recent MACD bearish crossover. At first glance, these are valid… pic.twitter.com/E31psx7aEl — Bull Theory (@BullTheoryio) September 4, 2025

Aktuell fehlt es schlicht an Dynamik. Wer versucht, in dieser Seitwärtsphase jeden Ausschlag mitzunehmen, läuft Gefahr, Kapital unnötig zu verlieren. Vieles deutet auf ein Warten hin, bis ein klarer Ausbruch nach oben oder unten erfolgt.

Ethereum zeigt mehr Schwäche

Bei Ethereum ist das Bild noch trüber. Die Marke von 4.362 US-Dollar war zuletzt eine wichtige Stütze, ein Fall darunter erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Tests der 4.000 US-Dollar. Schon jetzt wirkt der Aufwärtstrend eher korrektiv und nicht nachhaltig. Das heißt: Die Bewegung nach oben sieht mehr nach Zwischenerholung aus, während Abwärtsbewegungen stärker ins Gewicht fallen.

Ethereum schwächelt im direkten Vergleich zu Bitcoin. Während BTC seine Spanne hält, deutet ETH auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin. Kurzfristig bleiben 4.166 und 4.000 US-Dollar im Blick. Ein Durchbruch dieser Zone könnte die Abwärtsdynamik beschleunigen.

Kein Impuls ohne Wirtschaftsdaten

Die Märkte hängen aktuell am Tropf der Konjunkturdaten. Zinserwartungen, Inflation und Beschäftigungszahlen entscheiden über die Stimmung. Heute Nachmittag um 14:30 Uhr könnten die Zahlen für Bewegung sorgen. Bis dahin heißt es für viele Marktteilnehmer abwarten. Ein klarer Ausbruch über die genannten Marken wäre ein mögliches Signal, ansonsten dominiert weiter die Lethargie.

#NFP| PREVIEW: August US Nonfarm Payrolls Expected At 75K; Unemployment Rate At 4.3% What Top Economists Are Forecasting From Friday’s 13:30 BST US Job Report: pic.twitter.com/dL8b9tyCRt — LiveSquawk (@LiveSquawk) September 3, 2025

Gerade in solchen Phasen zeigt sich, wie wichtig Kapitalerhalt ist. Anstatt in einem engen Bereich hektisch zu traden, warten viele lieber den nächsten größeren Schritt ab. Ob dieser nach oben oder unten erfolgt, wird sich wohl erst mit den kommenden Daten zeigen. Parallel dazu kann auch die Investition in neue Projekte eine interessante Option sein. Technologisch fortschrittliche Ansätze bringen häufig zusätzlichen Schwung in den Markt. Während BTC im Korridor feststeckt, sammelt das Layer-2-Netzwerk Bitcoin Hyper ($HYPER) im Presale weiter Kapital ein. Mittlerweile sind fast 14 Millionen US-Dollar zusammengekommen – ein starkes Signal für ein Projekt dieser Art.

Analysten sehen in Bitcoin nach wie vor Potenzial bis in den Bereich von 190.000 bis 200.000 US-Dollar. Doch prozentual betrachtet könnte Bitcoin Hyper noch stärker profitieren. Das Projekt integriert die Solana Virtual Machine, wodurch Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und Skalierbarkeit direkt auf Bitcoin möglich werden. Damit entsteht erstmals ein Umfeld, das Bitcoin über die Rolle als reinen Wertspeicher hinaus nutzbar macht.

Jeder auf der Canonical Bridge hinterlegte Bitcoin wird in Form von Wrapped BTC ins Hyper-Ökosystem gebracht. Das verringert das verfügbare Angebot auf der Hauptchain, während gleichzeitig neue Anwendungen entstehen. Von DeFi bis Gaming eröffnet sich ein Spielfeld, das bisher vor allem mit Ethereum verbunden war.

Mit dem Presale wächst nicht nur die Finanzbasis des Projekts, sondern auch das Interesse der Community. Wer an ein längerfristiges Wachstum bei Bitcoin glaubt, findet hier eine Möglichkeit, die Entwicklung zusätzlich mit einem Layer-2-Projekt zu verbinden. Ob Bitcoin den nächsten großen Schritt nach den Arbeitsmarktdaten wagt oder weiter seitwärts verharrt – Bitcoin Hyper könnte sich für risikofreudige Investoren in beiden Szenarien als spannende Ergänzung erweisen.

